Carrier BeyondX คว้ารางวัล Editor's Choice จากบ้านและสวน Awards 2026
บริษัท บี.กริม แคเรียร์ เปิดตัวเครื่องปรับอากาศ Carrier BeyondX คว้ารางวัล Editor's Choice หมวด Home Appliances จากเวที บ้านและสวน Awards 2026 ด้วยดีไซน์ไม้จริงมาตรฐาน PEFC
บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ระดับพรีเมียมรุ่นล่าสุด โดย เครื่องปรับอากาศ เรือธง "Carrier BeyondX" ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากการได้รับรางวัล Editor's Choice ในหมวด Home Appliances จากงานแถลงรางวัล บ้านและสวน Awards 2026 อย่างภาคภูมิใจ รางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงนวัตกรรมและการออกแบบที่โดดเด่นซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความสวยงามและฟังก์ชันการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการอยู่อาศัย
รางวัล Editor's Choice จากบ้านและสวน Awards 2026
รางวัล Editor's Choice ในหมวด Home Appliances จากเวที บ้านและสวน Awards 2026 เป็นการคัดเลือกโดยกองบรรณาธิการนิตยสารบ้านและสวน ซึ่งเน้นการมอบรางวัลให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ นวัตกรรม และฟังก์ชันการใช้งานสำหรับการอยู่อาศัยโดยเฉพาะ การได้รับรางวัลนี้สะท้อนถึงมาตรฐานคุณภาพที่สูงมากของผลิตภัณฑ์ Carrier BeyondX ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใส่ใจรายละเอียดและความสวยงามของอุปกรณ์ภายในบ้านAlso readเรนวูด ปาร์ค คว้า 3 รางวัลใหญ่ World Golf Awards ปลื้ม“โรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ” สร้างชื่อสนามกอล์ฟไทย
การประกาศผลรางวัลครั้งนี้เป็นการยืนยันความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ของบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) ในการเจาะตลาดเครื่องปรับอากาศระดับบน (Premium Market) อย่างมีนัยสำคัญ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องทำความเย็นทั่วไป แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของงานตกแต่งภายในบ้านที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับศิลปะและการออกแบบอย่างกลมกลืน ซึ่งเป็นการยกระดับประสบการณ์การใช้งานเครื่องปรับอากาศให้เหนือกว่ามาตรฐานเดิม ๆ ในตลาดอย่างมาก
นวัตกรรมหน้ากากไม้จริงมาตรฐาน PEFC รายแรกของโลก
จุดแข็งที่สำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์ Carrier BeyondX คือการเป็นครั้งแรกของโลกที่นำวัสดุไม้จริงจากป่าปลูกหมุนเวียนมาผลิตเป็นหน้ากากตัวเครื่อง โดยได้รับการรับรองมาตรฐานป่าปลูกยั่งยืนจากองค์กร PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางด้านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การเลือกใช้วัสดุธรรมชาตินี้ช่วยให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นธรรมชาติมากกว่าพลาสติกหรือโลหะทั่วไป
นายวรเศรษฐ์ ตันติศิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ว่า เป็นการต่อยอดประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศกว่า 124 ปีของแบรนด์ Carrier (แคเรียร์) โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเครื่องปรับอากาศให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานตกแต่งภายในบ้านอย่างแท้จริง แทนที่จะเป็นเพียงอุปกรณ์ฟังก์ชันที่ดูแข็งกระด้างและเข้ากับพื้นที่อยู่อาศัยได้ยาก
การผสานวัสดุรีไซเคิลปริมาณ 43% เข้าไปในกระบวนการผลิตเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด Circular Design หรือการออกแบบเชิงหมุนเวียน ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่กำลังให้ความสำคัญกับงานดีไซน์ที่ทันสมัยควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางนี้ช่วยลดภาระต่อทรัพยากรธรรมชาติและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในแง่ของความยั่งยืน
ปรัชญาการออกแบบ Be Crafted Be Cool และ Be Care
เครื่องปรับอากาศ Carrier BeyondX ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดหลัก 3 ด้าน ได้แก่ Be Crafted (ฝีมือประณีต), Be Cool (ความเย็นสบาย), และ Be Care (การดูแลใส่ใจ) โดยเน้นหลักการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การใช้ ไปจนถึงการจัดการเมื่อหมดอายุการใช้งาน แนวคิดนี้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การนำเสนอรายละเอียดสำคัญดังกล่าวข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) ในการไม่เพียงแต่แข่งขันด้วยราคาหรือสเปคทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังแข่งขันด้วยคุณค่าทางจิตใจและความรับผิดชอบทางสังคม การมอบรางวัล Editor's Choice จาก บ้านและสวน Awards 2026 จึงเป็นรางวัลที่ควรค่าแก่การยอมรับสำหรับมาตรฐานใหม่ในการผลิตเครื่องปรับอากาศที่คำนึงถึงมนุษย์และโลกไปพร้อมกัน
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