Drift Protocol โดนหลอกทางวิศวกรรมสังคม เสียหายเกือบ 300 ล้านดอลลาร์

Drift Protocol ประสบความเสียหายจากการโจมตีทางวิศวกรรมสังคมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือ แผนการชดเชยมูลค่ากว่า 147.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้รับการประกาศ แต่ยังไม่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด
การโจมตีที่เกิดขึ้นกับ Drift Protocol ไม่ใช่การแฮกโดยตรง แต่เป็นการหลอกลวงทางวิศวกรรมสังคมที่ซับซ้อนและชาญฉลาด โดยรายงานข่าวระบุด้วยความมั่นใจในระดับปานกลางถึงสูงว่ากลุ่มผู้กระทำผิดมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือ กลุ่มเดียวกันนี้เคยทำการโจมตี Radiant Capital มาแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2567 กลยุทธ์การโจมตีเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2568 โดยผู้โจมตีได้ค่อยๆ สร้างความสัมพันธ์กับทีมงาน Drift ผ่านการเข้าร่วมงานอีเวนต์ต่างๆ เป็นระยะเวลาหลายเดือน เพื่อสร้างความไว้วางใจและทำความคุ้นเคย ก่อนที่จะใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ “durable nonces” บนบล็อกเชน Solana เพื่อหลอกล่อให้สมาชิก Security Council ของ Drift ลงนามในธุรกรรมโดยไม่รู้ตัว ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการมอบสิทธิ์การควบคุมระดับผู้ดูแลระบบให้กับผู้โจมตี ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียเงินทุนจำนวนมหาศาล เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น Drift Protocol ได้ประกาศแผนการออก Recovery Token ซึ่งเป็นโทเคนแยกต่างหากจาก DRIFT Governance Token และสามารถโอนย้ายได้ Recovery Pool เริ่มต้นด้วยสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ในโปรโตคอลประมาณ 3.
8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะถูกแปลงเป็น USDT เพื่อตรึงมูลค่าให้คงที่ ก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขสุดท้ายเมื่อกระบวนการแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้น นอกจากนี้ Drift Protocol ยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมจาก Tether ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดถึง 127.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอีก 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากพันธมิตรอื่นๆ โดยเงินสนับสนุนนี้จะอยู่ในรูปแบบของสินเชื่อที่ผูกกับรายได้ เงินอุดหนุนจากระบบนิเวศ และสินเชื่อสำหรับ Market Maker เพื่อใช้ในการฟื้นฟูโปรโตคอลอย่างเต็มที่ ในส่วนของการปรับปรุงระบบ Drift Protocol กำลังดำเนินการรีบูตระบบครั้งใหญ่ รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดโดยบริษัท Ottersec และ Asymmetric นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลง Settlement Layer จาก USDC เป็น USDT และการจัดตั้ง Multisig ใหม่ที่บริหารจัดการโดยชุมชน โดยมีผู้นำจากระบบนิเวศ Solana มาร่วมดูแล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการชดเชยจะมีวงเงินรวมสูงถึง 147.5-150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดของผู้ใช้งานที่ประเมินไว้ประมาณ 295-296 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ในทันที การฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์จึงขึ้นอยู่กับรายได้และการเติบโตของแพลตฟอร์มในระยะยาว ผู้เขียนมองว่าแผนการชดเชยของ Drift Protocol เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม เนื่องจากทีมงานไม่ได้ละทิ้งผู้ใช้งานหลังเกิดเหตุการณ์ แต่เลือกที่จะรับผิดชอบและพยายามหาทางออกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ การสนับสนุนทางการเงินจำนวนมากจาก Tether แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของโครงการบน Solana อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือผลการลงคะแนนเสียงของ DAO และสภาพคล่องของ Recovery Token ในตลาด หากไม่มีการซื้อขาย โทเคนเหล่านี้อาจไม่มีมูลค่าที่แท้จริง และผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอาจต้องรอเป็นเวลานานกว่าจะได้รับการชดเชยเต็มจำนวน เนื่องจากเงินชดเชยจะผูกกับรายได้ในอนาคตของโปรโตคอ
