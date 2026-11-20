COLOVE ระบุยอดขายปี 2027 โต 30% เปิดตัวน้ำมะพร้าวโซดา
บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป ระบุเป้าหมายยอดขายแบรนด์ COCOLOVE ปี 2027 ขยายตัว 30% พร้อมเปิดตัว COCOLOVE SPARKLING COCONUT WATER จำหน่าย 16 พฤศจิกายน
บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด นำโดยทีมบริหารชั้นนำประกาศแผนการตลาดประจำปี 2027 สำหรับแบรนด์ COCOLOVE ภายใต้แนวคิดรักตัวเองเพื่อดูแลสุขภาพ สู่เป้าหมายการเป็นแบรนด์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมโยงการดูแลตัวเองเข้ากับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยมีแผนการขยายยอดขายรวมให้เติบโตถึง 30% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา พร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คือ COCOLOVE SPARKLING COCONUT WATER หรือ โคโคเลิฟ น้ำมะพร้าวโซดา ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานแถลงข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ ณ กรุงเทพฯ
กลยุทธ์ตลาดผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์
นายอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2026 บริษัทมุ่งขับเคลื่อนการเติบโตด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจร โดยเชื่อมโยงทุกช่องทางการสื่อสารของแบรนด์ผ่านการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อสำหรับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า โดยมีการจัดกิจกรรมใหญ่ที่ ONE BANGKOK และ SAMYAN MITRTOWN รวมถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ THAIFEX ANUGA 2026 งานแสดงสินค้านานาชาติ GULF FOOD 2026 ที่นครรัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และงาน FINE FOOD 2026 ที่เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีการจัดแคมปัสทัวร์และโครงการ COCOLOVE VIRAL ADS CONTEST ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศมากกว่า 10 แห่งAlso readทัพฟลอร์บอลหญิงไทยเสมอญี่ปุ่น 1-1 ลุ้นตั๋วเวิลด์คัพรอบเพลย์ออฟ
แผนการตลาดปี 2027 มุ่งเน้นความยาวแห่งชีวิต
สำหรับปี 2027 แบรนด์ COCOLOVE มีแผนต่อยอดจากการสื่อสารเรื่องสุขภาพ สู่แนวคิดความยาวแห่งชีวิตที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตในระยะยาวของคนทุกวัย ภายใต้แคมเปญ Love Yourself Drink for Your Health - COCOLOVE FOR LIFE & LONGEVITY โดยยังคงใช้กลยุทธ์การเติบโตขององค์กรผ่านช่องทาง COCOLOVE Official ONLINE COCOLOVE Z Friends การใช้ KOL และ Content Creator พร้อมจัดกิจกรรม Big Event และ Exhibition เพื่อสร้างประสบการณ์ระยะยาวกับผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายการเติบโตยอดขายรวมในปี 2027 ที่ 30% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ช่องทางการตลาดใหม่ และการสร้างการรับรู้แบรนด์ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทีมสื่อสารใหม่ขยายฐานผู้บริโภครุ่นใหม่
นางสาวเบญจรัตน์ พ่อค้า กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคหลายช่วงวัย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ผ่านทีม COCOLOVE Z Friends ได้แก่ ปัน-ปรัตถกร ขำสุนทร มิน-พรรณธร ฐานันดรสุข และ เดียร์-ณัฏฐริณีย์ เทือกท้าว สำหรับปี 2027 ทางแบรนด์ได้เพิ่มสมาชิกทีม COCOLOVE Z Friends ได้แก่ ฟีฟ่า-นิติรัฐ บุญทา ขมิ้น-ปรายฝน เหล็กสมบูรณ์ และ โมนีค วาริทธิ์สา พุสตี้ ภายใต้แนวคิดเพื่อนบอกเพื่อน พร้อมทำงานร่วมกับ KOL และ Influencer ที่มีไลฟ์สไตล์สอดคล้องกับแบรนด์ อาทิ เบเบ้-ธัญชนก ฤทธินาคา บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว และ เจี๊ยบ-โสภิตนภา ชุ่มภาณี เพื่อขยายการสื่อสารไปยังผู้บริโภคหลากหลายเจเนอเรชัน
เปิดวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ทันที
พร้อมกันนี้ บริษัททำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ COCOLOVE SPARKLING COCONUT WATER โคโคเลิฟ น้ำมะพร้าวโซดา ซ่าส์ละมุนที่ลงตัว เปิดประสบการณ์การดื่มน้ำมะพร้าวแนวใหม่ เหมาะสำหรับทุกเจเนอเรชัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ โดยเริ่มวางจำหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดชั้นนำทั่วประเทศในวันที่ 16 พฤศจิกายน นี้ พบสินค้าได้ที่ Gourmet Market ศูนย์การค้า The Mall ทุกสาขาเป็นที่แรก และที่ Gourmet Market ศูนย์การค้า SIAM PARAGON EMPORIUM EMQUATIER EMSPHERE รวมถึง ICONSIAM Lawson Big C Lotus's Tops เป็นต้น รวมถึงช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการผ่าน Facebook Instagram และ TikTok ภายใต้ชื่อ Cocolove_thailand
คุณค่าทางโภชนาการจากงานวิจัยทางการแพทย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า น้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่มีคาร์โบไฮเดรตและอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งยังมีประเด็นน่าสนใจสำหรับการศึกษาทางการแพทย์ทั้งระดับนานาชาติและประเทศไทย โดยงานวิจัยเบื้องต้นเรื่องผลของการให้คาร์โบไฮเดรตในรูปแบบน้ำมะพร้าวก่อนการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ดำเนินการโดย ศ.นพ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สนับสนุนถึงประโยชน์ของเครื่องดื่มชนิดนี้ต่อสุขภาพของผู้บริโภคในวงกว้าง
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