CardX เปิดตัวบัตรสินเชื่อ "CardX FLEX" อัปเกรดบัตรกดเงินสดเดิมสู่ "Lifestyle Reserve" วงเงินสำรองยุคใหม่ เติมความยืดหยุ่นให้ทุกจังหวะของชีวิต
CardX เปิดตัว บัตรสินเชื่อ "CardX FLEX" อัปเกรดบัตรกดเงินสดเดิมสู่ "Lifestyle Reserve" วงเงินสำรอง ยุคใหม่ เติมความยืดหยุ่นให้ทุกจังหวะของชีวิต "กดเงินสด-ได้ทุกตู้ทั่วไทย รูด-ผ่อน-จัดการเองได้ทุกที่ทั่วโลก" ผ่านประสบการณ์ดิจิทัลที่เข้าใจลูกค้าจริง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด (CardX) ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลภายใต้กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ทาง การเงิน อย่างต่อเนื่อง ด้วยการออกแบบโซลูชันที่เรียบง่าย ใช้งานสะดวก และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกช่วงของการใช้งาน ล่าสุด เปิดตัว "CardX FLEX" บัตรสินเชื่อ รูปแบบใหม่ ที่อัปเกรดจากผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสด CardX SPEEDY CASH เดิม โดยยังคงจุดแข็งในการเป็นบัตรกดเงินสดฉุกเฉินที่สะดวกรวดเร็ว แต่ผสานขีดความสามารถเพิ่มเติมสู่การเป็น "Lifestyle Reserve" หรือบัตรกดเงินสดพร้อม วงเงินสำรอง ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้ชีวิตยุคใหม่ ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของตลาดบัตรกดเงินสด ที่ไม่ได้จำกัดบทบาทอยู่แค่ " วงเงินสำรอง ฉุกเฉิน" เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แค่ขยายขอบเขตสู่การเป็น เครื่องมือบริหาร การเงิน ในชีวิตประจำวัน (Everyday Financial Life) ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผน จัดการค่าใช้จ่าย และขับเคลื่อนชีวิตได้อย่างมั่นใจ ท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจและ ไลฟ์สไตล์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วCardX เปิดเผยว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้มองการใช้จ่ายเป็นเพียงเรื่องของความจำเป็นระยะสั้น แต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งการทำงาน สุขภาพ และชีวิตโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดอุปกรณ์ทำงาน การดูแลสุขภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายที่ช่วยให้ "ชีวิตเดินหน้าต่อได" สะท้อนแนวคิด "Happiness Compensation" หรือการดูแลตัวเองเพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในชีวิตยุคใหม่ นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ Chief Business and Channel Officer บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด (CardX) กล่าวว่า "ผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้มองสินเชื่อบัตรกดเงินสดเป็นเพียงทางออกในยามฉุกเฉินอีกต่อไป แต่ต้องการประสบการณ์ทาง การเงิน ที่เข้าใจชีวิต บัตรสินเชื่อ CardX FLEX จึงถูกออกแบบโดยต่อยอดจากบัตรกดเงินสด CardX SPEEDY CASH ที่ลูกค้าวางใจเสมอมา สู่การเป็นบัตรกดเงินสดในรูปแบบใหม่ (Cash Card and Lifestyle Reserve Pocket) ที่ยังคงเน้นฟีเจอร์การใช้บัตรเพื่อกดเงินสดไว้เช่นเดิม แต่เพิ่มฟีเจอร์ ไลฟ์สไตล์ ที่ให้ความยืดหยุ่น สะดวกสบาย และให้ลูกค้าสามารถบริหาร การเงิน ได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้การใช้จ่ายและการจัด การเงิน เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในทุกวัน"CardX FLEX ไม่ได้เป็นเพียงการรีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ แต่คือการทรานส์ฟอร์มสู่ "Financial Lifestyle Companion" ที่เข้าไปอยู่ในทุกช่วงเวลาและทุกโมเมนต์ของชีวิต โดยยังคงฟีเจอร์หลักที่เน้นการกดเงินสดในยามฉุกเฉินไว้อย่างครบถ้วน และเพิ่มเติมด้วยแนวคิด "Forward Mindset" ที่ช่วยให้ลูกค้าวางแผนและบริหาร การเงิน ได้ล่วงหน้า พร้อมประสบการณ์การใช้งานระดับโลกผ่านเครือข่าย Mastercard ในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก พร้อมกันนี้ CardX ยังยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลให้ เรียบง่าย (Simpler) และ ใช้งานได้ตรงตามความต้องการ (Intuitive) มากขึ้น ผ่านฟีเจอร์สำคัญอย่าง "Swipe & Slice" ที่ให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายมาเป็นการผ่อนชำระได้ด้วยตนเองผ่านแอป CardX นานสูงสุด 36 เดือน* เพิ่มอิสระและความคล่องตัวในการบริหารเงินอย่างแท้จริง "การเปิดตัว บัตรสินเชื่อ CardX FLEX และการทยอยเปลี่ยนลูกค้าบัตรกดเงินสด CardX SPEEDY CASH สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ CardX ในการยกระดับประสบการณ์ทาง การเงิน ในชีวิตประจำวันของลูกค้า ด้วยโซลูชันที่เรียบง่าย ใช้งานได้อย่างตรงความต้องการ และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกช่วงของการใช้งาน เราไม่ได้มองเพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่กำลังยกระดับบทบาทของ CardX จากผู้ให้บริการสินเชื่อ ไปสู่การเป็น 'Financial Partner' ที่อยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกจังหวะของชีวิต ช่วยให้พวกเขาบริหาร การเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้น" นายปัญญา กล่าวเสริ.
