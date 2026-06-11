COMMART ULTRAFORCE: AI Computing Trend and Gaming Gear

The upcoming 'COMMART ULTRAFORCE' is a significant event that showcases and sells high-end IT products. It offers a unique opportunity for attendees to experience the latest AI and gaming gear. The event will also provide special promotions and discounts for attendees.
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรแบรนด์ไอทีชั้นนำ เตรียมจัดงาน ‘COMMART ULTRAFORCE’ มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไอทีกลางปี 2569 พร้อมขนทัพสินค้าไอทีจากแบรนด์ชั้นนำ มาให้ลองสัมผัสกันอย่างจุใจสายอัปเกรดห้ามพลาด เตรียมรับไอเดียแต่งคอมสุดล้ำ ด้วยอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ที่ยกให้เป็น The Best ทั้งคอมบ้าน และเครื่องที่ใช้งานระดับองค์กร ทดลองเล่นก่อนตัดสินใจซื้อ ครบทั้ง Notebook AI, AI PC , Gaming PC, Smart Device , อุปกรณ์ DIY PC, จอมอนิเตอร์ ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้งานทั่วไป เกมเมอร์ นักสร้างคอนเทนต์ ไปจนถึงองค์กรธุรกิจที่กำลังปรับตัวเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบ ภายในงานเดียว พร้อมโปรโมชันสุดคุ้ม ราคาพิเศษเฉพาะภายในงานระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2569 ณ Hall 98 – 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เข้างานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายปัจจุบันอุตสาหกรรมไอทีกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ AI Computing อย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะเทรนด์ Local AI หรือการประมวลผล AI บนอุปกรณ์โดยตรง ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ Cloud เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล และตอบโจทย์การใช้งานของทั้งบุคคลและองค์กร ส่งผลให้ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กหลายแบรนด์เร่งพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่ที่รองรับการประมวลผล AI มากขึ้น ขณะที่สินค้ารุ่นก่อนหน้ามีการปรับราคาเพื่อระบายสต็อก ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการอัปเกรดอุปกรณ์ไอท.
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรแบรนด์ไอทีชั้นนำ เตรียมจัดงาน ‘COMMART ULTRAFORCE’ มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไอทีกลางปี 2569 พร้อมขนทัพสินค้าไอทีจากแบรนด์ชั้นนำ มาให้ลองสัมผัสกันอย่างจุใจสายอัปเกรดห้ามพลาด เตรียมรับไอเดียแต่งคอมสุดล้ำ ด้วยอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ที่ยกให้เป็น The Best ทั้งคอมบ้าน และเครื่องที่ใช้งานระดับองค์กร ทดลองเล่นก่อนตัดสินใจซื้อ ครบทั้ง Notebook AI, AI PC, Gaming PC, Smart Device, อุปกรณ์ DIY PC, จอมอนิเตอร์ ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้งานทั่วไป เกมเมอร์ นักสร้างคอนเทนต์ ไปจนถึงองค์กรธุรกิจที่กำลังปรับตัวเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบ ภายในงานเดียว พร้อมโปรโมชันสุดคุ้ม ราคาพิเศษเฉพาะภายในงานระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2569 ณ Hall 98 – 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เข้างานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายปัจจุบันอุตสาหกรรมไอทีกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ AI Computing อย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะเทรนด์ Local AI หรือการประมวลผล AI บนอุปกรณ์โดยตรง ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ Cloud เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล และตอบโจทย์การใช้งานของทั้งบุคคลและองค์กร ส่งผลให้ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กหลายแบรนด์เร่งพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่ที่รองรับการประมวลผล AI มากขึ้น ขณะที่สินค้ารุ่นก่อนหน้ามีการปรับราคาเพื่อระบายสต็อก ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการอัปเกรดอุปกรณ์ไอท
