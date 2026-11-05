COSMEX 2026 ตอกย้ำจุดแข็ง T-Beauty สู่ตลาดโลกโดย OEM/ODM
งาน COSMEX 2026 มุ่งเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดโลกกว่า 25,000 ราย ดึงจุดแข็ง K-J-C-Beauty ผสาน T-Beauty สู่มาตรฐานสากลโดยภาคส่วน OEM/ODM
งาน COSMEX 2026 กำหนดทิศทางอุตสาหกรรมความงามไทยในปีหน้าด้วยการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ เจ้าแบรนด์ และผู้ซื้อจากทั่วโลกกว่า 25,000 รายเข้าด้วยกันอย่างมีนัยสำคัญ งานดังกล่าวเป็นการผสมผสานจุดแข็งของ K-Beauty J-Beauty และ C-Beauty เข้ากับกลยุทธ์การผลักดัน T-Beauty ให้เติบโตในตลาดสากลอย่างยั่งยืนและครอบคลุม
สถิติผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นชาวไทยถึงประมาณ 80-85% ขณะที่ส่วนที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม หากนับรวมผู้เข้าชมที่เดินข้ามมาจากฝั่งงาน In-house สัดส่วนผู้เข้าชมชาวต่างชาติอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% สะท้อนโอกาสในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพAlso readคาราบาว–ตะวันแดง คว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติต่อเนื่อง ตอกย้ำคุณภาพระดับโลก
กลไกการผลิตแบบครบวงจรและนวัตกรรมเร่งด่วน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางชั้นนำ OEM/ODM ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 50 ปี ได้อธิบายว่า บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการผลิตเครื่องสำอางและสกินแคร์แบบ One-stop Service โดยมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มกันแดดและสกินแคร์ยุคใหม่มากกว่า 150 รายการ
จุดเด่นสำคัญของบริษัทคือความสามารถในการพัฒนาสูตรใหม่ภายในเวลาเพียง 60-90 วัน พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยและคุณภาพระดับสากล ช่วยตอบโจทย์แบรนด์ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วและมาตรฐานสูง
บรรจุภัณฑ์สีเขียวและความยืดหยุ่นทางการผลิต
คณะกรรมการบอร์ดบริหาร บริษัท เคบีเอฟ อินเตอร์แพ็ค จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูงฝีมือคนไทย 100% ระบุว่า บริษัทมีสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET และหลอด PE ที่ใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มความยั่งยืนของอุตสาหกรรมความงามในปัจจุบัน
บริษัทได้ชูจุดเด่นด้านความเร็วในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถดำเนินการได้แล้วภายใน 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งมีความยืดหยุ่นในการกำหนดจำนวนผลิตขั้นต่ำ หรือ MOQ เพื่อช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการและแบรนด์ใหม่ เปิดโอกาสให้เริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นและมีความคล่องตัวทางธุรกิจมากขึ้น
การวิจัยและพัฒนาสูตรเฉพาะและผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมย์แคร์ เฮอร์ริเทจ แล็บ จำกัด ได้กล่าวถึงศักยภาพในการรับจ้างผลิต OEM/ODM เครื่องสำอางว่า บริษัทจะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมครบวงจร โดยเฉพาะแชมพูเปลี่ยนสีผมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและแบรนด์ยุคใหม่
นอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนสินค้าไทยสู่ตลาดอาเซียน ภายในงาน COSMEX มีการนำเสนอวัตกรรมรับจ้างผลิตสูตรเฉพาะและบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ พร้อมแสดงศักยภาพทีม R&D ในการพัฒนาสารสกัดสมุนไพร เตรียมต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงต้นปี 2570
เทคโนโลยีสกincareระดับโลกและตลาดสุขภาวะ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เวก้า เนเจอร์นัล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนา และรับผลิตเครื่องสำอาง สกินแคร์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจร OEM/ODM ระบุว่า ธุรกิจที่ต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสารสกัดคุณภาพสูงจากพันธมิตรทั่วโลก ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานสากล
ปีนี้บริษัทนำเสนอไฮไลต์นวัตกรรมความงาม 9 รายการ เช่น สกินแคร์เทคโนโลยี Exosome จากฝรั่งเศส ภายใต้แนวคิด Skin Longevity นวัตกรรม Neurocosmetics จากสวิตเซอร์แลนด์ NAD+ Peptide Serum ที่ผสาน 15X Peptide Complex และ Hydrolock Glow Cushion SPF50+ ที่ผสานการแต่งหน้าและการบำรุงผิว
ด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รอย คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด ผู้รับจ้างผลิต OEM/ODM กลุ่มน้ำหอม เครื่องสำอาง และน้ำยาทำความสะอาดแบบ One Stop Service ระบุว่าการผลิตน้ำหอมหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลิ่นที่ให้อารมณ์เฉลิมฉลองและกลิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวตัวตน กำลังได้รับความนิยม
พร้อมทั้งมีเครื่องหอม 0% แอลกอฮอล์ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับ Well-being และความยั่งยืน ซึ่งเป็นทิศทางที่น่าสนใจในการขยายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่ม Well-being ที่เน้นดูแลผิวในระยะยาว น้ำหอมที่ตอบโจทย์ความเป็นตัวตน และผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
อนาคตอุตสาหกรรมความงามไทยสู่มาตรฐานสากล
ทิศทางปี 2570 อุตสาหกรรมความงามไทยมีโอกาสต่อยอดจากจุดแข็งด้านสมุนไพรและสารสกัดธรรมชาติ ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย มีสูตรเฉพาะ และมาตรฐานการผลิตระดับสากล โดยมี OEM/ODM เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงวัตถุดิบ งานวิจัย เทคโนโลยี และแบรนด์เข้าด้วยกัน
งาน COSMEX 2026 ถือเป็นเวทีแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการผลิต เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดโลก และเปิดโอกาสให้ T-Beauty ขยับจากกระแสความนิยมสมุนไพรไทย ไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลในอนาคต
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