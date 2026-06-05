Cadence กับ Samsung Foundry ปรับระดับความร่วมมือ 2nm ด้วย Memory, Interface IP และ Agentic AI

Cadence และ Samsung Foundry ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาพอร์ตโฟลิโอ Memory/IP, รองรับ NVIDIA NVLink‑C2C, และใช้ Agentic AI ในการออกแบบชิป 2nm รุ่นที่สอง เพื่อต่อยอด AI Infrastructure และ Physical AI
Cadence Holdings Inc. (Nasdaq: CDNS) และ Samsung Foundry ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือระยะยาวใหม่ ซึ่งเน้นการพัฒนาและขยายพอร์ตโฟลิโอของ Memory IP และ Interface IP ในระดับขั้นสูง โดยเฉพาะการสนับสนุน เทคโนโลยี เชื่อมต่อระดับ NVLink-C2C ของ NVIDIA ที่ทำงานร่วมกับ GPU acceleration บนกระบวนการผลิต 2 นานาเมตรรุ่นที่สองของ Samsung Foundry ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการออกแบบดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการออกแบบวงจรเฉพาะทาง (custom design) และ เทคโนโลยี 3D‑IC ที่ต้องการความแม่นยำสูงในขั้นตอนการตรวจสอบและรับรอง (sign‑off) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบ AI สามารถใช้แพลตฟอร์มที่มีความพร้อมใช้งานและเชื่อถือได้ในการสร้างโซลูชัน AI Infrastructure ที่รองรับแอปพลิเคชันระดับดาต้าเซ็นเตอร์, edge computing และอุปกรณ์อัจฉริยะในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ศูนย์กลางของความร่วมมือนี้คือระบบ SDA (System Design and Analysis) ของ Cadence ที่ถูกขับเคลื่อนด้วย Agentic AI ซึ่งเป็น เทคโนโลยี AI ตัวใหม่ที่มุ่งเน้นการดำเนินการอัตโนมัติและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในขั้นตอนการออกแบบ การใช้ Agentic AI ร่วมกับ GPU acceleration ทำให้การจำลองเชิงซับซ้อนและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชิปเป็นไปได้เร็วกว่าเดิมหลายเท่า ลดระยะเวลาการตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่มความน่าเชื่อถือของการออกแบบจนถึงระดับ sign‑off ready platform นอกจากนี้ Cadence ยังได้ให้การรับรองโซลูชันการออกแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ Samsung Foundry ทำให้ผู้ผลิตชิปสามารถเข้าถึงไลบรารี IP ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทนทานต่อกระบวนการผลิต 2nm รุ่นที่สองได้โดยไม่ต้องใช้เวลานานในการปรับแต่งหรือทดสอบซ้ำ ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากความร่วมมือนี้คือการเร่งการพัฒนา Physical AI ที่ต้องอาศัยการประมวลผลแบบกระจายบนฮาร์ดแวร์ระดับ wafer‑scale รวมถึงการสร้างโซลูชัน AI ที่ตอบสนองต่อการทำงานแบบ real‑time บนอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กและต้องการพลังงานต่ำ การผสมผสานระหว่าง Memory IP ที่มีแบนด์วิธสูง, Interface IP ที่รองรับ NVLink-C2C, และการเร่งความเร็วด้วย GPU บน เทคโนโลยี 2nm ของ Samsung จะเปิดประตูสู่การออกแบบระบบที่มีความหนาแน่นของข้อมูลสูง, ความหน่วงเวลา (latency) ต่ำ, และประสิทธิภาพพลังงานที่ดีกว่าเดิม การส่งมอบแพลตฟอร์มที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบและรับรองการออกแบบในขั้นตอนสุดท้าย จะทำให้ผู้พัฒนา AI สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้เร็วขึ้น, ลดต้นทุนการพัฒนา, และส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ในระดับโลกต่อไ.
Cadence Holdings Inc. (Nasdaq: CDNS) และ Samsung Foundry ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือระยะยาวใหม่ ซึ่งเน้นการพัฒนาและขยายพอร์ตโฟลิโอของ Memory IP และ Interface IP ในระดับขั้นสูง โดยเฉพาะการสนับสนุนเทคโนโลยีเชื่อมต่อระดับ NVLink-C2C ของ NVIDIA ที่ทำงานร่วมกับ GPU acceleration บนกระบวนการผลิต 2 นานาเมตรรุ่นที่สองของ Samsung Foundry ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการออกแบบดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการออกแบบวงจรเฉพาะทาง (custom design) และเทคโนโลยี 3D‑IC ที่ต้องการความแม่นยำสูงในขั้นตอนการตรวจสอบและรับรอง (sign‑off) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบ AI สามารถใช้แพลตฟอร์มที่มีความพร้อมใช้งานและเชื่อถือได้ในการสร้างโซลูชัน AI Infrastructure ที่รองรับแอปพลิเคชันระดับดาต้าเซ็นเตอร์, edge computing และอุปกรณ์อัจฉริยะในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ศูนย์กลางของความร่วมมือนี้คือระบบ SDA (System Design and Analysis) ของ Cadence ที่ถูกขับเคลื่อนด้วย Agentic AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยี AI ตัวใหม่ที่มุ่งเน้นการดำเนินการอัตโนมัติและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในขั้นตอนการออกแบบ การใช้ Agentic AI ร่วมกับ GPU acceleration ทำให้การจำลองเชิงซับซ้อนและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชิปเป็นไปได้เร็วกว่าเดิมหลายเท่า ลดระยะเวลาการตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่มความน่าเชื่อถือของการออกแบบจนถึงระดับ sign‑off ready platform นอกจากนี้ Cadence ยังได้ให้การรับรองโซลูชันการออกแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ Samsung Foundry ทำให้ผู้ผลิตชิปสามารถเข้าถึงไลบรารี IP ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทนทานต่อกระบวนการผลิต 2nm รุ่นที่สองได้โดยไม่ต้องใช้เวลานานในการปรับแต่งหรือทดสอบซ้ำ ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากความร่วมมือนี้คือการเร่งการพัฒนา Physical AI ที่ต้องอาศัยการประมวลผลแบบกระจายบนฮาร์ดแวร์ระดับ wafer‑scale รวมถึงการสร้างโซลูชัน AI ที่ตอบสนองต่อการทำงานแบบ real‑time บนอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กและต้องการพลังงานต่ำ การผสมผสานระหว่าง Memory IP ที่มีแบนด์วิธสูง, Interface IP ที่รองรับ NVLink-C2C, และการเร่งความเร็วด้วย GPU บนเทคโนโลยี 2nm ของ Samsung จะเปิดประตูสู่การออกแบบระบบที่มีความหนาแน่นของข้อมูลสูง, ความหน่วงเวลา (latency) ต่ำ, และประสิทธิภาพพลังงานที่ดีกว่าเดิม การส่งมอบแพลตฟอร์มที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบและรับรองการออกแบบในขั้นตอนสุดท้าย จะทำให้ผู้พัฒนา AI สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้เร็วขึ้น, ลดต้นทุนการพัฒนา, และส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ในระดับโลกต่อไ
Cadence Samsung Foundry Memory IP Agentic AI 2Nm
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