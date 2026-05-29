CPALL Rejects Virtual Bank Merger Proposal

📆5/29/2026 11:55 AM
📰thestandardth
The CPALL shareholders rejected the proposal to merge three businesses into the Virtual Bank group, with a vote of 96.4% against the proposal.

ล่าสุด ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันนี้ (29 พฤษภาคม 2569) ซึ่งเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น.

ได้มีมติไม่เห็นด้วยให้แยก 3 ธุรกิจดังกล่าวเข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มธุรกิจ Virtual Bank ด้วยคะแนนเสียง 96.4%การลงคะแนนเสียงดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียง 75% ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทในเครือ CP Group ซึ่งถือหุ้นรวมกัน 36.2% ใน CPALL ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.

) เปิดเผยว่า หลักการก็คือภาคการเงินกับธุรกิจนอกภาคการเงิน (Real Sector) ต้องแยกกัน ธปท. มีหลักการนี้ชัดเจน เพราะว่าธปท.

อยากได้ผู้เล่นรายใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นบริษัทใหม่เลย หรือเป็นบริษัทที่ทำ Real Sector แล้วเข้ามาก็ได้“ฉะนั้นต้องเขียนให้ชัดว่าถ้าเป็น Real Sector เข้ามา ต้องตัดให้ขาดในแง่ของความสามารถในการควบคุมอำนาจกิจการ ต้องไม่ปนกัน ไม่เช่นนั้นภาคการเงินจะเอื้อ Real Sector ได้ เพราะฉะนั้นต้องตัดให้ได้ หากผู้ถือหุ้นไม่ยอมก็มีแนวทางอื่น ซึ่งให้ไปแล้วว่ามีหลายแนวทางที่จะทำให้ถูกได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ

CPALL Virtual Bank Real Sector Financial Regulation Conflict Of Interest

 

ตัดริบบิ้น 19 มิ.ย.! CLICX นำร่อง Virtual Bank รายแรกของไทย ผนึกฐานข้อมูล 3 ยักษ์ใหญ่ดักทางหนี้เสีย ย้ำไม่ได้ Disrupt ธุรกิจธนาคารดั้งเดิมตัดริบบิ้น 19 มิ.ย.! CLICX นำร่อง Virtual Bank รายแรกของไทย ผนึกฐานข้อมูล 3 ยักษ์ใหญ่ดักทางหนี้เสีย ย้ำไม่ได้ Disrupt ธุรกิจธนาคารดั้งเดิมCLICX ประกาศเป็น Virtual Bank รายแรกของไทยที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ สวนทางอีก 2 รายซึ่งรับใบอนุญาตเช่นกัน
SCBX เลื่อนการเปิดตัว Virtual Bank "BankX" ไปเป็นปลายปี 2569SCBX เลื่อนการเปิดตัว Virtual Bank "BankX" ไปเป็นปลายปี 2569กลุ่ม CP เตรียมขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น CPALL ในวันที่ 29 พฤษภาคม เพื่อเดินหน้าจัดตั้ง Virtual Bank ในชื่อ "Ascend Bank"
CPALL เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 29 พ.ค. ลงมติโอนธุรกิจการเงินสู่ Virtual BankCPALL เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 29 พ.ค. ลงมติโอนธุรกิจการเงินสู่ Virtual BankCPALL จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 29 พ.ค. เวลา 14.00 น. ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลงมติอนุมัติการโอนธุรกิจบริการทางการเงินของ 3 บริษัทย่อย (เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ไทยสมาร์ทคาร์ด, CPAXT) ไปอยู่ภายใต้ Virtual Bank ของ ACMH แม้ก่อนหน้านี้คณะกรรมการไม่เห็นด้วยเนื่องจากกังวลเรื่องความคล่องตัวและความเป็นกลางทางธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น CPALL 96.4% เบรกแผนโอน 3 ธุรกิจเข้า Virtual Bankผู้ถือหุ้น CPALL 96.4% เบรกแผนโอน 3 ธุรกิจเข้า Virtual Bankเสียงผู้ถือหุ้น CPALL เทคว่ำแผน Virtual Bank แบบขาดลอย หลังตลาดกังวลการโอน 3 ธุรกิจการเงินอาจกระทบ Ecosystem กลุ่มค้าปลีก ด้านนักวิเคราะห์มองเป็นสัญญาณบวกต่อทิศทางหุ้นและความชัดเจนของโครงสร้างธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น CPALL ไม่อนุมัติโยก ‘เคาน์เตอร์เซอร์วิส-ไทยสมาร์ทคาร์ด-CPAXT’ เข้าไปอยู่ใน Virtual Bankผู้ถือหุ้น CPALL ไม่อนุมัติโยก ‘เคาน์เตอร์เซอร์วิส-ไทยสมาร์ทคาร์ด-CPAXT’ เข้าไปอยู่ใน Virtual Bankผู้ถือหุ้น CPALL ได้ลงมติไม่อนุมัติแผนการโอน 3 บริษัทย่อยไปอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจ Virtual Bank โดยมีคะแนนเสียง 96.4% ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของกรรมการ 13 ท่าน ที่มองว่าธุรกรรมมีความซับซ้อน อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ CPALL และทำให้สูญเสียความเป็นกลางทางธุรกิจ
CPALL แจงผลโหวต ‘ไม่อนุมัติ’ โยก 3 บริษัทเข้า Virtual BankCPALL แจงผลโหวต ‘ไม่อนุมัติ’ โยก 3 บริษัทเข้า Virtual Bankซีพี ออลล์ ร่อนหนังสือชี้แจงผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 โหวต “ไม่อนุมัติ” ในหลักการให้ 3 บริษัท โยกไปอยู่ในกลุ่ม Virtual Bank ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
Render Time: 2026-05-29 14:56:10