Cango ปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ เทขาย Bitcoin ล้างหนี้ พร้อมรุกตลาด AI

Cango บริษัทขุด Bitcoin รายใหญ่ ปรับตัวครั้งสำคัญ เทขาย Bitcoin เพื่อล้างหนี้และลงทุนใน AI และระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง พร้อมเปลี่ยนโมเดลธุรกิจสู่ Lean Mining
Cango บริษัทขุดบิทคอยน์รายใหญ่สัญชาติสหรัฐอเมริกา ได้สร้างความฮือฮาในวงการคริปโตเคอร์เรนซีด้วยการรายงานผลประกอบการประจำเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยเปิดเผยถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญในการเทขาย Bitcoin จำนวน 2,000 BTC ที่อยู่ในมือ เพื่อนำเงินทุนไปชำระหนี้สินที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลค้ำประกันเอาไว้ พร้อมทั้งเสริมสภาพคล่องให้กับงบดุลของบริษัทให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง การเคลื่อนไหวครั้งนี้ส่งผลให้ยอดการถือครอง Bitcoin ล่าสุดของ Cango ลดลงเหลือเพียง 1,025.
69 BTC พร้อมกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของหนี้สินที่ใช้คริปโตเป็นหลักประกัน เหลือเพียง 30.6 ล้านดอลลาร์ การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของ Cango ที่ต้องการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากบริษัทขุดเหมืองที่เน้นการสะสมเหรียญเพียงอย่างเดียว ไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพทางการเงินและการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว\หัวใจสำคัญของการปรับตัวในครั้งนี้คือการก้าวเข้าสู่โมเดล “Lean Mining” ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการเหมืองขุดที่เน้นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด Cango ได้ดำเนินการอัปเกรดเครื่องขุดรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำการปิดเครื่องขุดรุ่นเก่าที่ไม่คุ้มค่าในการใช้งาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มองหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติม เช่น การปล่อยเช่ากำลังการขุดให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ และตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังพื้นที่ที่มีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ต่ำกว่าเดิม เพื่อลดต้นทุนการขุด Bitcoin ลงให้ได้มากที่สุด ผลจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนการขุด Bitcoin ต่อ 1 เหรียญลดลงอย่างเห็นได้ชัด จาก 84,600 ดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2025 มาอยู่ที่ 68,200 ดอลลาร์ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Cango ในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดคริปโตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว\นอกเหนือจากการปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กร Cango ยังได้ระดมทุนเพิ่มเติมผ่านการขายหุ้นมูลค่า 65 ล้านดอลลาร์ และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพอีก 10 ล้านดอลลาร์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจไปยังเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง แผนการลงทุนนี้สอดคล้องกับการตัดสินใจเทขาย Bitcoin จำนวน 4,451 BTC เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการระดมทุนจำนวนมากเพื่อนำไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก การขยายธุรกิจไปสู่ AI และ Data Center ช่วยให้ Cango สามารถกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาคริปโตเคอร์เรนซี และสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอมากขึ้น การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งใหญ่นี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ Cango ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมการขุด Bitcoin และก้าวไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในอนาคตได้อย่างมั่นค
