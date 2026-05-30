CTC2026: ทางลัดสู่อนาคตสำหรับทุกเจนที่พร้อมเปลี่ยนผ่าน

CTC2026: ทางลัดสู่อนาคตสำหรับทุกเจนที่พร้อมเปลี่ยนผ่าน
📆5/30/2026 11:53 AM
📰Thairath_News
120 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 68% · Publisher: 63%

งาน Creative Talk Conference 2026 (CTC2026) จัดขึ้นในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2569 ณ Paragon Hall กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด Futuristic Mind เพื่อปลดล็อกศักยภาพของคนรุ่นใหม่และนักธุรกิจในยุคที่เศรษฐกิจผันผวน โดยมีไฮไลท์ที่ AI Night, Business Consult, และ Workshop มากกว่า 60 หัวข้อ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 คน

งาน Creative Talk Conference 2026 หรือ CTC2026 กลับมาอีกครั้งในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2569 ณ Paragon Hall กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด ' Futuristic Mind : ปลดล็อกศักยภาพสู่อนาคตที่ไม่หยุดนิ่ง' งานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่รวมพลคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจ และผู้ที่ต้องการปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและทักษะเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ภายในงานมีไฮไลท์สำคัญอย่าง 'AI Night' ที่จะเปลี่ยนบรรยากาศฮอลล์ให้มีความเป็นไซไฟและมืดลงเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำ โดยรวบรวมวิทยากรชั้นนำในวงการ AI มาร่วมแชร์มุมมองว่าปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยขยายขีดความสามารถของมนุษย์ เปรียบเสมือนตัวคูณที่เปลี่ยนจากคนทำงานระดับ 10 คะแนนให้กลายเป็น 100 คะแนนได้ในชั่วพริบตา นอกจากนี้ ยังมีเวทีใหญ่ 4 เวทีพร้อมวิทยากรมากกว่า 120 ท่าน ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และกลยุทธ์ในการรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจในยุคที่เศรษฐกิจผันผวน โซนกิจกรรมภายในงานไม่ได้มีเพียงแค่การบรรยายเท่านั้น แต่ยังมีพื้นที่ ' Business Consult ' ที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ปรึกษาปัญหาทางธุรกิจแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน และภาษี ซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากแหล่งความรู้ออนไลน์ทั่วไป สิทธิพงศ์ หนึ่งในผู้จัดงาน ให้ข้อมูลว่าผู้ประกอบการและคนทำงานในปัจจุบันขาดทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ดังนั้นการมีที่ปรึกษาที่สามารถวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานให้ตรงจุดจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังมีเวิร์กช็อปเฉพาะทางที่เน้นการลงมือทำจริง เช่น Workshop ห้องเรียนขนาดใหญ่ที่รองรับนักเรียนถึง 500 คน พร้อมทีม Teaching Assistant กว่า 20 คนที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกคนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ทันทีหลังจบงาน งาน CTC2026 คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมกว่า 10,000 คน พร้อมกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เช่น Professional Certificates ที่มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมที่เข้าฟังเซสชั่นตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงโปรแกรมความภักดี (Loyalty Program) ที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ พาร์ทเนอร์ และผู้ร่วมงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ งานนี้ไม่ใช่เพียงแค่งานสัมมนาทั่วไป แต่เป็น 'ทางลัด' หรือ 'Fast Track' สำหรับทุกคนที่ต้องการเติบโตและปรับตัวให้ทันกับโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวัน ความคุ้มค่าของงานไม่ได้วัดกันที่ราคาบัตร แต่อยู่ที่การย่นระยะเวลาการลองผิดลองถูก และมอบแผนการดำเนินชีวิตที่พร้อมใช้งานจริงได้ทันทีหลังจบงาน หากคุณพร้อมที่จะก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจ อย่าพลาดโอกาสที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ CTC2026 ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองของคุณต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลอย่างสิ้นเชิ.