CardX เปิดตัวบัตรสินเชื่อ "CardX FLEX" อัปเกรดบัตรกดเงินสดเดิมสู่ "Lifestyle Reserve" วงเงินสำรองยุคใหม่ เติมความยืดหยุ่นให้ทุกจังหวะของชีวิต "กดเงินสด-ได้ทุกตู้ทั่วไทย รูด-ผ่อน-จัดการเองได้ทุกที่ทั่วโลก" ผ่านประสบการณ์ดิจิทัลที่เข้าใจลูกค้าจริง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด (CardX) ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลภายใต้กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ด้วยการออกแบบโซลูชันที่เรียบง่าย ใช้งานสะดวก และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกช่วงของการใช้งาน ล่าสุด เปิดตัว "CardX FLEX" บัตรสินเชื่อรูปแบบใหม่ ที่อัปเกรดจากผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสด CardX SPEEDY CASH เดิม โดยยังคงจุดแข็งในการเป็นบัตรกดเงินสดฉุกเฉินที่สะดวกรวดเร็ว แต่ผสานขีดความสามารถเพิ่มเติมสู่การเป็น "Lifestyle Reserve" หรือบัตรกดเงินสดพร้อมวงเงินสำรองที่ออกแบบมาเพื่อการใช้ชีวิตยุคใหม่ ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของตลาดบัตรกดเงินสด ที่ไม่ได้จำกัดบทบาทอยู่แค่ "วงเงินสำรองฉุกเฉิน" เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แค่ขยายขอบเขตสู่การเป็น เครื่องมือบริหารการเงินในชีวิตประจำวัน (Everyday Financial Life) ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผน จัดการค่าใช้จ่าย และขับเคลื่อนชีวิตได้อย่างมั่นใจ ท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วCardX เปิดเผยว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้มองการใช้จ่ายเป็นเพียงเรื่องของความจำเป็นระยะสั้น แต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งการทำงาน สุขภาพ และชีวิตโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดอุปกรณ์ทำงาน การดูแลสุขภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายที่ช่วยให้ "ชีวิตเดินหน้าต่อได" สะท้อนแนวคิด "Happiness Compensation" หรือการดูแลตัวเองเพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในชีวิตยุคใหม่ นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ Chief Business and Channel Officer บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด (CardX) กล่าวว่า "ผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้มองสินเชื่อบัตรกดเงินสดเป็นเพียงทางออกในยามฉุกเฉินอีกต่อไป แต่ต้องการประสบการณ์ทางการเงินที่เข้าใจชีวิต บัตรสินเชื่อ CardX FLEX จึงถูกออกแบบโดยต่อยอดจากบัตรกดเงินสด CardX SPEEDY CASH ที่ลูกค้าวางใจเสมอมา สู่การเป็นบัตรกดเงินสดในรูปแบบใหม่ (Cash Card and Lifestyle Reserve Pocket) ที่ยังคงเน้นฟีเจอร์การใช้บัตรเพื่อกดเงินสดไว้เช่นเดิม แต่เพิ่มฟีเจอร์ไลฟ์สไตล์ที่ให้ความยืดหยุ่น สะดวกสบาย และให้ลูกค้าสามารถบริหารการเงินได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้การใช้จ่ายและการจัดการเงินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในทุกวัน"CardX FLEX ไม่ได้เป็นเพียงการรีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ แต่คือการทรานส์ฟอร์มสู่ "Financial Lifestyle Companion" ที่เข้าไปอยู่ในทุกช่วงเวลาและทุกโมเมนต์ของชีวิต โดยยังคงฟีเจอร์หลักที่เน้นการกดเงินสดในยามฉุกเฉินไว้อย่างครบถ้วน และเพิ่มเติมด้วยแนวคิด "Forward Mindset" ที่ช่วยให้ลูกค้าวางแผนและบริหารการเงินได้ล่วงหน้า พร้อมประสบการณ์การใช้งานระดับโลกผ่านเครือข่าย Mastercard ในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก พร้อมกันนี้ CardX ยังยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลให้ เรียบง่าย (Simpler) และ ใช้งานได้ตรงตามความต้องการ (Intuitive) มากขึ้น ผ่านฟีเจอร์สำคัญอย่าง "Swipe & Slice" ที่ให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายมาเป็นการผ่อนชำระได้ด้วยตนเองผ่านแอป CardX นานสูงสุด 36 เดือน* เพิ่มอิสระและความคล่องตัวในการบริหารเงินอย่างแท้จริง "การเปิดตัวบัตรสินเชื่อ CardX FLEX และการทยอยเปลี่ยนลูกค้าบัตรกดเงินสด CardX SPEEDY CASH สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ CardX ในการยกระดับประสบการณ์ทางการเงินในชีวิตประจำวันของลูกค้า ด้วยโซลูชันที่เรียบง่าย ใช้งานได้อย่างตรงความต้องการ และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกช่วงของการใช้งาน เราไม่ได้มองเพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่กำลังยกระดับบทบาทของ CardX จากผู้ให้บริการสินเชื่อ ไปสู่การเป็น 'Financial Partner' ที่อยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกจังหวะของชีวิต ช่วยให้พวกเขาบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้น" นายปัญญา กล่าวเสริ
Cardx Cardx FLEX บัตรสินเชื่อ วงเงินสำรอง ไลฟ์สไตล์ การเงิน
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