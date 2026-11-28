CZ คัดค้าน Netflix ดราม่า The Altruists ยันเรื่องเท็จหมิ่นประมาท
CZ แถลงคัดค้าน Netflix กรณีซีรีส์ The Altruists นำเสนอภาพบิดเบือน ยันข้อมูลเท็จและหมิ่นประมาท พร้อมให้ทนายตรวจสอบกฎหมาย ขณะที่ผู้สร้างยอมรับแต่งฉากสำคัญเพื่อความบันเทิง
CZ ผู้ก่อตั้ง Binance ออกมาแถลงการณ์ชี้แจงกรณี Netflix นำเสนอซีรีส์ The Altruists โดยระบุว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็นเรื่องเท็จและเข้าข่ายหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรง เขาระบุว่าจะรอดูการกระทำทางกฎหมายจากทีมทนายความก่อน โดยยอมรับว่าตนเองยังไม่เคยได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มเรื่อง มีเพียงการดูคลิปบางส่วนที่ถูกแชร์ผ่านแพลตฟอร์ม X เท่านั้น
CZ ตอบโต้เนื้อหาซีรีส์ The Altruists
CZ ชี้ให้เห็นว่าซีรีส์เรื่องนี้จำเป็นต้องสร้างบทบาทให้เขาเป็นตัวร้ายในสายตาผู้ชม ในขณะที่ SBF หรือ Sam Bankman-Fried กลับถูกนำเสนอให้เป็นตัวละครที่มีด้านดี ทำให้ภาพรวมของเหตุการณ์เกิดความบิดเบือน เขาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการสร้างภาพลักษณ์ให้ SBF ดูดีขึ้น อาจเชื่อมโยงกับความพยายามในการสร้างกระแสเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษในอนาคต แม้ในขณะนั้นจะยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนโดยตรงก็ตามAlso readสำรวจห้องในฝัน 3 สไตล์ บ่งชี้ตัวตนและชีวิตในอุดมคติของคุณ
ผู้สร้างยอมรับบทแต่งเพื่อความบันเทิง
The Altruists เริ่มฉายบน Netflix เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2026 โดยมี Graham Moore และ Jacqueline Hoyt เป็นผู้ร่วมสร้างซีรีส์ เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์และการล่มสลายของ FTX โดยมี Anthony Boyle รับบท SBF และ Julia Garner รับบท Caroline Ellison ส่วน CZ รับบทโดย Terry Chen Forbes ได้วิจารณ์ฉากที่ CZ กดดัน SBF ให้ใช้ Alameda Research ดักออร์เดอร์ลูกค้าว่าขาดหลักฐานสาธารณะรองรับ
ด้าน Graham Moore ผู้สร้างซีรีส์ ได้ยอมรับผ่านบทความของ Vulture ว่าฉากสำคัญดังกล่าวเป็นการแต่งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางความบันเทิงเท่านั้น Yi He ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance และ Wei Zhou อดีต CFO ของ Binance ก็ได้แสดงความคิดเห็นวิจารณ์ซีรีส์ด้วยเช่นกัน โดยระบุว่าเนื้อหาที่ออกมานั้นเป็นการบิดเบือนเหตุการณ์จริงอย่างสิ้นเชิง
สถานะทางกฎหมายของ CZ และ SBF
ก่อนหน้านี้ SBF ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและสมรู้ร่วมคิด 7 กระทง จากการยักยอกเงินลูกค้า FTX จำนวนกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ และถูกพิพากษาจำคุก 25 ปีในเดือนมีนาคม 2024 ส่วน CZ ได้ยอมรับสารภาพผิดฐานละเมิดกฎหมาย Bank Secrecy Act เนื่องจากความล้มเหลวในการป้องกันการฟอกเงินของ Binance และรับโทษจำคุก 4 เดือนในปี 2024 โดยไม่เคยถูกตั้งข้อหาเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงของ FTX เลย
ผลกระทบและคดีแพ่งที่กำลังดำเนินอยู่
ประเด็นดราม่าครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางคดีแพ่งมูลค่า 1.76 พันล้านดอลลาร์ ที่กองทรัพย์สินล้มละลายของ FTX ฟ้องร้อง Binance และ CZ เกี่ยวกับการซื้อคืนหุ้นในปี 2021 ผู้เขียนมองว่านี่เป็นดราม่าเชิงภาพลักษณ์มากกว่าประเด็นที่จะลากไปถึงศาลจริง เนื่องจาก CZ เองก็ระบุว่ากำลังรอดูการดำเนินการของทนายความเท่านั้น
การที่ผู้สร้างยอมรับว่าบทฉากสำคัญเป็นการแต่งขึ้น ทำให้ข้อโต้แย้งของ CZ มีน้ำหนักในแง่ของข้อเท็จจริง แต่การฟ้องร้องกรณีละครสมมติย่อมมีความซับซ้อน สิ่งที่ต้องติดตามคือขั้นตอนการยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการ และการตอบสนองของ Netflix ต่อข้อร้องเรียนในครั้งนี้
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