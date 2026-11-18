COCOLOVE เปิดตัวน้ำมะพร้าวโซดาใหม่ เจาะตลาด Gen Z พร้อม Z FRIENDS ยุคใหม่
COCOLOVE แบรนด์น้ำมะพร้าวแท้ 100% ภายใต้ บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ COCOLOVE SPARKLING COCONUT WATER พร้อมขยายทีม Z FRIENDS รุ่นใหม่ เพื่อสร้างไลฟ์สไตล์สุขภาพสำหรับคนรุ่นใหม่
แบรนด์ COCOLOVE ภายใต้การดูแลของ บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย และทีมบริหาร นำโดย ดร.ณราทิพย์ อร่ามวัฒนานนท์ และ คุณเบ็ญจรัตน์ พ่อค้า ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ COCOLOVE SPARKLING COCONUT WATER หรือ โคโคเลิฟ น้ำมะพร้าวโซดา เพื่อตอบสนองความต้องการความสดชื่นในรูปแบบใหม่
นวัตกรรมเครื่องดื่มโซดาความสดชื่นละมุน
ผลิตภัณฑ์ COCOLOVE SPARKLING COCONUT WATER คือการนำเสนอประสบการณ์การดื่มน้ำมะพร้าวที่แตกต่างไปจากเดิม โดยการผสมผสานความซ่าส์ของโซดาเข้ากับคุณภาพของน้ำมะพร้าวแท้ 100% เพื่อให้ได้รสชาติที่ละมุนและสดชื่นAlso read“เต, นนน, POLCASAN และ NILKNHAKE” ชวนดูหนังแบบผ่อนคลายสุดๆ กับ เบาะนวดเพื่อสุขภาพในโรงหนังครั้งแรกในไทย ที่ เอส เอฟ !!
การเปิดตัวครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย ซึ่งมองหาทางเลือกเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แค่ความหวาน แต่ต้องการความกระปรี้กระเปร่าในการใช้ชีวิตประจำวัน
ภายในงานเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมผัสและทดลองชิมผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความลงตัวระหว่างรสชาติมะพร้าวธรรมชาติกับความซ่าส์ที่พอดี
กลยุทธ์สื่อสารผ่าน Z FRIENDS กลุ่มใหม่
บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้ขยายทีม COCOLOVE Z FRIENDS เพื่อสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านแนวคิด เพื่อนชวนเพื่อน โดยเพิ่มสมาชิกใหม่จำนวน 3 คน ได้แก่ ฟีฟ่า นิติรัฐ บุญทา ขมิ้น ปรายฝน เหล็กสมบูรณ์ และ โมนีค วาริทธิ์สา พุสตี้
สมาชิกกลุ่มใหม่เหล่านี้จะร่วมสร้างสีสันผ่านคอนเทนต์ออนไลน์บนแพลตฟอร์ม TikTok และ Instagram รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow และ Campus Tour เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับผู้บริโภค
ทีม COCOLOVE Z FRIENDS กลุ่มเดิม ได้แก่ ปัน ปรัตถกร ขำสุนทร มิน พรรณธร ฐานันดรสุข และ เดียร์ ณัฏฐริณีย์ เทือกท้าว ยังคงทำหน้าที่สื่อสารจุดเด่นของน้ำมะพร้าวแท้ 100% ไม่เติมน้ำตาล เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับ KOL และ Influencer อย่าง เบเบ้ ธัญชนก ฤทธินาคา บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว และ เจี๊ยบ โสภิตนภา ชุ่มภาณี เพื่อขยายการสื่อสารไปยังผู้บริโภคหลายช่วงวัย
ทิศทางแบรนด์และแผนวางจำหน่าย
คุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า เป้าหมายของ COCOLOVE คือการเป็น Health & Lifestyle Brand ที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคในทุกระดับอายุ
ภายใต้แนวคิด Love Yourself, Drink for Your Health - COCOLOVE FOR LIFE & LONGEVITY บริษัทมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2027
สินค้า COCOLOVE SPARKLING COCONUT WATER จะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดชั้นนำทั่วประเทศ ในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป
จุดเริ่มต้นการวางจำหน่ายจะเป็นที่ Gourmet Market ทุกสาขาในศูนย์การค้า The Mall และช่องทางออนไลน์ผ่าน Facebook Instagram และ TikTok ในชื่อ Cocolove_thailand
ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ COCOLOVE ทั้งแบบปกติและแบบโซดาได้ที่ 7-Eleven Big C Lotus's Foodland Villa Market GO Wholesale Watsons Boots Max Mart Tops และร้านสะดวกซื้ออื่นๆ ทั่วประเทศ
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