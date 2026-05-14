Dior Cruise 2027: A Tribute to Hollywood's Fashion History

The Dior Cruise 2027 event took place at the Los Angeles County Museum of Art (LACMA) in Los Angeles, featuring a diverse group of attendees including JISOO, Anya-Taylor Joy, Mikey Madison, Sabrina Carpenter, and Miley Cyrus. The fashion show was inspired by Dior's rich history in Hollywood, from Christian Dior's nomination for the Academy Award for Best Costume Design in 1955 for the film Stazione Termini by Vittorio De Sica to Marlene Dietrich's famous quote 'No Dior, No Dietrich!'
ที่ Dior แบบครบลูป ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย โอต์กูตูร์ และล่าสุดกับ Cruise 2027 ที่เดินทางไปจัดยังพิพิถภัณฑ์ศิลปะ LACMA ในลอสแอนเจลิส โดยมีแขกสำคัญ อาทิ JISOO, Anya-Taylor Joy, Mikey Madison, Sabrina Carpenter และ Miley Cyrus ไปชมด้วยแฟชั่นโชว์ครั้งนี้เห็นได้ชัดตั้งแต่ทีเซอร์แล้ว ว่าแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ของแบรนด์ในฮอลลีวูด ตั้งแต่การที่ Christian Dior ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมในปี 1955 จากเรื่อง Stazione Termini ของ Vittorio De Sica ไปจนถึงคำกล่าวอันโด่งดังของ Marlene Dietrich ที่ว่า ‘No Dior, No Dietrich!.
iPhone Ultra: 2 สีเท่านั้น? หรืออาจมีสีใหม่ในอนาคต?Apple อาจจะเปิดตัว iPhone Ultra ในปีนี้ ซึ่งเป็นจอพับรุ่นแรกของ Apple และมีตัวเลือกสีจำกัดเพียง 2 สีเท่านั้น หรืออาจมีสีใหม่ในอนาคต? Ming-Chi Kuo เตือนว่า ความท้าทายด้านการผลิตและการเพิ่มกำลังการผลิตในระยะเริ่มต้น อาจทำให้การจัดส่งราบรื่นได้ก็ต่อเมื่อปี 2027 และอาจเกิดปัญหาขาดแคลนต่อเนื่องไปจนถึงอย่างน้อยสิ้นปี 2026
กรมการพัฒนาชุมชนยกระดับผ้าไทยสู่รันเวย์โลกด้วยแนวคิดแฟชั่นที่ยั่งยืน มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สู่ชุมชนอย่างมั่นคงพช. จัดเวิร์กชอป Sustainable Fashion ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านการออกแบบร่วมสมัยและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพลิกโฉมผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าแฟชั่นระดับสากลตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุก
เปิดม่าน "The Giving Concert" 3 Generations 1 Heart ซีรีส์คอนเสิร์ตการกุศลเปิดม่าน "The Giving Concert" 3 Generations 1 Heartซีรีส์คอนเสิร์ตการกุศลเพื่อสภากาชาดไทย เชื่อมโยงพลังแห่งการให้จากรุ่นสู่รุ่นคอนเสิร์ตแรก 'Sing History เพลงรักในวันวาน" ร้อยเรียงประวัติศาสตร์ผ่านบทเพลงอมตะ
Gucci x Alpine! กุชชี่ เจรจาเป็นสปอนเซอร์หลัก อัลพีน เริ่มปี 2027Gucci แบรนด์หรูอิตาลีเจรจาเป็นผู้สนับสนุนหลักทีม Alpine F1 ตั้งแต่ฤดูกาล 2027 หลังสัญญา BWT สิ้นสุดลง ติดตามดีลใหญ่ในวงการมอเตอร์
"เอ็มบัปเป้" ปะทะคารม ผู้นำพรรคขวาจัด ปมการเมืองฝรั่งเศส"เอ็มบัปเป้" ปะทะคารม ผู้นำพรรคขวาจัด ปมการเมืองฝรั่งเศส คีลิยัน เอ็มบัปเป้ กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของเรอัล มาดริด และ จอร์แดน บาร์เดลลา ประธานพรรคขวาจัดเนชันแนล แรลลี (RN) เปิดศึกตอบโต้กันผ่านสื่ออีกครั้ง หลังเอ็มบัปเป้ออกมาแสดงความกังวลต่อโอกาสที่พรรคขวาจัดอาจชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในปี 2027 สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานเมื่อวันที่ 13 พ.ค.
Louis Vuitton เตรียมจัดแฟชั่นโชว์ Cruise 2027 ณ พิพิธภัณฑ์ The Frick Collection ที่นิวยอร์กLouis Vuitton จะจัดแฟชั่นโชว์คอลเล็กชั่น Cruise 2027 ณ The Frick Collection ที่มหานครนิวยอร์กในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ซึ่งจะนับเป็นครั้งแรก
