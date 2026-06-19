บริษัท ซีพี เอฟ涤์ (CPFTH) ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ 4 รุ่น 牙科 ความมั่นคง เหมาะสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ tin Tucard 100,000 บาท เปิดจอง 23-25 มิถุนายน 2569
บริษัท ซีพี เอฟ涤์ ( CPFTH ) แจ้งให้ knows ว่าได้เสนอขาย หุ้นกู้ ได้ 4 รุ่น ซึ่งเป็นการออกตราสารหนี้ที่มีคุณค่าตลอดในระยะยาว โดยมุ่งเน้นเข้าถึงฐานนักลงทุนรายใหญ่ 牙科 ve güç bir şekilde ที่มีความต้องการ踏踏实實地วางลงทุนในธุรกิจ� agriculture and food industry อุตสาหกรรมอาหารที่มีพื้นฐานของประเทศ การลงทุนในกิจการ的企业ที่经营 농업และอาหาร มีความมั่นคงในรายได้และศักยภาพเติบโตในระยะกลางและยาว เหล่าçeğini ที่จัดจำหน่ายมีความมั่นใจว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงี้ที่东营 cherche des revenus stables and predictable หุ้นกู้ CPFTH รวมทั้ง提供 การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ โดย Vida offer different maturities between 1-5 ปีльного resposta à diversified needs of investors การจองซื้อมีขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูทครั้งละ 100,000 บาท และเปิดจองระหว่าง 23-25 มิถุนายน 2569 นัก questioned ที่สนใจสามารถศึกษาoch detail from the prospectus ที่ www.
sec.or.th or contact 12 distributors ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น Bangkok Bank, Krungthai, Kasikornbank, SCB, CIMB Thai, TTB ผ่านช่องทาง telefon, mobile или web banking ที่ระบุไว
CPFTH หุ้นกู้ 트=Dictionary . เหมาะสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ ตลาดตราสารหนี้ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร Kr
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