Capital Markets Alliance ยื่นฟ้อง CFTC หยุดเทรด Perpetual Futures หุ้นรายตัว
กลุ่ม Capital Markets Alliance ยื่นฟ้องศาลสหรัฐร้องห้าม CFTC อนุมัติ Perpetual Futures บนหุ้นรายตัว ชี้ขัดกฎหมาย Dodd-Frank และคุ้มครองนักลงทุนไม่ทั่วถึง
Capital Markets Alliance (CMA) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรม Capital Markets Alliance (CMA) ที่ได้รับแรงสนับสนุนจาก Cboe Global Markets, Citadel Securities และ Healthy Markets Association ได้ยื่นฟ้องคดีอย่างเป็นทางการต่อศาลแขวงสหรัฐเขตใต้แห่งนิวยอร์ก (SDNY) เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามชั่วคราว (TRO) และคำสั่งห้ามถาวรต่อคณะกรรมการกำกับดูแลสัญญากำหนดล่วงหน้าและอนุพันธ์สินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา ( CFTC) เกี่ยวกับแผนการเปิดเทรดสัญญา Perpetual Futures บนหุ้นรายตัว โดยคดีดังกล่าวมีหมายเลขคดีคือ 1:26-cv-09608 CMA ต้องการให้ศาลเพิกถอนการอนุมัติดังกล่าวเพื่อหยุดกระบวนการเปิดตลาดใหม่ทันที
เหตุผลหลักเขตอำนาจและการละเลยกฎหมาย
CMA เสนอข้อโต้แย้งหลักสองประการต่อการกระทำของ CFTC โดยประการแรกคือการอ้างเรื่องเขตอำนาจศาลว่าสัญญา Perpetual ที่อ้างอิงกับหุ้นรายตัวนั้นจัดอยู่ในประเภท Security-Based Swaps ซึ่งตามกฎหมาย Dodd-Frank ระบุว่าหน่วยงานเดียวที่มีอำนาจกำกับดูแลคือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) เท่านั้น จึงไม่อยู่ในอำนาจของ CFTC ในการอนุมัติAlso readคนไทย 86% ไร้แผนออมเกษียณ KKP เปิด 6 กองทุน ตั้งเป้า AUM 3 หมื่นล้าน ใน 3 ปี
ประการที่สอง CMA ระบุว่า CFTC ละเมิดพระราชบัญญัติระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงาน (Administrative Procedure Act) โดยอนุญาตให้สัญญาผ่านการอนุมัติโดยปริยายตาม Regulation 40.3 โดยไม่ให้เหตุผลประกอบ ซึ่งขัดกับแนวทางปฏิบัติเดิมและไม่มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคุ้มครองนักลงทุนอย่างละเอียดเพียงพอ ทำให้การอนุมัติดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายไม่ได้
มุมมอง CFTC และผลต่างกฎระเบียบกำกับดูแล
ด้าน CFTC ซึ่งมี Michael Selig เป็นประธานได้ออกมาชี้แจงว่าสัญญาจาก Coinbase Derivatives, KalshiEX และ Bitnomial Exchange ถือว่าได้รับอนุมัติโดยปริยาย (deemed approved) หลังครบกำหนดเวลาทบทวน 45 วันเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 โดยไม่มีคำสั่งระงับหรือปฏิเสธใดๆ และ CFTC มองว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็น Security Futures ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลร่วมกันระหว่าง SEC และ CFTC
ความแตกต่างสำคัญระหว่างแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกำกับของ CFTC กับ SEC คือเรื่องของความเร็วและข้อจำกัด โดยแพลตฟอร์มที่กำกับโดย CFTC สามารถเปิดผลิตภัณฑ์ได้เร็วกว่าและอนุญาตให้ซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่หากถูกจัดเป็น Security-Based Swaps จะเผชิญกับข้อกำหนดที่เข้มงวดมาก ทั้งการลงทะเบียนตัวแทน การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และข้อจำกัดสำหรับนักลงทุนรายย่อย
ผลกระทบสภาพคล่องและการแข่งขันตลาดการเงิน
สำหรับ Cboe และผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดหุ้น สัญญา Perpetual (Perp) บนแพลตฟอร์มเช่น Coinbase และ Kalshi อาจดึงดูดสภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยออกจากตลาดเดิม ซึ่งสร้างการแข่งขันโดยตรงต่อตลาดหลักทรัพย์ดั้งเดิม CME Group เป็นอีกกรณีตัวอย่างเมื่อฟ้อง CFTC ไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ในประเด็นสัญญา Perp ของคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการแย่งชิงพื้นที่ระหว่างตลาดการเงินดั้งเดิมกับแพลตฟอร์มคริปโตที่รุกเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐ
ทิศทางศาลและแผนธุรกิจผู้เกี่ยวข้อง
แม้คดีนี้จะไม่ทำให้ราคาคริปโตเปลี่ยนแปลงทิศทางทันที แต่ผลลัพธ์ทางศาลจะเป็นตัวชี้วัดว่าสัญญา Perp บนหุ้นจะดำเนินการต่อได้รวดเร็วเพียงใด หากศาลออกคำสั่งห้ามชั่วคราว อาจมีการเลื่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ออกไป โดยทิศทางของ SEC และคำตัดสินของศาล SDNY ในระยะสั้น จะมีผลต่อแผนของ Coinbase, Kalshi และ Bitnomial โดยตรง
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