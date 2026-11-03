CZ ขอบคุณเอฟบีไอยับยั้ง Bitcoin ดิ่งหลังฮากระบบ Binance เสียหาย 6.3 พันล้านดอลลาร์
CZ ขอบคุณหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ ช่วยยับยั้ง Bitcoin ดิ่งหลังถูกแฮกสูญเสีย 6.3 พันล้านดอลลาร์ Binance ชดเชยเงินผู้ใช้ 95% แล้ว
Changpeng Zhao หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า CZ ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Binance ได้เปิดเผยข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแสดงออกถึงความขอบคุณอย่างยิ่งต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา CZ ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานเหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลืออย่างสำคัญในเหตุการณ์ความไม่สงบทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มของบริษัท ซึ่งส่งผลให้มูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงเวลาที่ผ่านมา
CZ ได้ระบุว่าหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ FBI หน่วยสรรพากรภายในประเทศ หรือ IRS และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ได้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างมีคุณค่าในเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงการติดตามเส้นทางการเงินและการอายัดทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม CZ ยอมรับว่าข้อความสั้นๆ ในโพสต์ไม่สามารถสื่อถึงความขอบคุณได้ครบถ้วนเนื่องจากมีความซับซ้อนและหลากหลายของขั้นตอนการดำเนินการAlso readCZ เบรกดราม่า ลั่นไม่อยากทะเลาะกับ Elon Musk ชวนรวมพลังสู้แฮกเกอร์เกาหลีเหนือแทน
ผู้ก่อตั้ง Binance ยังได้ชี้แจงถึงมุมมองของบุคคลในวงการคริปโทเคอร์เรนซีส่วนใหญ่ที่อาจไม่ได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วม CZ ชี้ให้เห็นว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาของ Bitcoin ไม่เกิดการร่วงลงอย่างหนักไปกว่านี้ในช่วงเหตุการณ์วิกฤตนั้น เป็นผลมาจากความร่วมมือและการเข้าแทรกแซงของหน่วยงานดังกล่าว จึงถือเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องและกล่าวขอบคุณจากวงการอุตสาหกรรม
สถานการณ์การถอนเงินและภาวะทางการเงิน
หลังจากเกิดเหตุการณ์แฮกเกอร์โจมตีระบบและความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาล Binance ได้เริ่มเปิดให้บริการระบบถอนเงินอีกครั้งอย่างเป็นทางการ โดยขั้นตอนการเปิดระบบนี้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ของเดือนปัจจุบัน ทันทีที่ระบบเปิดให้บริการอีกครั้ง ผู้ใช้งานจำนวนมากได้เร่งทำการถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่สูงมาก ข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลการเงินแบบกระจายศูนย์ DefiLlama บันทึกไว้ว่า ยอดเงินที่ผู้ใช้งานถอนออกไปมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 3.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตัวเลขยอดเงินถอนดังกล่าวเมื่อพิจารณาเทียบกับมูลค่ารวมของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ถือครองอยู่ในแพลตฟอร์ม Binance จะคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.1 ของสินทรัพย์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มีรายงานจากการประเมินของ DefiLlama ที่ชี้ว่ายอดเงินที่ไหลออกจากแพลตฟอร์มอาจจะมีมูลค่าสูงกว่าตัวเลขที่รายงานอย่างเป็นทางการ เนื่องจากอาจมีบางส่วนของเงินที่ถูกถอนออกไปผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ถูกบันทึกในข้อมูลเบื้องต้น
ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์การไหลออกของเงินดังกล่าว Binance ได้มีการออกมายืนยันและชี้แจงเป็นทางการว่า สถานการณ์ด้านการถอนเงินได้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและความเสถียรแล้วแล้ว นอกจากนี้ บริษัทระบุว่ายังคงมียอดเงินฝากที่เข้ามาในแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เริ่มกลับมาและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในแง่ของการไหลเวียนของเงินทุนระหว่างผู้ใช้งานและแพลตฟอร์ม
การชดเชยความเสียหายและความรับผิดชอบ
Binance ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าบริษัทได้ดำเนินการนำเงินทุนของบริษัทเอง เงินประกันความเสี่ยง และกองทุนพิเศษที่เรียกว่า SAFU (Secure Asset Fund for Users) ที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ มาร่วมกันใช้ในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แฮกเกอร์โจมตีดังกล่าว โดยในเบื้องต้นบริษัทระบุว่าสามารถชดเชยความสูญเสียของทรัพย์สินผู้ใช้ไปได้แล้วประมาณร้อยละ 95 ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมด
ทั้งนี้ Binance ได้ย้ำข้อความอย่างชัดเจนและหนักแน่นว่าบริษัทจะ承擔ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเอง และไม่มีการผลักภาระหรือความรับผิดชอบดังกล่าวให้กับผู้ใช้งานหรือลูกค้าของแพลตฟอร์มแต่อย่างใด การประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนผู้ใช้บริการและนักลงทุนทั่วโลกว่าแพลตฟอร์มมีความพร้อมและความรับผิดชอบทางการเงินในการจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์แฮกเกอร์โจมตีในครั้งนี้นับว่าเป็นเหตุการณ์โจรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการการเงินดิจิทัล โดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากช่องโหว่ทางความปลอดภัยของระบบแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลขนาดยักษ์
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