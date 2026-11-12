DronTech Asia 2026 เปิดตัวในไทย ดึง 150 บริษัท จาก 15 ประเทศ แสดงเทคโนโลยีโดรนและหุ่นยนต์
กระทรวงดิจิทัลฯ เปิด DronTech Asia 2026 ที่เมืองทองธานี วันที่ 11-13 พ.ย.นี้ ดึง 150 บริษัทจาก 15 ประเทศ นำเสนอเทคโนโลยีโดรนและระบบไร้คนขับล่าสุด ยกระดับอุตสาหกรรมไทย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เปิดตัวงาน DronTech Asia 2026 การแสดง เทคโนโลยีโดรน และระบบไร้คนขับระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการแล้ว ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 โดยมี นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) รวมถึงตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมงาน
DronTech Asia 2026 รวบรวมผู้นำเทคโนโลยีโลก 150 บริษัท
การจัดงานในปีนี้มีความพิเศษและยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเนื่องจากได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยสามารถรวบรวมบริษัทและแบรนด์ชั้นนำจำนวน 150 ราย จาก 15 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เทคโนโลยีเหล่านี้ครอบคลุมโดรน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ และระบบไร้คนขับ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับอุตสาหกรรมไทย นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย ระบุว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ แต่ต้องสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา ต่อยอด และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูปธรรม การเข้าร่วมงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยจะได้เรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจากผู้พัฒนาชั้นนำระดับโลก เห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้จริง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรม ยกระดับทักษะบุคลากร และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆAlso readคนไทยตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพสูง 79% เสียเงินรวม 65,860 ล้านบาท
เทคโนโลยีไร้คนขับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจโลก
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชัน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดงาน DronTech Asia 2026 ระบุว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีโดรนและระบบไร้คนขับมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหลากหลายมิติ ตั้งแต่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การขนส่ง การสำรวจ การบรรเทาสาธารณภัย ไปจนถึงความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ความก้าวหน้าของ AI และระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มขีดความสามารถและขยายรูปแบบการใช้งานให้หลากหลายยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีศักยภาพทั้งด้านบุคลากร ฐานการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และความต้องการใช้เทคโนโลยีจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตต่อไปในอนาคต ผู้เข้าร่วมงานจะได้เห็นทิศทางของเทคโนโลยีและรูปแบบการใช้งานที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดแสดงนวัตกรรม การสาธิตการทำงานจริง และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ
นิทรรศการเทคโนโลยีทางการทหารและพาณิชย์ครบวงจร
ไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในปีนี้คือการนำเสนอเทคโนโลยีสำหรับภาคพาณิชย์และการป้องกันประเทศจากผู้ผลิตชั้นนำอย่างเต็มรูปแบบ เช่น STM ได้มาเสนอเครื่องบินไร้คนขับสำหรับภารกิจทางทหารรวมถึงระบบ TOGAN และ KARGU ขณะที่ KNDS นำเสนอเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ และ DJI Enterprise by SIS จัดแสดง DJI Matrice 4E สำหรับงานสำรวจและจัดทำแผนที่ยังมาพร้อมกับโซลูชัน Amazon Web Services (AWS) ที่นำเสนอระบบคลาวด์และ AI สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยโดรนและการประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ STC (Special Technology Center) ยังได้นำเสนอระบบอากาศยานไร้คนขับ LUN-20 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มองหาโซลูชันที่มีความปลอดภัยและแม่นยำสูง
กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีล้ำสมัยภายในงาน
นอกจากโซนนิทรรศการแล้ว งาน DronTech Asia 2026 ยังมีกิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภายในอาคาร (Indoor Demonstration) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมสัมผัสการทำงานของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด โดยมี DRAT / Team Phanejon นำเสนอเทคโนโลยีทางยุทธวิธีทั้งอากาศยานไร้คนขับ ยานเกราะ ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ และระบบต่อต้านโดรน พร้อมทั้ง SYSTRONICS ที่จัดแสดงหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ หุ่นยนต์สี่ขา และเทคโนโลยี AI และ Robotics ด้าน ONCOMMAND ได้นำเสนอการบูรณาการระบบไร้คนขับและระบบบัญชาการ เพื่อรองรับการปฏิบัติการร่วมทางบก อากาศ และทะเล ส่วน 13 ENTERPRISE x SIYI ได้นำเสนอระบบควบคุมหากยานไร้คนขับ เทคโนโลยีถ่ายภาพอัจฉริยะด้วย AI และระบบควบคุมการบินสำหรับภารกิจที่หลากหลาย ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถตอบโจทย์ภารกิจหรือความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละรายได้อย่างเฉพาะเจาะจง
ทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมโดรนไทย
นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย ระบุเพิ่มเติมว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนและระบบไร้คนขับจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานและการลดข้อจำกัดในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ตัวอย่างเช่น เกษตรกรรมอัจฉริยะ การสำรวจและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจนการบริหารจัดการภัยพิบัติ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้เกิดรูปแบบธุรกิจและบริการใหม่ๆ อีกมากมาย การจัดงาน DronTech Asia 2026 จึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของโลก สร้างการเชื่อมโยงระหว่างผู้พัฒนาเทคโนโลยีกับผู้ใช้งาน นำไปสู่ความร่วมมือ การลงทุน และการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอย่างยั่งยืน และช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในเวทีโลก
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