CORSAIR เปิดตัวเมาส์เกมมิ่ง SABRE v3 PRO PureVector 6 รุ่น พร้อมเทคโนโลยีปรับความไวอัจฉริยะ
คอร์เซียร์เปิดตัวซีรีส์เมาส์ SABRE v3 PRO PureVector 6 รุ่นใหม่ ด้วยเทคโนโลยีปรับความไวการเล็งเฉพาะบุคคลจาก Aimlabs พร้อมชิป Nordic 54-Series รองรับ Polling Rate 8,000Hz
บริษัท CORSAIR ประกาศเปิดตัวซีรีส์ เมาส์เกมมิ่ง รุ่นใหม่ล่าสุด SABRE v3 PRO PureVector จำนวน 6 รุ่น พร้อมนวัตกรรม PureVector Technology ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกับแพลตฟอร์มเกมฝึกซ้อม Aimlabs เทคโนโลยีดังกล่าวมุ่งเน้นการปรับปรุงความไวในการเล็งโดยแยกตามทิศทาง เพื่อตอบสนองสไตล์การเคลื่อนที่ของผู้เล่นแต่ละคนอย่างแม่นยำ
กลไกการทำงานของ PureVector Technology
จุดเด่นหลักของ SABRE v3 PRO คือระบบ PureVector ที่เปลี่ยนวิธีการตั้งค่าความไวเมาส์จากการใช้ค่า DPI เดียวกันสำหรับทุกทิศทาง มาเป็นการวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวจริงของผู้เล่นแทน กระบวนการเริ่มต้นจากการเข้าทำ Calibration ผ่านแอปพลิเคชัน Aimlabs ซึ่งระบบจะวิเคราะห์พฤติกรรมการเล็งและสร้างโปรไฟล์ความไวเฉพาะบุคคลขึ้น จากนั้นโปรไฟล์นี้จะถูกบันทึกลงไปในหน่วยความจำเฟิร์มแวร์ของเมาส์โดยตรง ทำให้ผู้เล่นสามารถใช้งานต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชันทำงานอยู่เบื้องหลังAlso readOPPO เปิดประสบการณ์ Find X10 Pro Max ในงาน Enchanted Fest Halloween Music Festival
เทคโนโลยีนี้ได้รับข้อมูลจากการฝึกฝนนับล้านเซสชันจากผู้เล่นกว่า 50 ล้านคนบน Aimlabs เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และปรับความไวของเมาส์ในแต่ละทิศทางโดยอัตโนมัติ ช่วยชดเชยจุดอ่อนในการเล็งโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาไล่ปรับค่าเอง โดยแบ่งกระบวนการยิงเป้าหมายออกเป็นสามช่วง ได้แก่ การตรวจจับและตัดสินใจเลือกเป้าหมายด้วยสายตา การเล็งและปรับแก้ทิศทาง และการคลิกเพื่อยิง ซึ่ง PureVector มุ่งเน้นไปที่ช่วงการเล็งและปรับแก้ทิศทางที่ใช้เวลานานที่สุดในกระบวนการนี้ ผลทดสอบจาก CORSAIR พบว่าสามารถลดเวลาในขั้นตอนดังกล่าวได้สูงสุด 81 มิลลิวินาที หรือคิดเป็น 33% ของเวลาเดิม ตัวเลขดังกล่าวหมายถึงการลดเวลาในขั้นตอนการเล็งเท่านั้น มิใช่การเพิ่มเฟรมเรตหรืออัตราการชนะในเกม และการลดความหน่วงของการคลิกเมาส์
สเปกฮาร์ดแวร์และชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูง
เมาส์ทุกโมเดลในซีรีส์นี้ติดตั้งชิปประมวลผล Nordic 54-Series MCU ซึ่งรองรับ Polling Rate สูงสุดถึง 8,000Hz ทั้งในรูปแบบการเชื่อมต่อแบบมีสายและไร้สาย พร้อมค่าความหน่วงเฉลี่ยในการคลิกเพียง 0.25 มิลลิวินาที ทั้งนี้ การใช้งานที่ 8,000Hz ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสิทธิภาพของซีพียูที่ใช้งานร่วมด้วย ส่วนเซนเซอร์ใช้รุ่น CORSAIR MARKSMAN X 42K ที่รองรับความละเอียดสูงสุด 42,000 DPI สามารถปรับทีละ 1 DPI มีความแม่นยำในการตรวจจับความละเอียด 99.7% ความเร็วในการติดตาม 800 IPS และอัตราเร่ง 70G ซึ่งเป็นสเปกมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันตลอดทั้งซีรีส์
สวิตช์ปุ่มกดได้รับการอัพเกรดจากซีรีส์ SABRE v2 มาเป็น CORSAIR Optical Switches พร้อม Optical Scroll Wheel Encoder ซึ่งขจัดความหน่วงจากกระบวนการ Mechanical Debounce และรองรับอายุการใช้งานสูงสุด 100 ล้านคลิก การตั้งค่าค่า DPI, มาโคร และฟังก์ชันของปุ่มต่างๆ สามารถทำได้ผ่าน CORSAIR Web Hub บนเว็บเบราว์เซอร์ จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าเหล่านี้
รายละเอียดโมเดล ULTRALIGHT และวัสดุ ABS
รุ่น SABRE v3 PRO PureVector ULTRALIGHT พัฒนาต่อยอดจาก SABRE v2 PRO โดยเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างและเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่เป็น 2 เท่า ในขณะที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นเพียง 1 กรัม สำหรับรุ่นทรงสมมาตรผลิตจากวัสดุ ABS มีน้ำหนักเพียง 37 กรัม ส่วนรุ่น ULTRALIGHT ERGO ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันแต่เป็นทรงตามสรีระมือขวา มีน้ำหนัก 41 กรัม ทั้งสองรุ่นใช้งานได้นานสูงสุด 140 ชั่วโมง เมื่อเชื่อมต่อไร้สาย 2.4GHz ที่ Polling Rate 1,000Hz หรือใช้งานได้นานสูงสุด 25 ชั่วโมงที่ 8,000Hz รองรับทั้งการเชื่อมต่อ 2.4GHz และ USB-C แบบมีสาย โดยสามารถใช้ Polling Rate สูงสุด 8,000Hz ได้ทั้งสองรูปแบบ มีให้เลือกสองสีคือสีดำและสีขาว
รุ่น MG และ CF โครงสร้างแมกนีเซียมอัลลอยและคาร์บอนไฟเบอร์
สำหรับรุ่น SABRE v3 PRO PureVector MG และ MG ERGO ใช้โครงสร้างภายนอกทำจากแมกนีเซียมอัลลอย (Magnesium Alloy) เน้นความแข็งแรงทนทานและสัมผัสเย็นขณะใช้งาน รุ่น MG ทรงสมมาตรมีน้ำหนัก 49 กรัม ส่วน MG ERGO สำหรับมือขวามีน้ำหนัก 55 กรัม มีให้เลือกทั้งสีดำและสีขาว แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด 200 ชั่วโมงเมื่อเชื่อมต่อ 2.4GHz ที่ 1,000Hz หรือสูงสุด 31 ชั่วโมงที่ 8,000Hz และสูงสุด 200 ชั่วโมงผ่าน Bluetooth รุ่น MG ทั้งคู่รองรับ 2.4GHz และ USB-C ที่ Polling Rate สูงสุด 8,000Hz พร้อมเพิ่ม Bluetooth 6.0作为ตัวเลือกเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ส่วนรุ่นพรีเมียม SABRE v3 PRO PureVector CF และ CF ERGO ใช้โครงสร้าง Unibody ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) พื้นผิวด้าน รุ่น CF ทรงสมมาตรมีน้ำหนัก 48 กรัม และรุ่น CF ERGO สำหรับมือขวามีน้ำหนัก 54 กรัม ทั้งสองรุ่นมาพร้อมกระเป๋ามากับกล่องเพื่อจัดเก็บและพกพา รุ่น CF ใช้งานแบตเตอรี่ได้นานสูงสุด 200 ชั่วโมงเมื่อเชื่อมต่อ 2.4GHz ที่ 1,000Hz สูงสุด 31 ชั่วโมงที่ 8,000Hz และสูงสุด 200 ชั่วโมงเมื่อเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับทั้ง 2.4GHz, USB-C ที่ Polling Rate สูงสุด 8,000Hz รวมถึง Bluetooth 6.0 เช่นเดียวกับรุ่น MG โดยราคาและกำหนดวางจำหน่ายในประเทศไทยยังคงไม่มีรายละเอียดในประกาศเปิดตัวฉบับนี้
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology