CPF Supports Healthcare in Thailand, Hosts Event at THAIFEX–Anuga Asia 2026

CPF, a leading food company, has been supporting healthcare initiatives in Thailand and is now hosting an event at THAIFEX–Anuga Asia 2026. The company has donated funds to help purchase medical equipment and support patients in need at the Maharajharacha Hospital in Nakhon Ratchasima. Additionally, CPF is preparing to showcase its innovative food solutions at the event, focusing on the theme 'Food Innovation for Wellness'.
นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ประธานมูลนิธิ 100 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับมอบเงินสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสมรักษ์ จองสุวรรณ ผู้จัดการภาคทีมขาย พร้อมคณะจิตอาสา เป็นผู้แทนมอบในงาน THAIFEX–Anuga Asia 2026 ตลอดหลายวันที่ผ่านมา บูธของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ภายใต้แนวคิด ‘Food Innovation for Wellness’ ต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากหลากหลายประเทศ ทั้งคณะทูต ผู้แทนภาครัฐ และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและชมนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง CPF หนุนเวทีวิจัยโลก GRC 2026 ผ่านอาหารคุณภาพมาตรฐานสากล ศาสตราจารย์ ดร.
ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม The 14th Global Research Council (GRC) Annual Meeting 2026 เวทีประชุมวิจัยระดับนานาชาติที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ พร้อมเยี่ยมชมบูธ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPFบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เตรียมยกทัพนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ร่วมจัดแสดงในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ภายใต้แนวคิด ‘FOOD INNOVATION FOR WELLNESS’ ผ่านการหลอมรวมโลกอาหาร เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมไฮไลต์ ‘3D SPACE LANDMARK – THE FIRST AT THAIFEX
CPF Thai Food Company Healthcare Initiatives Maharajharacha Hospital Nakhon Ratchasima THAIFEX–Anuga Asia 2026 Food Innovation For Wellness 3D SPACE LANDMARK – THE FIRST AT THAIFEX
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