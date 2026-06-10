Cat out of the box: The Tai/Ti people and their territories

Explore the Tai/Ti people and their territories, including their unique characteristics, languages, and historical connections to Myanmar, China, and India. Discover the impact of political changes and power shifts on their territories and the evolution of their languages.
เครือคำแสนหวี 2 : ยุทธการหม้อทองคำ คอลัมน์ Cat out of the box โดย พีรภัทร์ เกียรติภิญโญคำว่า ‘ไท/ไต’ หมายถึง ‘คน’ หรือ ‘ชาว’ ที่ตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง มีการแบ่งกลุ่มสำคัญ เช่น ไทใหญ่ (ไตโหลง), ไทเขิน, ไทยวน, ไทลื้อ และไตยอง โดยแต่ละกลุ่มมีถิ่นฐานและลักษณะทางภาษาที่แตกต่างกัน กลุ่มไทหลายกลุ่มกระจายอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันของเมียนมา จีน และอินเดีย อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการขยายอำนาจในอดีต เช่น เชียงตุงและรัฐฉานอยู่ในเมียนมา ส่วนเชียงรุ่งอยู่ในมณฑลยูนนานของจีน พงศาวดารไทใหญ่เล่าเหตุการณ์การขยายอำนาจของเสือข่านฟ้า ทั้งการได้เมืองอัสสัมด้วยกลยุทธ์สร้างความหวาดกลัว และการที่ฮ่องเต้จีนส่งคนเข้ามาชักจูงให้ย้ายเมืองหลวงด้วยอุบายเรื่องหม้อทองคำ ซึ่งนำไปสู่การเสื่อมอำนาคของอาณาจักรในเวลาต่อมา มาถึงจุดนี้คุณผู้อ่านก็กรุณาความเห็นถามไถ่มาว่าตกลงไท/ไต ที่ว่านี้มีไทอะไรบ้างและเห็นไปเรียกปวงเขาว่าชาติพันธุ์แล้วคนไทยแบบมีย.
ยักษ์เราเนี่ยเป็นชาติพันธุ์หรือเปล่า? อย่างไร? ก็ต้องขอประธานกราบเรียน (ธานใช้ ธ. ธงเพื่อจำลองบรรยากาศในสภาซึ่งเวลาพูด เขาให้ต้องพูดกับประธานเท่านั้นไม่พูดกันเอง ก็เดี๋ยวจะทะเลาะกัน 55) อันคำว่า ไท แบบไม่มีย.
ยักษ์ในที่นี้ ท่านหมายถึงว่า/แปลว่า ‘คน’ หรือ ‘ชาว’ โดยมีนัยยะว่าเป็นคนที่อยู่บ้าน (คามะ)ไม่ได้อยู่ป่า(อรัญ) พูดให้หนักเข้าก็คือมีความเออเบิ้น urban มีความเป็นเมือง แต่เมืองนั้นจะเจริญทางวัตถุหรือเปล่าอีกประเด็นหนึ่ง แต่เมืองนั้นมีหลักแหล่งถาวรแน่นอนไม่ใช่เลื่อนลอย ย้ายไปย้ายมา และมีอารยธรรมไม่ป่าเถื่อน แต่จะโหดร้ายบ้างก็ธรรมดา เสื้อผ้ามีใส่สวยๆไม่ชีเปลือย คำว่าไท นี้เวลาออกเสียงอาจเพี้ยนเป็นต.
เต่าบ้างว่าไต ไตหลวง เพี้ยนมาจาก คำว่า ไตโหลง คำว่าหลวง/โหลง อันนี้ก็คือแปลว่าใหญ่อย่างที่เราพูดกันเป็นสร้อยคำว่าใหญ่หลวง ไตหลวงก็เลยกลายเป็นไทหลวง กลายเปนไทใหญ่ด้วยประการฉะนี้ในเชิงภาษาศาสตร์นั้นทั้งภาษาเขินและภาษาไทยใหญ่จัดเป็นกลุ่มนอร์ธ เวสเทิร์นไตหรือ ฉานนิก (Shanic) มีความใกล้เคียงกันสูง ส่วนไทยวนกับไทลื้ออันนี้เป็นกลุ่มเซาท์เวสเทิร์นไทพวกไทลื้อเขาอยู่เชียงรุ่งปัจจุบัน จำต้องไปเปนฝักฝ่ายกับทางยูนนานของเมืองจีนส่วน พวกไทยวนนั้น ยวนก็มาจากคำว่าโยนก ชาวโยนก_ไทโยนกก็คือ นครชัยบุรีศรีช้างแล่นอยู่ริมน้ำโขงฝ่ายเชียงราย กลุ่มภาษาของไทยวนโยนกกับไทลื้อนี้นักภาษาศาสตร์แกบอกว่าเป็นภาษากลุ่มเชียงแสนไม่เหมือนเสียงกับกลุ่มฉานนิก ซึ่งหลังมานี้จำต้องไปสังกัดกับสหภาพพม่า ในเวลาที่อังกฤษบุกมาช่วงเวลายุคล่าอาณานิคมนั้นอังกฤษได้เชียงตุงและไทใหญ่ไป แต่พอจีนบุกเข้ามาจีนได้เชียงรุ่งไปไปอยู่กับมณฑลยูนนานเชียงตุงกับฝ่ายไทใหญ่แสนหวีก็ไปอยู่ทางรัฐฉานของพม่าในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีชาวยองหรือไตยองเขาก็อยู่เมืองยอง เมืองพยา
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