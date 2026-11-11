DogeOS เตรียมเปิดเมนเน็ต EVM บน Dogecoin ครั้งแรก
DogeOS โดย Jordan Jefferson เตรียมเปิดเครือข่ายหลักแบบ EVM บน Dogecoin เป็นครั้งแรกผ่าน zk-rollup รองรับการสร้างแอป DeFi และเกม โดยยังไม่มีกำหนดวันที่แน่นอน
DogeOS ซึ่งเป็นโปรเจกต์เทคโนโลยีบล็อกเชนที่พัฒนาโดยทีมจาก MyDoge และ Dogecoin Labs กำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญในการเปิดใช้งานเครือข่ายหลัก (Mainnet) เป็นครั้งแรก โดยโครงการนี้จะนำเลเยอร์แอปพลิเคชันที่รองรับมาตรฐาน Ethereum Virtual Machine ( EVM) มาสู่ระบบนิเวศของ Dogecoin อย่างเต็มรูปแบบ
รายละเอียดเทคนิคและกลไกการทำงาน
DogeOS ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานหลักของบล็อกเชน Dogecoin ให้รองรับ Smart Contract โดยตรงในชั้นฐานข้อมูล แต่ใช้วิธีการสร้างเลเยอร์การประมวลผลแยกออกมาในรูปแบบ Zero-Knowledge Rollup (ZK-Rollup) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมแรกที่พัฒนาโดยทีมในระบบนิเวศดังกล่าว การออกแบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แอปพลิเคชันการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) เกมบนบล็อกเชน และแอปพลิเคชันอื่นๆ บน Dogecoin ได้เป็นครั้งแรกด้วยความสามารถทางเทคนิคที่สูงขึ้นAlso readPanduit เปิดตัว 4 โซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์และไฟเบอร์ VSSF
ระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบให้ใช้เหรียญ DOGE เป็นสื่อกลางในการชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมภายในเครือข่าย โดยยืนยันชัดเจนว่าโครงการนี้ไม่มีโทเคนดิจิทัลแยกต่างหากจาก Dogecoin และทีมผู้พัฒนาได้เตือนนักลงทุนและผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัดให้ระวังมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างชื่อโครงการเพื่อขายโทเคนพรีเซลที่ไม่ใช่ของแท้
มุมมองของผู้ก่อตั้งและสถานะปัจจุบัน
Jordan Jefferson ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ DogeOS ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์ของ The Block เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยระบุว่ากระบวนการพัฒนาเวอร์ชันที่ 1 และการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม เขายังไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัดสำหรับการเปิดให้บริการเครือข่ายหลักอย่างเป็นทางการ เพียงแต่ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ใกล้เข้ามาทุกขณะ
ในขณะที่ตลาดกำลังจับตามองความคืบหน้าของ DogeOS ราคาของเหรียญ Dogecoin ในขณะนั้นอยู่ที่ประมาณ 0.07 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.36 ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงก่อนหน้า ข้อมูลนี้สะท้อนถึงความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อพัฒนาการของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลยอดนิยมตัวนี้
ผลกระทบต่อนักพัฒนาและขั้นตอนต่อไป
Jordan Jefferson ระบุว่าทีมผู้พัฒนากำลังดำเนินการประสานงานอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Wallets) การรองรับจากระบบแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchanges) และการนำโปรโตคอลเข้าสู่ระบบนิเวศร่วมกับนักพัฒนาจำนวนกว่า 100 ราย ที่เข้าร่วมในโครงการนี้ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับผู้ใช้งานทั่วไป
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา DogeOS ได้เปิดให้บริการเครือข่ายทดสอบสาธารณะชื่อ Chikyū โดยมีโครงการตัวอย่างที่ทดลองใช้งานบนเครือข่ายดังกล่าว ได้แก่ Barkswap ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ (DEX) Superposition Finance สำหรับบริการปล่อยกู้ Derps สำหรับสัญญาฟิวเจอร์ส และ USDoge สำหรับ Stablecoin
แม้ว่าการประกาศของ DogeOS จะเน้นย้ำว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสร้างแอปบน Dogecoin ได้เป็นครั้งแรก แต่ผู้ใช้ควรตระหนักถึงบริบททางประวัติศาสตร์ว่ามีไซด์เชนอย่าง Dogechain ที่เปิดตัวในปี 2022 และโปรโตคอล Doginals ที่เคยมีมาก่อนหน้าแล้ว ดังนั้นความสำเร็จของ DogeOS ในฐานะ zk-rollup ตัวแรกจึงเป็นก้าวสำคัญที่แตกต่างจากโปรเจกต์ในอดีต
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