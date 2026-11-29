CP Farm Compartment Standard Prevents Bird Flu for 15 Years
CP Farms utilizes the WOAH-recognized Compartment Standard since 2006, maintaining a 15-year disease-free record in poultry, ensuring safety through strict biosecurity and NASA-aligned protocols for global consumers.
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้ประกาศยืนยันความพร้อมสูงสุดในการผลิตอาหารปลอดภัย โดยใช้ระบบมาตรฐานสากลป้องกันโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั่วโลก
ซีพีเอฟนำหลักการระบบคอมพาร์ทเมนต์ (Compartment) มาปรับใช้ในการจัดการฟาร์มสัตว์ปีกนับตั้งแต่ปี 2549 หรือกว่า 15 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการปกป้องสุขภาพสัตว์ให้ปลอดจากโรคระบาด โดยเฉพาะไข้หวัดนก (Avian Influenza) ตามแนวทางขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (WOAH)Also readนิยมยีนส์วางแผนขยายตลาดต่างประเทศสู่ Fashion & Lifestyle Brand
Implementation of Compartment Standards
ระบบคอมพาร์ทเมนต์เป็นมาตรการเชิงรุกที่ ซีพีเอฟ ยึดถือปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัด เพื่อรับประกันว่าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งถึงมือผู้บริโภคมีความปลอดภัยสูงสุด ปลอดโรค ปลอดภัย และปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชากรโลกอย่างยั่งยืน
ระบบนี้ให้ความสำคัญกับสี่มาตรการหลักในการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Management System) ที่เน้นการประเมินความเสี่ยงรอบด้าน
การประเมินความเสี่ยงครอบคลุมปัจจัยด้านคน สัตว์พาหะ ยานพาหนะ และสิ่งของต่างๆ ที่จะมีโอกาสเข้าสู่ฟาร์ม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำหนดมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมจากมาตรฐานทั่วไป ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงเฉพาะพื้นที่ของแต่ละฟาร์มได้อย่างแม่นยำ
Disease Surveillance and Monitoring Protocols
มาตรการด้านการเฝ้าระวังไข้หวัดนกในฟาร์มและรัศมีโดยรอบ 1 กิโลเมตร ถือเป็นหัวใจสำคัญของการควบคุมโรค โดยซีพีเอฟปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด เพื่อทราบสถานะสุขภาพของฝูงไก่อย่างต่อเนื่อง
ฟาร์มไก่เนื้อของ ซีพีเอฟ กำหนดให้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรคและตรวจสถานะไข้หวัดนกทุกรุ่นก่อนทำการปลดไก่เสมอ โดยตัวอย่างจะได้รับการส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบยืนยันสถานะก่อนไก่จะถูกส่งไปยังโรงงานแปรรูปเพื่อการผลิตต่อไป
การตรวจสอบอย่างละเอียดนี้ช่วยให้ทราบสถานะว่ามีโรคอยู่ในฝูงไก่หรือไม่ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการรับประกันความปลอดภัยของวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตขั้นสูง
Traceability and Emergency Response Systems
ระบบคอมพาร์ทเมนต์ยังประกอบด้วยมาตรการควบคุมโรคและการวางแผนฉุกเฉินที่ชัดเจน โดยเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้นจริงในระบบการผลิต พร้อมระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อทราบสถานะปัญหาได้ทันที
เทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) ช่วยให้บริษัทฯ สามารถทราบสถานะของตัวไก่ทุกตัวในห่วงโซ่การผลิตได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อการติดตามข้อมูล การสืบสวน และการวิเคราะห์ปัญหาที่รวดเร็ว
ข้อมูลจากระบบตรวจสอบย้อนกลับนี้ยังถูกนำไปใช้ในการวางแผนแนวทางในอนาคต เพื่อปรับปรุงกระบวนการป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรับประกันความสำเร็จในการป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่อง
Global Safety Certifications and Consumer Trust
ความสำเร็จของการยึดมั่นในระบบคอมพาร์ทเมนต์ทำให้เนื้อไก่ในแบรนด์ซีพีได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยได้ในระดับสูงตลอดเวลา 15 ปี
มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศ (Space Food Safety Standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA)
การได้รับรองมาตรฐานจาก NASA สะท้อนถึงหลักการอาหารปลอดภัย ปลอดโรค และปลอดสารพิษด้วยมาตรฐานสูงสุดที่ ซีพีเอฟ มอบให้แก่นักบินอวกาศและผู้บริโภคทั่วไปทั่วโลกอย่างเท่าเทียมกัน
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