CSTD Thailand ยืนยันจัด 13th Thailand Dance Grand Prix 2026 ยกระดับ Soft Power ด้านศิลปะการเต้นสู่ระดับนานาชาติ

สถาบัน The Commonwealth Society of Teachers of Dancing (CSTD) ประเทศไทย จัดการแข่งขัน "13th Thailand Dance Grand Prix 2026" ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2569 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะในการเต้นรำที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และยกระดับ Soft Power ของประเทศไทยในด้านศิลปะการแสดงให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
สถาบัน The Commonwealth Society of Teachers of Dancing (CSTD) ประเทศไทย ได้ยืนยันการจัดงาน "13th Thailand Dance Grand Prix 2026" ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขัน ศิลปะการเต้น ระดับโลกที่สำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เยาวชนไทย ให้มีทักษะในการเต้นรำที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับ Soft Power ของประเทศไทยในด้านศิลปะการแสดงให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2569 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีเยาวชนผู้รักการเต้นจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 1,500 คน จากสถาบันสอนเต้นชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพผ่านศิลปะการเคลื่อนไหวในหลากหลายรูปแบบ เช่น บัลเลต์ แจ๊ส คอนเทมโพรารี ฮิปฮอป และการแสดงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังมีไฮไลต์สำคัญคือการชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของเวทีแห่งนี้ในระดับประเทศ นางวัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้แทนสถาบัน CSTD กล่าวว่า เวทีนี้ไม่เพียงเป็นการแข่งขัน แต่เป็นพื้นที่ที่เด็กๆ ได้ค้นพบตัวเองผ่านการแสดงออกทาง ศิลปะการเต้น ซึ่งช่วยพัฒนาได้ทั้งร่างกาย ความมั่นใจ และความคิดสร้างสรรค์ ที่สำคัญยังสามารถต่อยอดไปสู่โอกาสในอนาคตได้จริง CSTD เป็นองค์กรด้าน ศิลปะการเต้น ระดับโลกจากประเทศออสเตรเลีย ที่มีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนและการสอบในระดับสากล และดำเนินงานในประเทศไทยมากกว่า 29 ปี เวที Thailand Dance Grand Prix จึงไม่เพียงเป็นการแข่งขัน แต่เป็นกลไกสำคัญในการผลักดัน Soft Power ของไทย ผ่านศิลปะการแสดง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพในระดับนานาชาติอย่างมั่นใจ นางสาวนวินดา ปัจฉิมสวัสดิ์ รองผู้จัดการแข่งขัน Thailand Dance Grand Prix กล่าวเสริมว่า CSTD ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสากล เรามุ่งมั่นผลักดันให้ เยาวชนไทย ได้มีเวทีที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะอย่างถูกต้อง และก้าวไปสู่ระดับนานาชาติอย่างมั่นใจ ขณะเดียวกัน เวที Thailand Dance Grand Prix ยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน Soft Power ด้าน ศิลปะการเต้น ของไทย เป็นพื้นที่สร้างดาวรุ่งสู่เวทีระดับเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นการรวมตัวของสถาบันสอนเต้นชั้นนำจากทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้แบรนด์และผู้สนับสนุนได้เข้าถึงกลุ่มครอบครัวและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและเติบโตอย่างต่อเนื่อง สถาบัน CSTD ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.
ศ.1933 ถึงปัจจุบันกว่า 93 ปี มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนและการสอบด้านการเต้นในระดับสากล โดยในประเทศไทยดำเนินงานมากกว่า 29 ปี และมีเครือข่ายสถาบันสอนเต้นจำนวนมากทั่วประเทศ ทำให้เวที Thailand Dance Grand Prix กลายเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการผลักดัน Soft Power ของไทยผ่านศิลปะการแสดง นอกจากความเข้มข้นของการแข่งขัน ภายในงานยังเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มิตรภาพ และแรงบันดาลใจ ที่เกิดขึ้นทั้งบนเวทีและนอกเวที สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการเต้นไม่ใช่เพียงการเคลื่อนไหว แต่คือภาษาสากลที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน การจัดงาน "13th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2026" ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการแข่งขัน แต่ยังเป็นเวทีแห่งโอกาสที่ช่วยเปิดประตูสู่โลกกว้างให้กับเยาวชนไทย ได้แสดงศักยภาพและต่อยอดสู่เส้นทางระดับนานาชาติ พร้อมยกระดับวงการศิลปะการเต้นของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน เวทีแห่งนี้ยังสะท้อนบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาเยาวชนไทย ผ่านศิลปะการเต้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการขับเคลื่อน CSR (Corporate Social Responsibility) ที่มุ่งสร้างโอกาส เสริมทักษะ และผลักดันศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ให้ก้าวทันเวทีโล
