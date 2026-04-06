Deep Sleep: ความสำคัญและวิธีการประเมินเพื่อสุขภาพการนอนหลับที่ดี

เจาะลึกเรื่อง Deep Sleep ช่วงเวลาสำคัญในการพักฟื้นของร่างกาย พร้อมเผยวิธีการประเมินและดูแลสุขภาพการนอนหลับให้มีคุณภาพ
การนอนหลับ ที่มีคุณภาพนั้น มิได้จำกัดอยู่เพียงแค่ระยะเวลาที่เราใช้ไปในการนอนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง การนอนหลับ หรือที่เรียกว่า sleep cycle และความสมดุลของระบบต่างๆ ภายในร่างกายอีกด้วย พญ.
อัญชลี ศรีมโนทิพย์ แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลเวชธานี อินเตอร์เนชันแนล ได้อธิบายถึงความสำคัญของ Deep Sleep ซึ่งเป็นช่วงการนอนหลับลึก หรือ NREM stage 3 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ร่างกายของเราได้เข้าสู่กระบวนการพักฟื้นที่สำคัญอย่างยิ่ง การนอนหลับในช่วง Deep Sleep เปรียบเสมือนเวลาทองที่ร่างกายของเราจะได้ทำการซ่อมแซมส่วนต่างๆ ที่สึกหรอ และเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในวันถัดไป กระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ได้แก่ การซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย การหลั่ง Growth Hormone ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นตัวของร่างกาย โดยฮอร์โมนชนิดนี้จะช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ เสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรง สนับสนุนกระบวนการเผาผลาญพลังงานภายในร่างกาย และช่วยให้ร่างกายสามารถฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าสะสม รวมถึงการฟื้นฟูระบบประสาทให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง โดยปกติแล้ว ในผู้ใหญ่ทั่วไป จะมีช่วงเวลาที่อยู่ใน Deep Sleep ประมาณ 10–20% ของระยะเวลาการนอนหลับทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นประมาณ 40–110 นาที หากเรานอนหลับในระยะเวลา 7–9 ชั่วโมงต่อวัน ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ\หากท่านมีความสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของการนอนหลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากรู้สึกว่าท่านอาจจะไม่มี Deep Sleep ที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้ความช่วยเหลือในการประเมินและตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงได้ ซึ่งวิธีการตรวจวินิจฉัยจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอาการและปัญหาที่แต่ละบุคคลประสบ โดยทั่วไปแล้ว แพทย์จะเริ่มจากการซักประวัติและทำการประเมินเกี่ยวกับการนอนหลับ หรือ Sleep Assessment ซึ่งจะมีการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการนอนหลับของท่าน เช่น เวลาเข้านอนและเวลาตื่นนอนเป็นประจำ อาการง่วงนอนที่เกิดขึ้นระหว่างวัน และปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีส่วนรบกวนการนอนหลับของท่าน นอกจากนี้ แพทย์อาจพิจารณาให้ทำการตรวจ Sleep Study หรือ Polysomnography ซึ่งเป็นการตรวจการนอนหลับแบบละเอียด เพื่อทำการติดตามคลื่นสมอง การหายใจ และโครงสร้างของ sleep cycle ในระหว่างการนอนหลับ การตรวจชนิดนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถประเมินระยะ Deep Sleep ของท่านได้อย่างแม่นยำ และช่วยตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการนอนหลับ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนหลับ\การรักษาสุขภาพการนอนหลับให้มีคุณภาพนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกาย การมี Deep Sleep ที่เพียงพอ จะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง และช่วยให้จิตใจแจ่มใสพร้อมรับมือกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี เริ่มต้นได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลา หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ก่อนนอน สร้างสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสม เช่น อุณหภูมิที่พอเหมาะ แสงสว่างที่มืดสนิท และเสียงรบกวนที่น้อยที่สุด นอกจากนี้ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในระหว่างวันก็มีส่วนช่วยให้การนอนหลับมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการวินิจฉัยและรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพการนอนหลับที่เหมาะสมกับท่าน การให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่มีคุณภาพ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่ดีเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวอีกด้ว
Deep Sleep การนอนหลับ สุขภาพการนอนหลับ Sleep Study Growth Hormone
