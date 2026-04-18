CZ แฉ! SBF ขอเงิน Binance เหมือนสั่งแซนด์วิช ตัวเลขเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

Changpeng Zhao (CZ) ผู้ก่อตั้ง Binance เปิดเผยเบื้องหลังวิกฤต FTX ชี้ Sam Bankman-Fried (SBF) ขอความช่วยเหลือทางการเงินแบบไร้ทิศทาง สร้างความสับสนในตัวเลขจำนวนเงินที่ร้องขอ ตอกย้ำความสำคัญของความโปร่งใสในวงการคริปโต
Changpeng Zhao หรือ CZ ผู้ก่อตั้ง Binance ได้เปิดเผยรายละเอียดอันน่าตกตะลึงเกี่ยวกับพฤติกรรมของ Sam Bankman-Fried หรือ SBF อดีตซีอีโอ FTX ที่ขอความช่วยเหลือทาง การเงิน ในช่วงก่อนที่อาณาจักร FTX จะล่มสลายในปี 2565 ในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox Business เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569 (ตามเวลาประเทศไทย) CZ บรรยายถึงการกระทำของ SBF ว่าราวกับการสั่งแซนด์วิชที่ขอเงินช่วยเหลือจำนวนมหาศาล โดยมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขไปมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จนถึง 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยไม่มีความชัดเจนในจำนวนที่แท้จริง พฤติกรรมที่สะท้อนความไม่แน่นอนและความสับสนนี้ ยิ่งตอกย้ำถึงสภาพการณ์ภายในของ FTX ที่อาจกำลังเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนกว่าที่ปรากฏภายนอก การเปิดเผยครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาคริปโตในระยะสั้น แต่เป็นการให้ภาพเชิงลึกเกี่ยวกับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของวงการสินทรัพย์ดิจิทัล หลังจากที่อุตสาหกรรมได้ผ่านพ้นบทเรียนราคาแพงจากกรณี FTX ไปแล้ว ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ใช้งานในระยะยาว วิกฤต FTX เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 หลังจากที่ CoinDesk ได้เผยแพร่รายงานที่บ่งชี้ว่า Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายของ SBF ถือครองโทเคน FTT ในสัดส่วนที่สูงเกินปกติ สร้างความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของ FTX อย่างรุนแรง CZ ผู้ซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญและเคยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ FTX ได้ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อข่าวนี้ ด้วยการประกาศขายโทเคน FTT ทั้งหมดที่ Binance ถือครองอยู่ ซึ่งมีผลทำให้เกิดการแห่ถอนเงินออกจาก FTX อย่างมหาศาล ในช่วงเวลาที่ตลาดกำลังตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก SBF ได้พยายามติดต่อ CZ เพื่อขอเงินฉุกเฉินเป็นจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบของการเจรจาแบบไม่เป็นทางการ CZ ได้ยืนยันในการให้สัมภาษณ์ว่า เขาไม่มีเจตนาที่จะให้ความช่วยเหลือ SBF เป็นการส่วนตัว แต่การพิจารณาเข้าแทรกแซงนั้นมีจุดประสงค์หลักเพื่อปกป้องผู้ใช้งานของ FTX และรักษาเสถียรภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของผู้นำในวงการ ในที่สุด Binance ได้ลงนามในจดหมายแสดงเจตจำนงที่จะเข้าซื้อกิจการ FTX ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งในตอนแรกดูเหมือนจะเป็นทางออกที่อาจกอบกู้สถานการณ์ไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ความหวังนี้ได้สิ้นสุดลงเพียงหนึ่งวันต่อมา เมื่อ Binance ตัดสินใจถอนตัวจากการเข้าซื้อกิจการ หลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ FTX อย่างละเอียด และพบว่าสถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ทำให้ Binance ไม่สามารถดำเนินตามข้อตกลงได้ การล่มสลายของ FTX ได้นำไปสู่การยื่นขอคุ้มครองตามกฎหมายล้มละลายของ FTX และบริษัทในเครืออีกกว่า 100 แห่ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และต่อมา SBF ก็ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 25 ปีในเดือนมีนาคม 2567 จากความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและสมคบคิด จากมุมมองของผู้เขียน เรื่องราวที่ CZ เปิดเผยนี้มีความน่าสนใจอย่างยิ่งในเชิงจิตวิทยามากกว่าตัวเลขทางการเงิน การที่ SBF โทรศัพท์มาขอเงินช่วยเหลือจำนวนมหาศาล โดยมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขไปเรื่อยๆ สะท้อนให้เห็นถึงความวุ่นวายและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร FTX ในช่วงเวลาวิกฤต หรืออาจบ่งชี้ว่าตัว SBF เองก็อาจไม่ทราบถึงสถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริงที่ FTX กำลังเผชิญอยู่อย่างชัดเจน ในอีกด้านหนึ่ง การที่ CZ เลือกที่จะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ผ่านหนังสือและสื่อต่างๆ หลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่กำลังโปรโมตหนังสือเล่มใหม่ของเขา Freedom of Money นั้น หากมองอย่างเป็นกลาง ก็อาจถือได้ว่าเป็นการบริหารภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูดีขึ้นในสายตาของสาธารณชน ซึ่งเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่พบเห็นได้ทั่วไปในแวดวงธุรกิจ สิ่งที่น่าจับตามองต่อไปคือรายละเอียดใหม่ๆ หรือมุมมองที่ CZ จะเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX และบทบาทของเขาในการบริหารจัดการวิกฤตในครั้งนี้ ผ่านช่องทางการโปรโมตหนังสือของเขา ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน และช่วยให้เราเข้าใจบริบทและผลกระทบของเหตุการณ์ครั้งใหญ่นี้ได้ดียิ่งขึ้น
