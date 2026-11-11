Casio เปิดตัว G-SHOCK 2500 Series รุ่นใหม่ GMC-2500 และ GAC-2500
Casio Computer Co., Ltd. เปิดตัวซีรีส์ G-SHOCK 2500 Series รุ่น GMC-2500 และ GAC-2500 พร้อมฟังก์ชัน Multi-Mission Date ที่ทำงานอัตโนมัติและประหยัดพลังงาน
Casio Computer Co., Ltd. เปิดตัวซีรีส์ G-SHOCK 2500 Series รุ่น GMC-2500 และ GAC-2500 ที่มีฟังก์ชัน Multi-Mission Date ที่ทำงานอัตโนมัติและประหยัดพลังงาน โดยจัดงานเปิดตัวที่ IMBA ประเทศสิงคโปร์ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
ฟังก์ชัน Multi-Mission Date ที่ทำงานอัตโนมัติ
ฟังก์ชัน Multi-Mission Date ของ G-SHOCK 2500 Series ใช้ช่องแสดงผล 3 ช่องที่ตำแหน่ง 3 นาฬิกา แสดงวันที่ นาทีที่ผ่านไปของนาฬิกาจับเวลา ข้อมูลการตั้งค่า และข้อมูลอื่นตามฟังก์ชันที่กำลังใช้งาน เมื่อตั้งค่าปี เดือน และวันผ่านระบบนี้ นาฬิกาจะใช้งานปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบได้ แม้เป็นระบบอะนาล็อกทั้งหมด ช่วยลดความจำเป็นในการปรับวันที่ด้วยตนเองAlso read“กานต์ ทศน” เปิดใจมุมมองการทำบุญ อย่าเน้นตามกระแส เผยข่าวดีเตรียมเข้าพิธีอุปสมบท 5 ธ.ค. นี้
นอกจากนี้ยังมีเข็มวินาทีขนาดเล็กที่ตำแหน่ง 9 นาฬิกา ที่พักการทำงานได้เมื่อไม่จำเป็น และกลับมาเดินต่อได้ทุกเมื่อ ฟังก์ชันนี้ช่วยลดการใช้พลังงานและยืดอายุแบตเตอรี่งานเปิดตัว G-SHOCK 2500 Series จัดขึ้นที่ IMBA ประเทศสิงคโปร์ โดยมีจุง-อาเชน และกระทิง-ขุนณรงค์ เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมงานและสัมผัสนาฬิกาซีรีส์ใหม่ GMC-2500 และ GAC-2500
ดีไซน์ที่เน้นความโค้งมนและความเรียบง่าย
GMC-2500 และ GAC-2500 นำความงามเชิงฟังก์ชันจากรุ่นดั้งเดิมมาปรับเป็นนาฬิกาอะนาล็อกที่เรียบง่าย คงเอกลักษณ์รูปทรงเดิมไว้ พร้อมปรับดีไซน์ภายนอกให้มีเส้นสายโค้งมนและดูนุ่มนวลขึ้น ตัวเรือนเน้นความโค้งมนตลอดทั้งชิ้น ทำให้แสงและเงาเปลี่ยนไปตามมุมที่แสงตกกระทบ ขณะที่หน้าปัดและหลักชั่วโมงใช้รูปแบบเรียบง่ายและคมชัดสำหรับการบอกเวลา
การออกแบบนี้ยังคงรักษาโครงสร้างทนแรงกระแทกเป็นหัวใจของแบรนด์ G-SHOCK ซึ่งเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2526 ด้วย DW-5000C ภายใต้แนวคิดการสร้าง "นาฬิกาที่ตกไม่แตก" และพัฒนาต่อเนื่องมากกว่า 40 ปี
การเปิดตัวและการเข้าร่วมของตัวแทนไทย
งานเปิดตัว G-SHOCK 2500 Series จัดขึ้นที่ IMBA ประเทศสิงคโปร์ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยมีจุง-อาเชน และกระทิง-ขุนณรงค์ เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมงานและสัมผัสนาฬิกาซีรีส์ใหม่ GMC-2500 และ GAC-2500 ผู้สนใจติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จากบัญชี @gshock_sg และ @casiothailand
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