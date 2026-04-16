Drift Protocol รีลอนช์ด้วยเงินทุน 147.5 ล้านดอลลาร์ และเปลี่ยนมาใช้ USDT

Drift Protocol แพลตฟอร์ม DeFi บน Solana ประกาศรีลอนช์ด้วยเงินทุนสนับสนุน 147.5 ล้านดอลลาร์จาก Tether และพันธมิตร พร้อมเปลี่ยนเลเยอร์ชำระบัญชีหลักเป็น USDT หลังเผชิญการโจมตีครั้งใหญ่
Drift Protocol แพลตฟอร์มซื้อขายฟิวเจอร์สแบบกระจายอำนาจที่ใหญ่ที่สุดบนบล็อกเชน Solana ได้ประกาศแผนการรีลอนช์ครั้งสำคัญ หลังเผชิญกับการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยได้รับแพ็คเกจเงินทุนสนับสนุนสูงถึง 147.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก Tether ผู้ให้บริการ Stablecoin ยอดนิยม และพันธมิตรต่างๆ การสนับสนุนนี้ประกอบด้วยการบริจาคจาก Tether สูงสุดถึง 127.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินสนับสนุนจากพันธมิตรรายอื่นอีก 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยิ่งไปกว่านั้น Drift Protocol ยังได้ประกาศแผนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญโดยจะเปลี่ยนจากการใช้ USDC ของ Circle มาเป็น USDT ของ Tether เป็นเลเยอร์การชำระบัญชีหลักของแพลตฟอร์ม ซึ่งการตัดสินใจนี้อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของระบบนิเวศ Solana และความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาด DeFi
เงินทุนที่ได้รับจากการสนับสนุนนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อชดเชยผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่นำไปสู่สถานการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 1 เมษายน เมื่อกลุ่มแฮกเกอร์ที่คาดว่ามีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลเกาหลีเหนือ ภายใต้ชื่อ UNC4736 หรือที่รู้จักกันในชื่อ AppleJeus หรือ Citrine Sleet ได้สามารถดูดเงินออกจากโปรโตคอลไปได้เป็นจำนวนมหาศาลถึงประมาณ 285 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีที่ใหญ่ที่สุดในวงการ DeFi ประจำปี 2567 และเป็นเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ของบล็อกเชน Solana
การโจมตีดังกล่าวไม่ใช่การเจาะระบบทั่วไป แต่เป็นการปฏิบัติการทางวิศวกรรมสังคมที่ซับซ้อน ซึ่งใช้เวลาเตรียมการนานถึงหกเดือน กลุ่มผู้โจมตีได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองโดยการเข้าร่วมการประชุมต่างๆ และพบปะกับผู้ร่วมพัฒนา Drift Protocol รวมถึงได้ฝากเงินเข้าสู่แพลตฟอร์มกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลดความสงสัย ก่อนที่จะใช้ช่องทางแอปพลิเคชัน TestFlight ที่มีการฝังมัลแวร์ไว้ และอาศัยช่องโหว่ของ VSCode/Cursor ในการขโมยการอนุมัติแบบ multisig จากสมาชิก Security Council โดยที่ผู้เสียหายไม่ทันรู้ตัว
การตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ USDT ของ Tether แทน USDC ของ Circle ไม่ได้เป็นเพียงแค่การตัดสินใจทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมีเบื้องหลังของความไม่พอใจที่เกิดขึ้น หลังจากที่กลุ่มผู้โจมตีได้ทำการเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ขโมยมาส่วนใหญ่ให้เป็น USDC แล้วทำการโอนข้ามเชนผ่านโครงสร้างพื้นฐาน Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) ของ Circle นักวิจัยด้านบล็อกเชนชื่อดังอย่าง ZachXBT ได้ออกมาตั้งคำถามต่อสาธารณะในวันที่ 4 เมษายน โดยสงสัยว่าเหตุใด Circle จึงไม่ดำเนินการระงับ USDC ที่ถูกขโมยไป แม้ว่าเงินจะไหลผ่านโครงสร้างพื้นฐานของตนเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก็ตาม ทางฝั่ง Circle ได้ออกมาตอบโต้ในวันที่ 10 เมษายน โดย Dante Disparte ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ ได้ชี้แจงว่าบริษัทจะดำเนินการก็ต่อเมื่อมีข้อกำหนดทางกฎหมายเท่านั้น
การที่ Drift Protocol เลือก Tether เป็นพันธมิตรหลักในการฟื้นฟูครั้งนี้ เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังวงการ DeFi ว่า การตอบสนองต่อภาวะวิกฤตของผู้ให้บริการแต่ละราย กลายเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการพิจารณาเลือกพันธมิตรในอนาคต ขณะเดียวกัน ราคาของ Solana ได้มีการปรับตัวขึ้นอย่างน่าสนใจ โดยอยู่ที่ 85.4 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบวกต่อระบบนิเวศโดยรว
