CPALL Rejects Virtual Bank Merger Proposal

The CPALL shareholders rejected the proposal to merge three businesses into the Virtual Bank group, with a vote of 96.4% against the proposal.
ล่าสุด ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันนี้ (29 พฤษภาคม 2569) ซึ่งเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น.
ได้มีมติไม่เห็นด้วยให้แยก 3 ธุรกิจดังกล่าวเข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มธุรกิจ Virtual Bank ด้วยคะแนนเสียง 96.4%การลงคะแนนเสียงดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียง 75% ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทในเครือ CP Group ซึ่งถือหุ้นรวมกัน 36.2% ใน CPALL ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.
) เปิดเผยว่า หลักการก็คือภาคการเงินกับธุรกิจนอกภาคการเงิน (Real Sector) ต้องแยกกัน ธปท. มีหลักการนี้ชัดเจน เพราะว่าธปท.
อยากได้ผู้เล่นรายใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นบริษัทใหม่เลย หรือเป็นบริษัทที่ทำ Real Sector แล้วเข้ามาก็ได้“ฉะนั้นต้องเขียนให้ชัดว่าถ้าเป็น Real Sector เข้ามา ต้องตัดให้ขาดในแง่ของความสามารถในการควบคุมอำนาจกิจการ ต้องไม่ปนกัน ไม่เช่นนั้นภาคการเงินจะเอื้อ Real Sector ได้ เพราะฉะนั้นต้องตัดให้ได้ หากผู้ถือหุ้นไม่ยอมก็มีแนวทางอื่น ซึ่งให้ไปแล้วว่ามีหลายแนวทางที่จะทำให้ถูกได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ
CPALL Virtual Bank Real Sector Financial Regulation Conflict Of Interest
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ตัดริบบิ้น 19 มิ.ย.! CLICX นำร่อง Virtual Bank รายแรกของไทย ผนึกฐานข้อมูล 3 ยักษ์ใหญ่ดักทางหนี้เสีย ย้ำไม่ได้ Disrupt ธุรกิจธนาคารดั้งเดิมCLICX ประกาศเป็น Virtual Bank รายแรกของไทยที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ สวนทางอีก 2 รายซึ่งรับใบอนุญาตเช่นกัน
Read more »
SCBX เลื่อนการเปิดตัว Virtual Bank "BankX" ไปเป็นปลายปี 2569กลุ่ม CP เตรียมขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น CPALL ในวันที่ 29 พฤษภาคม เพื่อเดินหน้าจัดตั้ง Virtual Bank ในชื่อ "Ascend Bank"
Read more »
CPALL เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 29 พ.ค. ลงมติโอนธุรกิจการเงินสู่ Virtual BankCPALL จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 29 พ.ค. เวลา 14.00 น. ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลงมติอนุมัติการโอนธุรกิจบริการทางการเงินของ 3 บริษัทย่อย (เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ไทยสมาร์ทคาร์ด, CPAXT) ไปอยู่ภายใต้ Virtual Bank ของ ACMH แม้ก่อนหน้านี้คณะกรรมการไม่เห็นด้วยเนื่องจากกังวลเรื่องความคล่องตัวและความเป็นกลางทางธุรกิจ
Read more »
ผู้ถือหุ้น CPALL 96.4% เบรกแผนโอน 3 ธุรกิจเข้า Virtual Bankเสียงผู้ถือหุ้น CPALL เทคว่ำแผน Virtual Bank แบบขาดลอย หลังตลาดกังวลการโอน 3 ธุรกิจการเงินอาจกระทบ Ecosystem กลุ่มค้าปลีก ด้านนักวิเคราะห์มองเป็นสัญญาณบวกต่อทิศทางหุ้นและความชัดเจนของโครงสร้างธุรกิจ
Read more »
ผู้ถือหุ้น CPALL ไม่อนุมัติโยก ‘เคาน์เตอร์เซอร์วิส-ไทยสมาร์ทคาร์ด-CPAXT’ เข้าไปอยู่ใน Virtual Bankผู้ถือหุ้น CPALL ได้ลงมติไม่อนุมัติแผนการโอน 3 บริษัทย่อยไปอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจ Virtual Bank โดยมีคะแนนเสียง 96.4% ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของกรรมการ 13 ท่าน ที่มองว่าธุรกรรมมีความซับซ้อน อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ CPALL และทำให้สูญเสียความเป็นกลางทางธุรกิจ
Read more »
CPALL แจงผลโหวต ‘ไม่อนุมัติ’ โยก 3 บริษัทเข้า Virtual Bankซีพี ออลล์ ร่อนหนังสือชี้แจงผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 โหวต “ไม่อนุมัติ” ในหลักการให้ 3 บริษัท โยกไปอยู่ในกลุ่ม Virtual Bank ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
Read more »