CPALL ปรับโครงสร้างธุรกิจ: โยกย้าย 3 บริษัทย่อยเข้าสู่ AMC Holding

กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG) ได้ประกาศจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท CPALL เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญในการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยมีแผนโยกย้าย 3 บริษัทย่อยหลัก ได้แก่ Counter Service, Thai Smart Card และ CPAXT เข้าสู่การจัดกลุ่มภายใต้บริษัทตั้งใหม่ AMC Holding ในการดำเนินธุรกิจ Virtual Bank เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้ร่วมกันตัดสินใจและลงมติดังกล่าว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 นั้น นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยว่า การปรับโครงสร้างครั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและติดตามผล พร้อมย้ำแผนโยกย้าย 3 บริษัทย่อยดังกล่าว ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ชัดเจนว่าจะส่งผลให้เกิดกำไรหรือขาดทุน จึงต้องเฝ้าติดตามการประชุมและผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากการปรับโครงสร้างส่งผลเชิงบวกก็จะสนับสนุน แต่หากเกิดผลกระทบด้านลบก็จะต้องมีมาตรการปรับตัวและปรับกลยุทธ์อย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ที่ถือครองหุ้นในสัดส่วนประมาณ 3% ซึ่งการลงทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดพอรต์ลงทุนของกองทุนประกันสังคม เพื่อสร้างผลตอบแทนมาดูแลผู้ประกันตน
