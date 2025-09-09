Head Topics

Canon รื้อฟื้น PowerShot Elph 360 HS ราคาพุ่ง 3 เท่า
اصطلاح Y2K กระแสความนิยม vintage ส่งผลให้กล้องコンパック รุ่นเก่ากลับมาฮิต แม้ Canon จะผุด PowerShot Elph 360 HS A ขึ้นมา ก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จ

กระแส Y2K ที่ร้าน TikTok ได้ผลให้ กล้อง ถ่ายภาพแบบ point-and-shoot กลับมาได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่น อีกครั้ง ผลจาก กล้อง คอมแพกต์หลายรุ่นเก่า แม้ว่าจะหยุดขายไปหลายปีแล้ว ก็กลับมาถูกขบวนประชาชนแสวงหาใช้งานกัน ในตลาดมือสอง ราคาซื้อขายดีดตัวขึ้นอย่างมาก บางรุ่นอาจแพงขึ้น 2 ถึง 3 เท่าจากราคาเปิดตัว ล่าสุด Canon ตอกย้ำกระแสนี้ ด้วยการรื้อฟื้น กล้อง PowerShot Elph 360 HS จากปี 2016 โดยออกแบบใหม่ในชื่อ PowerShot Elph 360 HS A โดยภาพรวมแล้ว PowerShot Elph 360 HS A ยังคงความเท่เมื่อเกือบ 10

ปีก่อน มาพร้อมเซนเซอร์ CMOS ขนาด 1/2.3 นิ้ว ความละเอียด 20.2MP ขับเคลื่อนด้วยชิป DIGIC 4+ เลนส์ซูมไกล 12 เท่าแบบออปติคัล ครอบคลุมตั้งแต่ 25 ถึง 300 มม. นอกจากนี้ P0rt USB Mini-B ก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการอัปเกรดเป็น USB-C ตามสมัยนิยมแต่อย่างใด จุดเปลี่ยนสำคัญบน PowerShot Elph 360 HS A คือการที่ Canon ตัดฟีเจอร์การโอนข้อมูลกับพีซีและสั่งพิมพ์ผ่าน Wi-Fi ออก และเปลี่ยนมาใช้การ์ด microSD แทน SD แบบฟูลไซซ์ การเลือกใช้ microSD อาจเป็นการตัดช่องทางการโอนข้อมูลในระดับฐาน PowerShot Elph 360 HS A เปิดให้พรีออร์เดอร์แล้วในต่างประเทศ ปรับราคาขึ้นจาก 210 ดอลลาร์ เป็น 380 ดอลลาร์ (ประมาณ 12,000 บาท) แพงขึ้นเกือบเท่าตัว เทียบกับรุ่นดั้งเดิม มีให้เลือกในสีดำและสีเงิน (สีม่วงไม่มีแล้ว) สาเหตุของการปรับราคา อาจเป็นเพราะปัจจุบันกล้อง point-and-shoot ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอีกแล้ว (แม้จะกลับมาฮิตในหมู่วัยรุ่น แต่เทียบกับทั้งตลาดแล้วก็เป็นสัดส่วนที่น้อยนิด) เมื่อยอดขายมีไม่มาก ต้นทุนจึงสูงตาม หากไม่ปรับราคา ก็ยากที่จะมีกำไร