AI Computing Local AI Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC Smart Device Notebook AI AI PC Gaming Gear Gaming PC
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
แอปเปิ้นพุ่งขึ้น 2% หลังรายงานผลดีกว่าตamorphosis คุกยืนยันความตั้งใจในการลงทุน AI และ M&Aแอปเปิ้นรายงานผลประกอบการดีกว่าที่คาดไว้ทำให้หุ้นเพิ่มขึ้นเกิน 2% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ท่ามกลางความกังวลเรื่องความคืบหน้า AI บริษัท reaffirms บริ voluntarily ที่จะนำเสนอ Siri ที่ทรงพลังขึ้นในฤดูใบไม้ผลินี้ และ sho คุกใจจะพิจารณาซื้อบริษัทอื่นเพื่อเสริมความสามารถ AI
Read more »
AIS โชว์โซลูชัน IoT บนเวทีระดับโลก ผลักดันธุรกิจไทยสู่ยุค AI Economy เต็มรูปแบบAIS โชว์แนวคิดเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเวทีระดับโลกในงาน Global Telecom AIoT Summit 2026 พร้อมนำโซลูชัน IoT มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ AI ในการผลักดันภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคดิจิทัล AI Economy เต็มรูปแบบ
Read more »
FIFA World Cup 2026: Edge Computing, AI-Powered 3D Modeling Boost Refereeing, AI Platform for Data AnalysisThe FIFA World Cup 2026 is set to be the largest sports event in history, with 3 host countries and 48 teams participating. Lenovo has partnered with the event to support the IT infrastructure driven by AI, aiming to accommodate over 6 billion global viewers. The system utilizes Edge Computing, deploying servers like the Lenovo ThinkSystem SR635 V3, to process live video feeds and distribute them to 1,000 points across the stadium. Additionally, AI-powered 3D modeling of players has been developed to enhance understanding and decision-making during complex situations. Furthermore, a platform called FIFA AI Pro, developed on Lenovo AI Factory, will assist in data analysis, ensuring a more data-driven and competitive football environment.
Read more »
EU AI Act: Generative AI โทษปรับและโทษอาญาสูง หากนำไปโพสต์โดยจงใจลวงโลกEU AI Act กำหนดให้สื่อทุกชนิดที่ถูกสร้างขึ้นหรือดัดแปลงด้วยเทคโนโลยี AI จะต้องมีการ ‘ติดป้ายกำกับลายน้ำดิจิทัล’ หากใครนำ Generative AI ไปโพสต์โดยจงใจลวงโลกและสร้างความเสียหาย จะมีโทษปรับในเชิงพาณิชย์และโทษทางอาญาที่รุนแรงมากในทางกลับกัน หากมีผู้นำหลักฐานที่สร้างด้วย AI ไปยื่นต่อศาลเพื่อปรักปรายผู้อื่น ศาลส่วนใหญ่ทั่วโลก ทั้งในยุโรปและระบบศาลของสหรัฐฯ ใช้หลักการ ‘ปฏิเสธการรับฟังเป็นหลักไว้ก่อน’เว้นแต่หลักฐานชิ้นนั้นจะได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องด้วยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลชั้นสูง เพื่อป้องกันการ ‘สร้างพยานเท็จ’
Read more »
ทรู คอร์ปอเรชั่น ชูวิสัยทัศน์ AI for All ขับเคลื่อน AI Home ยกระดับดิจิทัลไลฟ์สไตล์คนไทยทรูออนไลน์ และทรูบิสิเนส นำเสนอโซลูชัน AI และ AIoT ภายใต้แนวคิด AI for All เพื่อเปลี่ยนผ่านจากการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านสู่การเป็นผู้ขับเคลื่อน AI Home ผ่านโครงข่าย True Smart AI Network และแพลตฟอร์ม TrueX เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้ครัวเรือนและธุรกิจไทย
Read more »
ดีอีชี้แจงโครงการ AI ระดับ Pro และ Premium เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี ได้ชี้แจงถึงโครงการ AI ระดับ Pro และ Premium ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของคนไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
Read more »