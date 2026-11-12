TH
Advertisement
Economy

DronTech Asia 2026 เปิดตัวในไทย ดึง 150 บริษัท จาก 15 ประเทศ แสดงเทคโนโลยีโดรนและหุ่นยนต์

thaipost#62 in ประเทศไทย
DronTech Asia 2026 เปิดตัวในไทย ดึง 150 บริษัท จาก 15 ประเทศ แสดงเทคโนโลยีโดรนและหุ่นยนต์
Drontech Asia · นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย · กระทรวงดิจิทัลฯ
Advertisement

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิด DronTech Asia 2026 ที่เมืองทองธานี วันที่ 11-13 พ.ย.นี้ ดึง 150 บริษัทจาก 15 ประเทศ นำเสนอเทคโนโลยีโดรนและระบบไร้คนขับล่าสุด ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เปิดตัวงาน DronTech Asia 2026 การแสดง เทคโนโลยีโดรน และระบบไร้คนขับระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการแล้ว ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 โดยมี นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) รวมถึงตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมงาน

DronTech Asia 2026 รวบรวมผู้นำเทคโนโลยีโลก 150 บริษัท

การจัดงานในปีนี้มีความพิเศษและยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเนื่องจากได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยสามารถรวบรวมบริษัทและแบรนด์ชั้นนำจำนวน 150 ราย จาก 15 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เทคโนโลยีเหล่านี้ครอบคลุมโดรน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ และระบบไร้คนขับ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับอุตสาหกรรมไทย นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย ระบุว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ แต่ต้องสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา ต่อยอด และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูปธรรม การเข้าร่วมงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยจะได้เรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจากผู้พัฒนาชั้นนำระดับโลก เห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้จริง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรม ยกระดับทักษะบุคลากร และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

Also readคนไทยตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพสูง 79% เสียเงินรวม 65,860 ล้านบาท

เทคโนโลยีไร้คนขับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจโลก

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชัน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดงาน DronTech Asia 2026 ระบุว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีโดรนและระบบไร้คนขับมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหลากหลายมิติ ตั้งแต่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การขนส่ง การสำรวจ การบรรเทาสาธารณภัย ไปจนถึงความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ความก้าวหน้าของ AI และระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มขีดความสามารถและขยายรูปแบบการใช้งานให้หลากหลายยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีศักยภาพทั้งด้านบุคลากร ฐานการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และความต้องการใช้เทคโนโลยีจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตต่อไปในอนาคต ผู้เข้าร่วมงานจะได้เห็นทิศทางของเทคโนโลยีและรูปแบบการใช้งานที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดแสดงนวัตกรรม การสาธิตการทำงานจริง และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ

นิทรรศการเทคโนโลยีทางการทหารและพาณิชย์ครบวงจร

ไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในปีนี้คือการนำเสนอเทคโนโลยีสำหรับภาคพาณิชย์และการป้องกันประเทศจากผู้ผลิตชั้นนำอย่างเต็มรูปแบบ เช่น STM ได้มาเสนอเครื่องบินไร้คนขับสำหรับภารกิจทางทหารรวมถึงระบบ TOGAN และ KARGU ขณะที่ KNDS นำเสนอเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ และ DJI Enterprise by SIS จัดแสดง DJI Matrice 4E สำหรับงานสำรวจและจัดทำแผนที่ยังมาพร้อมกับโซลูชัน Amazon Web Services (AWS) ที่นำเสนอระบบคลาวด์และ AI สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยโดรนและการประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ STC (Special Technology Center) ยังได้นำเสนอระบบอากาศยานไร้คนขับ LUN-20 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มองหาโซลูชันที่มีความปลอดภัยและแม่นยำสูง

Advertisement

กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีล้ำสมัยภายในงาน

นอกจากโซนนิทรรศการแล้ว งาน DronTech Asia 2026 ยังมีกิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภายในอาคาร (Indoor Demonstration) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมสัมผัสการทำงานของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด โดยมี DRAT / Team Phanejon นำเสนอเทคโนโลยีทางยุทธวิธีทั้งอากาศยานไร้คนขับ ยานเกราะ ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ และระบบต่อต้านโดรน พร้อมทั้ง SYSTRONICS ที่จัดแสดงหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ หุ่นยนต์สี่ขา และเทคโนโลยี AI และ Robotics ด้าน ONCOMMAND ได้นำเสนอการบูรณาการระบบไร้คนขับและระบบบัญชาการ เพื่อรองรับการปฏิบัติการร่วมทางบก อากาศ และทะเล ส่วน 13 ENTERPRISE x SIYI ได้นำเสนอระบบควบคุมหากยานไร้คนขับ เทคโนโลยีถ่ายภาพอัจฉริยะด้วย AI และระบบควบคุมการบินสำหรับภารกิจที่หลากหลาย ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถตอบโจทย์ภารกิจหรือความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละรายได้อย่างเฉพาะเจาะจง

ทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมโดรนไทย

นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย ระบุเพิ่มเติมว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนและระบบไร้คนขับจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานและการลดข้อจำกัดในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ตัวอย่างเช่น เกษตรกรรมอัจฉริยะ การสำรวจและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจนการบริหารจัดการภัยพิบัติ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้เกิดรูปแบบธุรกิจและบริการใหม่ๆ อีกมากมาย การจัดงาน DronTech Asia 2026 จึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของโลก สร้างการเชื่อมโยงระหว่างผู้พัฒนาเทคโนโลยีกับผู้ใช้งาน นำไปสู่ความร่วมมือ การลงทุน และการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอย่างยั่งยืน และช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในเวทีโลก

thaipost#62 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
Drontech Asia นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย กระทรวงดิจิทัลฯ เมืองทองธานี เทคโนโลยีโดรน GM Exhibition Dépá

More on Economy

See all

ประกาศ 11 ตัวแทนไทย ชิงรางวัล TikTok Awards 2026

เปิดเผยรายชื่อ 11 ครีเอเตอร์ไทยที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในแต่ละสาขา เพื่อเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมงาน TikTok Awards Southeast Asia 2026 ที่บาหลี อินโดนีเซีย พร้อมสถิติโหวตกว่า 5.4 ล้านครั้ง

KhaosodOnline

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextประกาศ 11 ตัวแทนไทย ชิงรางวัล TikTok Awards 2026