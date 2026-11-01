CSI LA แฉ 'ช่างเอ๋' ปลอมไทม์ไลน์ภาพกับบุ๋ม ปนัดดา แฉความจริงเรื่องลูกและวิลล่า
เพจ CSI LA เปิดภาพจริงชื่อบุ๋ม ปนัดดา กับช่างเอ๋ ปี 66 ตอกย้ำความไม่จริงของไทม์ไลน์และปัญหาเงิน 45 ล้านบาท
สถานการณ์ปัญหาในครอบครัวของดาราสาวระดับท็อปอย่าง " บุ๋ม ปนัดดา" และสามี " ก๊อต อธิป" ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยปัญหาเริ่มต้นจากเรื่องที่ดินที่จังหวัดนครนายก กระแสข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว และประเด็นความโปร่งใสในการบริหารกองทุนองค์กรทำดี ต่อมาสถานการณ์ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อ " ช่างเอ๋" ผู้รับเหมาก่อสร้างคู่กรณี เดินทางเข้ามาร้องเรียนและตีแผ่มุมมองใหม่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างพูลวิลลาในจังหวัดภูเก็ต
ข้อกล่าวหาและการเชื่อมโยงเรื่องเงิน
ช่างเอ๋ อ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับสามีของบุ๋ม ปนัดดา ในประเด็นสัญญาหุ้นส่วนที่ขาดความชัดเจน เส้นทางทางการเงินที่พบความผิดปกติ และปัญหาใหญ่ที่เขาต้องเผชิญคือการถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เขาอ้างว่าถูกสามีของดาราสาวชื่อดังหลอกใช้บัญชีส่วนตัวเพื่อหมุนเงินสูงถึง 45 ล้านบาท เหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลอีกครั้งในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569Also readทรูวัดมูลค่า AI ด้วย Value Realization Framework
เพจ CSI LA เปิดไทม์ไลน์ย้อนหลัง
เมื่อเพจดังอย่าง "CSI LA" ได้โพสต์ข้อความท้าทายว่า "จุ๊กกรู๊ จับโป๊ะช่างเอ๋" ที่อ้างว่าเจอคุณบุ๋มและสามีก่อนสร้างพูลวิลลา โดยยืนยันว่าภาพดังกล่าวถูกถ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ปี 2566 ซึ่งเป็นระยะเวลาถึง 2 ปีก่อนที่จะมีการสร้างบ้านพักตากอากาศจริงในเดือนเมษายน ปี 2568 ข้อมูลนี้เป็นสิ่งสำคัญที่หักล้างคำให้การของฝ่ายช่างเอ๋โดยตรงในประเด็นเวลา
หลักฐานอายุเด็กในภาพชัดเจน
ในภาพมีจุดสังเกตสำคัญคือ เด็กที่อุ้มอยู่คือน้องอเล็กซ์ ซึ่งเกิดเดือนพฤศจิกายน 2565 ตอนนั้นอายุเพียง 5 เดือนกว่าๆ ประกอบกับสรีระของคุณบุ๋มในภาพที่ดูมีน้ำมีนวลและตัวใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะของสรีระช่วงหลังคลอดน้องอเล็กซ์ใหม่อย่างชัดเจน หลังจากนั้นก็ตั้งครรภ์อีกครั้งและให้กำเนิดลูกชายคนที่สองคือ น้องอาเธอร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567
แฉลายเซ็นและคลิปสอนปลอม
ดังนั้น การที่ช่างเอ๋พยายามอ้างว่าเด็กในภาพคือน้องอาเธอร์วัย 4 เดือน และเป็นรูปที่ถ่ายในปี 2568 จึงไม่เป็นความจริงและขัดแย้งกับไทม์ไลน์อย่างสิ้นเชิง แม้แต่เรื่องเล็กน้อยช่างเอยังไม่ได้พูดความจริงทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีคลิปที่ทนายเดชาอ้างว่าช่างเอ๋มีให้ดูทุกคนว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งอาจเป็นเพียงภาพตอนบุ๋มเซ็นลายเซ็นให้ลูกสาวช่างเอ๋เท่านั้น และลายเซ็นระหว่างการเซ็นให้แฟนคลับกับตอนทำธุรกรรมย่อมไม่เหมือนกัน
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