Cadence ร่วม Genesis Mission Consortium ผลักดันนวัตกรรม AI กับ DOE
Cadence ประกาศเข้าร่วม Genesis Mission Consortium กับกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ สนับสนุนเครื่องมือออกแบบและจำลองผลด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยและวิศวกรรมของห้องปฏิบัติการแห่งชาติทั้ง 17 แห่งภายใน 10 ปี
Cadence ประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Genesis Mission Consortium ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนภายใต้การดูแลของ กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ หรือ Department of Energy (DOE) โดยจะสนับสนุนเทคโนโลยีการออกแบบและจำลองการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมทั้งมอบความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมให้กับ ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ของสหรัฐอเมริกา
เป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยเป็นสองเท่า
โครงการ Genesis Mission มีเป้าหมายหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของสหรัฐอเมริกาให้เป็นสองเท่าภายในระยะเวลาสิบปีAlso readLenovo Tech World CES 2027 เตรียมสาธิต Hybrid AI
วัตถุประสงค์นี้บรรลุได้จากการเชื่อมโยงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ระบบ AI ของห้องปฏิบัติการ และฐานข้อมูลเฉพาะทางของห้องปฏิบัติการแห่งชาติทั้งสิบเจ็ดแห่งที่อยู่ภายใต้การบริหารของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ
เทคโนโลยีที่ Cadence เตรียมสนับสนุนประกอบด้วยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ Electronic Design Automation หรือ EDA และการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ System Design and Analysis หรือ SDA ที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงการจำลองฟิสิกส์หลายแขนง
เทคโนโลยีเหล่านี้ครอบคลุมถึง Digital Twin บรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง และการออกแบบวงจรรวมสามมิติ 3D-IC เพื่อรองรับโครงการนำร่องและการสาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ในอนาคตอันใกล้
กลยุทธ์ผสาน Agentic AI และ Digital Twin
การเข้ามามีส่วนร่วมครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Cadence ที่ผสาน Agentic AI การจำลองตามหลักฟิสิกส์ Digital Twin และระบบประมวลผลสมรรถนะสูง High Performance Computing หรือ HPC สำหรับการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์
นอกจากนี้ยังขยายขอบเขตไปสู่ Physical AI และโรงงาน AI โดยจะขยายขีดความสามารถเหล่านี้ไปยังเครือข่ายนักวิจัยของ DOE
ทอม เบ็กคลีย์ Tom Beckley รองประธานอาวุโสฝ่ายโครงการเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ของ Cadence ระบุว่า บริษัทต้องการนำ EDA และ SDA ที่ใช้ AI รวมถึงความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมมาสนับสนุนการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับห้องปฏิบัติการแห่งชาติและพันธมิตร
เขามองว่าเครื่องมือออกแบบและการจำลองตามหลักฟิสิกส์จะยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากระบวนเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับเซมิคอนดักเตอร์จนถึงระบบ Physical AI
สี่แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือ
Cadence แบ่งแนวทางการดำเนินงานภายใต้ Genesis Mission ออกเป็นสี่ด้านหลักเพื่อเชื่อมเครื่องมือเข้ากับสภาพแวดล้อมการวิจัยและกระบวนการทำงานของห้องปฏิบัติการ
ด้านแรกคือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจะร่วมกำหนดขอบเขตและทำโครงการนำร่องด้านการพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของโมเดล AI มาตรฐานข้อมูล และ HPC
ด้านที่สองคือการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งสนับสนุน EDA SDA การจำลองฟิสิกส์หลายแขนง Digital Twin บรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง และ 3D-IC สำหรับโครงการนำร่องและสาธิต
ด้านที่สามคือการทำงานเชิงบูรณาการ Workflow โดยเชื่อมโยงเทคโนโลยี Cadence กับระบบ HPC ของ DOE จัดเตรียมแพ็กเกจซอฟต์แวร์และกระบวนการที่ทำงานซ้ำได้เพื่อตรวจสอบผล พร้อมทั้งทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ AI
ด้านสุดท้ายคือการพัฒนาบุคลากร โดยร่วมมือกับห้องปฏิบัติการแห่งชาติและสถาบันการศึกษาออกแบบหลักสูตรและฝึกอบรมวิศวกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI
บทบาทของห้องปฏิบัติการแห่งชาติและภาคอุตสาหกรรม
ดร. เจฟฟรีย์ เอส. เวตเตอร์ Dr. Jeffrey S. Vetter ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสระดับองค์กรและหัวหน้าฝ่ายวิจัยระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูงของ Oak Ridge National Laboratory ระบุว่า ความร่วมมือนี้จะช่วยนำขีดความสามารถด้านวิศวกรรมขั้นสูงไปประยุกต์กับกระบวนการวิจัย
สิ่งนี้จะสนับสนุนภารกิจค้นพบทางวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
Genesis Mission Consortium ก่อตั้งตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยได้รับคำแนะนำและการนำโครงการจาก ดร. ดาริโอ กิล Dr. Darío Gil ปลัดกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ฝ่ายวิทยาศาสตร์
กลุ่มความร่วมมือประกอบด้วย DOE ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ หน่วยงานรัฐอื่นๆ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา โดยครอบคลุมภาคการผลิตขั้นสูง เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ พลังงานนิวเคลียร์ วิทยาการสารสนเทศควอนตัม และเซมิคอนดักเตอร์
ก่อนหน้านี้ Cadence ทำงานร่วมกับ DOE และเครือข่ายห้องปฏิบัติการภายใต้ DOE และสำนักงานบริหารความมั่นคงนิวเคลียร์แห่งชาติ NNSA มาอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานวิจัยที่บริษัทระบุในความร่วมมูดั้งเดิมได้แก่ Sandia National Laboratories Fermi National Accelerator Laboratory Oak Ridge National Laboratory Lawrence Livermore National Laboratory NASA Ames Research Center Argonne National Laboratory และ Brookhaven National Laboratory
การเข้าร่วม Genesis Mission ขยายกรอบความร่วมมือให้ Cadence นำเครื่องมือออกแบบและจำลองระบบไปเชื่อมกับ HPC โครงการนำร่อง และการฝึกอบรมของเครือข่ายวิจัย
เป้าหมายสูงสุดคือสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์ พลังงาน และความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาให้แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป
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