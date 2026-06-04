Call for urgent action to resolve political crisis

The news text calls for urgent action to resolve the ongoing political crisis in Thailand. It suggests that the current situation may lead to a severe political crisis and proposes several measures to address the conflict.
มันก็เป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยเรียกร้องนายกฯ มาตรา ๗ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙"สุรพล นิติไกรพจน์" ร่อนจดหมายเปิดผนึก ที่ส่งถึงนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ความว่า "โดยที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดในขณะนี้ว่า สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศตกอยู่ในภาวะที่อาจจะนำไปสู่วิกฤตการณ์อย่างร้ายแรง เนื่องจากได้มีการชุมนุมเรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้ พ.
ต. ท.
ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี และแม้ว่าจะได้มีการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่การชุมนุมก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อไป ", "ทางด้านฝ่ายการเมืองก็ปรากฏว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ประกาศไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลดำเนินไปอย่างรุนแรงมากขึ้น และดูเหมือนว่าความขัดแย้งดังกล่าวจะขยายวงกว้างมากขึ้นและไม่มีทางออกใดๆ เลย ", "ขอให้ พ.
ต. ท.
ทักษิณ ขอพึ่งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบบังคมทูลยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรักษาการนายกฯระหว่างจัดการเลือกตั้ง และขอพระราชทานรักษาการนายกฯ จากผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค และมีความเป็นกลางทางการเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้รักษาการนายกฯ ที่พระราชทานนี้ ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินชั่วคราว จนกว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะเสร็จ ", "ขอให้รักษาการนายกฯ ที่พระราชทาน กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในการตราพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดวันเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ ", "ขอให้รัฐบาลรักษาการภายใต้การนำของรักษาการนายกฯ ที่พระราชทาน ประสานกับ กกต.
จัดให้มีองค์กรตรวจสอบและติดตามการเลือกตั้งจากภาคเอกชนและประชาสังคม เพื่อช่วยเหลือ กกต. ดูแลการเลือกตั้ง ", "ขอให้ทุกพรรคประกาศเป็นสัญญาประชาคมว่าจะร่วมมือกันปฏิรูปการเมือง โดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยคณะบุคคลที่เป็นกลางภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองของประเทศในระยะยาวต่อไป
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