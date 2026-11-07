CPAXT รายได้ไตรมาส 3 โต 130,362 ล้านบาท ขับเคลื่อนด้วยโลตัสและออนไลน์
ซีพี แอ็กซ์ตร้า (CPAXT) เผยผลประกอบการไตรมาส 3/2569 รายได้รวม 130,362 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,013 ล้านบาท ชี้การเติบโตมาจากธุรกิจค้าส่งและยอดขายออนไลน์ที่ขยายตัว 26% พร้อมรุกตลาดมาเลเซีย
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกภายใต้แบรนด์ แม็คโคร และ โลตัส ได้ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 โดยแสดงศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรที่มั่นคง ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง นายธนิก ธราวิศิษฐ์ ประธานคณะผู้บริหาร-กลุ่มสายงานการเงิน ได้เปิดเผยตัวเลขทางการเงินที่สำคัญซึ่งสะท้อนถึงทิศทางธุรกิจที่กำลังปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าว ระบุว่า บริษัทมีรายได้รวมสูงถึง 130,362 ล้านบาท และทำกำไรสุทธิปกติก่อนหักกำไรจากส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเป็นจำนวน 2,013 ล้านบาท ตัวเลขเหล่านี้เป็นการยืนยันถึงขีดความสามารถของ CPAXT ในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน แม้ว่าบริบทตลาดจะมีปัจจัยผันแปรหลายด้านก็ตามAlso readโรนัลโด้ลงเล่นนัดสุดท้ายให้ทีมชาติโปรตุเกส
ปัจจัยขับเคลื่อนรายได้ค้าส่งและออนไลน์โต 26%
รายได้รวมที่สูงถึง 130,362 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2569 นั้น ได้รับแรงสนับสนุนหลักจากยอดขายในธุรกิจค้าส่งที่ขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังระบุถึงปัจจัยสำคัญอีกประการที่ช่วยให้ผลประกอบการดูเข้มแข็งขึ้น คือยอดขายออนไลน์ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญถึง 26% ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาพึ่งพาช่องทางการขายผ่านดิจิทัลมากขึ้น
นอกเหนือจากตลาดในประเทศไทยแล้ว ธุรกิจของ CPAXT ในประเทศมาเลเซีย ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่ช่วยประคองรายได้ให้เติบโต โดย บริษัทดำเนินกลยุทธ์ขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง การเข้าซื้อกิจการซูเปอร์มาร์เก็ตพรีเมียมในมาเลเซีย เป็นหนึ่งในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ในการครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงในตลาดอาเซียน
การปรับตัวทางธุรกิจครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะรายได้จากยอดขายสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นให้ดีขึ้น จากกลยุทธ์ด้านราคาและการบริหารสินค้าสูญเสียในธุรกิจค้าปลีกอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรการเหล่านี้มีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างต้นทุนของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว
กลยุทธ์ปรับพอร์ตและต้นทุน Logistics
อย่างไรก็ตาม ผลกำไรสุทธิในงวดไตรมาส 3/2569 ที่แสดงออกมาที่ 2,013 ล้านบาท นั้น ถูกกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (one-off) ซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท รายการทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสดนี้ ทำให้กำไรสุทธิในไตรมาสปัจจุบันดูได้รับผลกระทบ แต่บริษัทระบุว่ารายการดังกล่าวจะเป็นผลเชิงบวกต่อผลประกอบการในไตรมาสถัดไปและตลอดปี 2570
นายธนิก ธราวิศิษฐ์ ได้เน้นย้ำว่า ไตรมาส 3 เป็นช่วงสำคัญของการปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว บริษัทจึงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ควบคู่ไปกับการปรับพอร์ตและขยายธุรกิจในทำเลศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมายสูงสุดคือการเห็นผลลัพธ์อย่างเต็มไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส 4/2569 ต่อเนื่องไปถึงปี 2570 ทั้งในด้านรายได้ คุณภาพกำไร และผลตอบแทนระยะยาว
ในแง่ของการบริหารต้นทุน บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายและการเพิ่มประสิทธิภาพกำไรขั้นต้น โดยเฉพาะการลดต้นทุนจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า (Last-mile) ซึ่งเป็นจุดเจ็บปวดสำคัญของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและค้าปลีกทั่วไป ผลจากการเริ่มเห็นผลในปลายไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ผลการดำเนินงานโดยรวมดูมั่นคงขึ้น
โครงการ Happy & Healthy Mall และความเป็นผู้นำ Tech
นอกจากการปรับปรุงประสิทธิภาพปฏิบัติการแล้ว CPAXT ยังมุ่งเน้นการปรับพอร์ตธุรกิจและยกระดับคุณภาพทรัพย์สิน (Asset Optimization) เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งานทรัพย์สินและสร้างผลตอบแทนสูงสุด ภายใต้แนวคิดนี้ บริษัทได้เดินหน้าพัฒนาโครงการ Happy & Healthy Mall ซึ่งเป็นพื้นที่ผสมผสานระหว่างศูนย์การค้าและประสบการณ์ไลฟ์สไตล์แบบ Experience-led Destination เพื่อดึงดูดผู้ใช้งานและผู้เช่าที่มีคุณภาพ
ปัจจุบันมีแผนการพัฒนาและปรับปรุงมากกว่า 78 แห่งทั่วประเทศ สำหรับการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล บริษัทได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในวงการรีเทลเทคโนโลยี โดยได้รับจัดอันดับให้เป็นองค์กรอันดับ 1 ในกลุ่ม Grocery E-Commerce ในประเทศไทย สะท้อนถึงความสำเร็จในการยกระดับธุรกิจสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและมุ่งสู่การเป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลยีการค้าปลีกชั้นนำในภูมิภาค
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