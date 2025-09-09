Canon รื้อฟื้น PowerShot Elph 360 HS ราคาพุ่ง 3 เท่า

اصطلاح Y2K กระแสความนิยม vintage ส่งผลให้กล้องコンパック รุ่นเก่ากลับมาฮิต แม้ Canon จะผุด PowerShot Elph 360 HS A ขึ้นมา ก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จ
กระแส Y2K ที่ร้าน TikTok ได้ผลให้ กล้อง ถ่ายภาพแบบ point-and-shoot กลับมาได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่น อีกครั้ง ผลจาก กล้อง คอมแพกต์หลายรุ่นเก่า แม้ว่าจะหยุดขายไปหลายปีแล้ว ก็กลับมาถูกขบวนประชาชนแสวงหาใช้งานกัน ในตลาดมือสอง ราคาซื้อขายดีดตัวขึ้นอย่างมาก บางรุ่นอาจแพงขึ้น 2 ถึง 3 เท่าจากราคาเปิดตัว ล่าสุด Canon ตอกย้ำกระแสนี้ ด้วยการรื้อฟื้น กล้อง PowerShot Elph 360 HS จากปี 2016 โดยออกแบบใหม่ในชื่อ PowerShot Elph 360 HS A โดยภาพรวมแล้ว PowerShot Elph 360 HS A ยังคงความเท่เมื่อเกือบ 10
ปีก่อน มาพร้อมเซนเซอร์ CMOS ขนาด 1/2.3 นิ้ว ความละเอียด 20.2MP ขับเคลื่อนด้วยชิป DIGIC 4+ เลนส์ซูมไกล 12 เท่าแบบออปติคัล ครอบคลุมตั้งแต่ 25 ถึง 300 มม. นอกจากนี้ P0rt USB Mini-B ก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการอัปเกรดเป็น USB-C ตามสมัยนิยมแต่อย่างใด จุดเปลี่ยนสำคัญบน PowerShot Elph 360 HS A คือการที่ Canon ตัดฟีเจอร์การโอนข้อมูลกับพีซีและสั่งพิมพ์ผ่าน Wi-Fi ออก และเปลี่ยนมาใช้การ์ด microSD แทน SD แบบฟูลไซซ์ การเลือกใช้ microSD อาจเป็นการตัดช่องทางการโอนข้อมูลในระดับฐาน PowerShot Elph 360 HS A เปิดให้พรีออร์เดอร์แล้วในต่างประเทศ ปรับราคาขึ้นจาก 210 ดอลลาร์ เป็น 380 ดอลลาร์ (ประมาณ 12,000 บาท) แพงขึ้นเกือบเท่าตัว เทียบกับรุ่นดั้งเดิม มีให้เลือกในสีดำและสีเงิน (สีม่วงไม่มีแล้ว) สาเหตุของการปรับราคา อาจเป็นเพราะปัจจุบันกล้อง point-and-shoot ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอีกแล้ว (แม้จะกลับมาฮิตในหมู่วัยรุ่น แต่เทียบกับทั้งตลาดแล้วก็เป็นสัดส่วนที่น้อยนิด) เมื่อยอดขายมีไม่มาก ต้นทุนจึงสูงตาม หากไม่ปรับราคา ก็ยากที่จะมีกำไร
กล้อง Canon Powershot Elph 360 HS Y2K Point-And-Shoot สงครามราคากล้อง
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
Vlog ดีมีเงินรางวัล 200,000! กับกิจกรรม ‘The Day of ReVloglution’ ปลุกความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ด้วยกล้อง Canon PowerShot V10หลังจากที่สร้างความฮือฮากับการเปิดตัว 'Canon PowerShot V10' กล้องจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อสาย Vlog ตัวจริง ด้วยฟีเจอร์จัดเต็มทั้งการถ่ายงานวิดีโอ 4K และไลฟ์สตรีม ชูบอดี้เล็กกระชับจับถนัดมือกับขนาดเพียง 9 ซม. พร้อมด้วยขาตั้งแบบพับได้และไมค์ทรงพลัง
อ่านเพิ่มเติม »
“The Day of ReVloglution” ชวนถ่าย Vlog ด้วย กล้อง Canon PowerShot V10 ผู้ชนะรับเลย 200,000 บาท“The Day of ReVloglution” ชวนถ่าย Vlog ด้วย กล้อง Canon PowerShot V10 ผู้ชนะรับเลย 200,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. นี้เท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม »
แคนนอน จัดประกวดถ่าย Vlog “The Day of ReVloglution” ด้วยกล้อง Canon PowerShot V10 ผู้ชนะรับ 200,000 บาทThe First Android Community in Thailand
อ่านเพิ่มเติม »
'มาดามแป้ง' จ่อฟ้อง ส.บอลชุดเก่า ชดใช้หนี้ 360 ล้าน'มาดามแป้ง' นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอล แถลงความอัดอั้นตันใจถึงผู้บริหารสมาคมบอลชุดเก่า โดยเฉพาะปมแพ้คดีสยามสปอร์ต ต้องชดใช้หนี้ 360 ล้านบาท พร้อมไล่เบี้ยฟ้องสมาคมชุดเก่าหลังจากนี้ ภายหลังจากที่ศาลฎีกาตัดสินให้สมาคมกีฬาฟุตบอล แพ้คดีลิขสิทธิ์และสัญญาอนุญาต ให้กับ 'สยามสปอร์ต' และต้องชดใช้ค่าเสียหาย 360 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย...
อ่านเพิ่มเติม »
Canon PIXMA TR160 เครื่องพิมพ์ไร้สายขนาดพกพา เหมาะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ พิมพ์ได้ทุกที่ทุกเวลาCanon PIXMA TR160 เครื่องพิมพ์ไร้สายขนาดพกพา เหมาะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ พิมพ์ได้ทุกที่ทุกเวลา แคนนอน (Canon) เข้าใจโลกธุรกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เปิดตัว “CANON PIXMA TR160” เครื่องพิมพ์แบบไร้สายขนาดพกพารุ่นใหม่ล่าสุด สำหรับนักธุรกิจมืออาชีพที่ต้องการงานพิมพ์เอกสารที่ปลอดภัยและมั่นใจได้ทุกที่ทุกเวลา โดย PIXMA TR160...
อ่านเพิ่มเติม »
รีวิว Canon PowerShot V1 กล้องคอมแพคเน้นงานวิดีโอ ถูกใจสาย Vlogรีวิว Canon PowerShot V1 กล้องคอมแพคฟีเจอร์ครบเครื่อง ที่สร้างมาเพื่อสาย Vlog ถ่าย 4K ยาวๆ ไม่ตัด AF ไวแม่นยำ ราคา 31,990 บาท
อ่านเพิ่มเติม »