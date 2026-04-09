CZ อ้างกระดานเทรดสหรัฐฯ ล็อบบี้ขัดขวางการอภัยโทษ ชี้ช่อง Binance อาจกลับตลาด

Changpeng Zhao (CZ) อดีต CEO Binance เปิดเผยในอัตชีวประวัติว่ากระดานเทรดคริปโตในสหรัฐฯ พยายามขัดขวางการอภัยโทษของเขา และกังวลว่า Binance จะกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง
ข่าวนี้เน้นไปที่ประเด็นดราม่าภายในวงการ คริปโต มากกว่าปัจจัยที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาตลาด เนื่องจากเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างในอัตชีวประวัติของ Changpeng Zhao (CZ) อดีต CEO ของ Binance โดยไม่มีหลักฐานเอกสารยืนยันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม หาก Binance มีแผนที่จะกลับเข้ามาทำธุรกิจในตลาด สหรัฐอเมริกา ในอนาคตจริง อาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดของกระดานเทรด คริปโต ท้องถิ่นได้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 CZ ได้เปิดตัวอัตชีวประวัติชื่อ “Freedom of Money: A Memoir of Protecting Users, Resilience, and the Founding
of Binance” ซึ่งเนื้อหาภายในหนังสือสร้างความฮือฮาและเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการคริปโตเป็นอย่างมาก CZ อ้างว่ากระดานเทรดคริปโตในสหรัฐอเมริกาหลายแห่งได้ทุ่มเงินจำนวนมหาศาลหลายล้านดอลลาร์เพื่อล็อบบี้ขัดขวางการได้รับการอภัยโทษของเขา รวมถึงสนับสนุนการเผยแพร่ “บทความโจมตี” ในสื่อชั้นนำต่างๆ เช่น The Wall Street Journal และ Bloomberg CZ เชื่อว่าแรงจูงใจเบื้องหลังการกระทำเหล่านี้คือความกังวลว่า Binance จะได้รับอภัยโทษและสามารถกลับเข้ามาแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม CZ ยอมรับว่าข้อมูลที่เขากล่าวอ้างมาจากคำบอกเล่าของ “เพื่อนสนิทหลายคน” ไม่ได้มาจากหลักฐานเอกสารโดยตรง และไม่มีการระบุชื่อบริษัทใดๆ อย่างเจาะจงในหนังสือเล่มนี้\เพื่อให้เข้าใจบริบทของเรื่องราวนี้ได้ดีขึ้น ควรย้อนกลับไปในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 เมื่อ CZ ได้ยอมรับสารภาพว่า Binance มีข้อบกพร่องในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงิน และได้ลาออกจากตำแหน่ง CEO เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา Binance ยังได้ยอมรับความผิดและจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อมาในเดือนเมษายน 2567 CZ ถูกตัดสินจำคุก 4 เดือน แต่ได้รับการปล่อยตัวในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน หลังจากนั้นในวันที่ 23 ตุลาคม 2568 อดีตประธานาธิบดี Donald Trump ได้ออกหนังสืออภัยโทษให้กับ CZ ซึ่งก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากนักการเมืองหลายคน รวมถึง Maxine Waters และ Elizabeth Warren ที่ออกมาตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลทรัมป์กับ Binance ก่อนที่การอภัยโทษจะเกิดขึ้น Binance และทีมกฎหมายได้ดำเนินกิจกรรมล็อบบี้อย่างเข้มข้น โดยจ่ายเงิน 450,000 ดอลลาร์ให้กับกลุ่มล็อบบี้ Checkmate Government Relations ในเดือนกันยายน 2568 และอีก 290,000 ดอลลาร์ให้กับสำนักงานของ Teresa Goody Guillén ทนายความด้านคริปโต รวมแล้ว Binance ใช้จ่ายเงินไปกับการล็อบบี้เป็นจำนวนประมาณ 860,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2568 ภายใต้การบริหารของรัฐบาลทรัมป์\คำถามสำคัญคือ Binance จะสามารถกลับเข้ามาทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาได้จริงหรือไม่ แม้ว่า CZ จะกล่าวถึงความพยายามของกระดานเทรดในสหรัฐอเมริกาในการขัดขวางการได้รับการอภัยโทษของเขา แต่ในความเป็นจริงเส้นทางของ Binance ในการกลับสู่ตลาดสหรัฐอเมริกายังคงไม่ชัดเจน Richard Teng Co-CEO ของ Binance ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนมีนาคม 2569 ว่าตลาดสหรัฐอเมริกาถือเป็นตลาดที่สำคัญอย่างยิ่ง แต่ Binance ยังคงต้องรอความชัดเจนในด้านกฎระเบียบต่างๆ ก่อนที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ได้ ในส่วนของ Binance.US ซึ่งเป็นบริษัทแยกต่างหากที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ กำลังพิจารณาแนวทางในการกลับมาเปิดตัวใหม่ รวมถึงการระดมทุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการประกาศแผนงานอย่างเป็นทางการจาก Binance.US แต่อย่างใด ดังนั้นการกลับมาของ Binance ในตลาดสหรัฐอเมริกายังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไ
