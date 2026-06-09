COMPUTEX เปิด AI Robotics Zone ตอบรับตลาด Physical AI มูลค่า 4.3 แสนล้านยูโร พร้อม InnoVEX 2026 ที่สตาร์ทอัพไทยได้ร่วม National Pavilion

งาน COMPUTEX และ InnoVEX 2026 ที่ไต้หวันขยายพื้นที่และเปิดโซนใหม่ AI Robotics Zone รองรับตลาด Physical AI ที่คาดว่าจะมีมูลค่า 430,000 ล้านยูโรในปี 2573 พร้อมสตาร์ทอัพไทยเข้าร่วม National Pavilion ใน InnoVEX ซึ่งเติบโต 11%
บริษัทที่ปรึกษา Strategy& ในเครือ PwC คาดการณ์ว่าตลาด Physical AI ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 430,000 ล้านยูโรภายในปี 2573 และจะเริ่มใช้งานเชิงพาณิชย์จริงในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า โดยครอบคลุมอุตสาหกรรมหลัก เช่น โรงงานผลิต คลังสินค้า โรงพยาบาล และอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า เทคโนโลยี นี้กำลังก้าวสู่การใช้งานในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ในงาน COMPUTEX ซึ่งเป็นหนึ่งในงานแสดง เทคโนโลยี ที่สำคัญของโลก ได้ตอบรับทิศทางนี้ด้วยการขยายพื้นที่จัดงานกลับมายังฮอลล์ 1 ของศูนย์การแสดงสินค้า台北世界貿易中心 (TWTC) และเปิดตัวโซนใหม่ 'AI Robotics Zone' ที่รวบรวมทุกองค์ประกอบของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ชิปและเซ็นเซอร์ไปจนถึงซอฟต์แวร์ควบคุมและระบบพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ยังมี 'E-paper Pavilion' และ 'TechXperience' โซนใหม่ที่รวมแบรนด์ เทคโนโลยี มากกว่า 180 ราย สะท้อนให้เห็นว่าขอบเขตของงาน COMPUTEX กำลังขยายตัวมากขึ้นทุกปี โดยนำเสนอ เทคโนโลยี ที่ครอบคลุมทั้ง AI Computing, Edge Computing และระบบขนส่งอัจฉริยะ นอกจากการจัดแสดงสินค้าแล้ว COMPUTEX Forum ยังรวมผู้เชี่ยวชาญ 28 รายจากองค์กรชั้นนำเพื่ออภิปรายประเด็นสำคัญ เช่น Data Governance และแนวทางการนำ AI เข้าสู่องค์กร โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 13,200 ครั้ง ด้าน InnoVEX 2026 ซึ่งเป็นงานสตาร์ทอัพที่จัดคู่กัน มีการเติบโต 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสตาร์ทอัพกว่า 500 รายจาก 23 ประเทศ เข้าร่วม และในปีนี้ไทยได้รับพื้นที่ National Pavilion ร่วมกับอีก 8 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย อิสราเอล แคนาดา อิตาลี และสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับ สตาร์ทอัพไทย ในการเชื่อมต่อกับนักลงทุนระดับสากล โดยเฉพาะหลังจาก InnoVEX จับมือกับ Plug and Play Taiwan ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบ่มเพาะสตาร์ทอัพระดับโลกเป็นครั้งแรก รางวัลสูงสุดจาก InnoVEX Pitch Contest ตกเป็นของผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศ และงานยังประกาศกำหนดการจัด COMPUTEX 2027 ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2570 ณ Nangang Exhibition Center และ TWTC Hall 1 โดยคงธีม 'AI Together' ต่อเนื่อง ทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นทุกปีคือ COMPUTEX ไม่ได้แข่งขันกับงาน เทคโนโลยี อื่นในโลกอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นเวทีที่อุตสาหกรรม AI และหุ่นยนต์ระดับโลกใช้ตัดสินทิศทางในปีถัดไ.
บริษัทที่ปรึกษา Strategy& ในเครือ PwC คาดการณ์ว่าตลาด Physical AI ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 430,000 ล้านยูโรภายในปี 2573 และจะเริ่มใช้งานเชิงพาณิชย์จริงในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า โดยครอบคลุมอุตสาหกรรมหลัก เช่น โรงงานผลิต คลังสินค้า โรงพยาบาล และอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเทคโนโลยีนี้กำลังก้าวสู่การใช้งานในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ในงาน COMPUTEX ซึ่งเป็นหนึ่งในงานแสดงเทคโนโลยีที่สำคัญของโลก ได้ตอบรับทิศทางนี้ด้วยการขยายพื้นที่จัดงานกลับมายังฮอลล์ 1 ของศูนย์การแสดงสินค้า台北世界貿易中心 (TWTC) และเปิดตัวโซนใหม่ 'AI Robotics Zone' ที่รวบรวมทุกองค์ประกอบของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ชิปและเซ็นเซอร์ไปจนถึงซอฟต์แวร์ควบคุมและระบบพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ยังมี 'E-paper Pavilion' และ 'TechXperience' โซนใหม่ที่รวมแบรนด์เทคโนโลยีมากกว่า 180 ราย สะท้อนให้เห็นว่าขอบเขตของงาน COMPUTEX กำลังขยายตัวมากขึ้นทุกปี โดยนำเสนอเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทั้ง AI Computing, Edge Computing และระบบขนส่งอัจฉริยะ นอกจากการจัดแสดงสินค้าแล้ว COMPUTEX Forum ยังรวมผู้เชี่ยวชาญ 28 รายจากองค์กรชั้นนำเพื่ออภิปรายประเด็นสำคัญ เช่น Data Governance และแนวทางการนำ AI เข้าสู่องค์กร โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 13,200 ครั้ง ด้าน InnoVEX 2026 ซึ่งเป็นงานสตาร์ทอัพที่จัดคู่กัน มีการเติบโต 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสตาร์ทอัพกว่า 500 รายจาก 23 ประเทศ เข้าร่วม และในปีนี้ไทยได้รับพื้นที่ National Pavilion ร่วมกับอีก 8 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย อิสราเอล แคนาดา อิตาลี และสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับสตาร์ทอัพไทยในการเชื่อมต่อกับนักลงทุนระดับสากล โดยเฉพาะหลังจาก InnoVEX จับมือกับ Plug and Play Taiwan ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบ่มเพาะสตาร์ทอัพระดับโลกเป็นครั้งแรก รางวัลสูงสุดจาก InnoVEX Pitch Contest ตกเป็นของผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศ และงานยังประกาศกำหนดการจัด COMPUTEX 2027 ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2570 ณ Nangang Exhibition Center และ TWTC Hall 1 โดยคงธีม 'AI Together' ต่อเนื่อง ทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นทุกปีคือ COMPUTEX ไม่ได้แข่งขันกับงานเทคโนโลยีอื่นในโลกอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นเวทีที่อุตสาหกรรม AI และหุ่นยนต์ระดับโลกใช้ตัดสินทิศทางในปีถัดไ
COMPUTEX Physical AI Innovex สตาร์ทอัพไทย AI Robotics
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมฟื้นฟูทะเลไทยในวันมหาสมุทรโลก ผนึกกำลัง 30+ Islands Clean-Up พร้อมนำ 5G เชื่อมความยั่งยืนทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมโครงการ 30+ Islands Clean-Up: So Cool Mission 2026 เนื่องในวันมหาสมุทรโลก 8 มิถุนายน นำร่องเกาะสมุย พร้อมขยายโครงการ E-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ สู่ชุมชนหมู่เกาะ ใช้ศักยภาพ 5G และ AI สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Read more »
เลอโนโวใช้ AI ปฏิวัติการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026เลอโนโวในฐานะพาร์ทเนอร์เทคโนโลยีของ FIFA ใช้โครงสร้างพื้นฐาน AI เพื่อลดความหน่วงสัญญาณ IPTV ต่ำกว่า 5 วินาที พร้อมระบบจำลอง 3 มิติและการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยยกระดับประสบการณ์แฟนบอลทั่วโลกในฟุตบอลโลก 2026
Read more »
รวมฟีเจอร์ Apple Intelligence ยกเครื่องใหม่พัฒนาร่วมกับ Google พร้อมกับ Siri โฉมใหม่เก่งกว่าเดิมภายในงาน WWDC 2026 ได้มีการประกาศยกเครื่อง Apple Intelligence ครั้งใหญ่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วย Apple Foundation Models ร่วมกับโมเดล Gemini ของทาง Google จนได้ออกมาเป็นฟีเจอร์ AI ที่พร้อมใช้งานจริง และผู้ช่วยเสียง Siri AI โฉมใหม่ที่ตอบคำถามทั่วไป...
Read more »
ส่องนวัตกรรม Microsoft AI Tour 2026 เจาะลึกฟีเจอร์เด็ดสู่ธุรกิจสรุปไฮไลต์จากงาน Microsoft AI Tour และ Build 2026 กับก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไทยด้วยระบบผู้ช่วยอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงที่ปลอดภัย
Read more »
ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก้าวสู่การเป็นตลาดนำใช้งาน AI อย่าง寵รวดไทยในฐานะตลาดเกิดใหม่มีการเปิดรับและใช้งาน AI อย่างรวดเร็ว โดย tímから由 être factors สร้างประสิทธิภาพได้ชัดเจน และโครงสร้างประชากรที่เอื้ออำนวย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีประชากรวัยทำงานจำนวนมาก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี และประเทศพัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์และญี่ปุ่นกำลังพึ่งพา AI เพื่อรับมือกับสังคมสูงวัยและการขาดแคลนแรงงาน ในมุมมองของ SAP ภูมิภาค APAC และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลายเป็นพื้นที่ที่นำ AI ไปใช้งานจริงได้เร็วที่สุดในโลก โดยลูกค้าในภูมิภาคนี้มีความตื่นตัวต่อการใช้ AI สูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ
Read more »
OpenAI เตรียมเปลี่ยน ChatGPT เป็นผู้ช่วย AI อัจฉริยะOpenAI เตรียมเปลี่ยนจากแอปพลิเคชันแชตบอต AI ธรรมดา เป็นผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่เน้นการสร้างรายได้อย่างเต็มตัว
Read more »