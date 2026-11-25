CMU DAP ฮ่องกงเปิดแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ไร้กระดาษ
CMU DAP โดยธนาคารกลางฮ่องกงเปิดระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่รองรับการออกและชำระราคาตราสารหนี้แบบไร้กระดาษผ่าน DLT เชื่อมต่อระบบ RTGS และ CBDC มุ่งขยายสู่สินทรัพย์จริงในอนาคต
โครงการ CMU DAP (Central Money Markets Unit Digital Automated Processing) ของ ฮ่องกง ได้เปิดใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งรองรับขั้นตอนการจัดการ ตราสารหนี้ แบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออกตราสารในตลาดแรก ไปจนถึงการชำระราคาธุรกรรมในตลาดรอง การจ่ายดอกเบี้ย และการไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดอายุโครงการนี้ทำงานบนระบบไร้กระดาษทั้งหมดโดยสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการปฏิวัติระบบการเงินในเขตปกครองพิเศษแห่งนี้
กลไก Atomic Delivery versus Payment บนบล็อกเชน
จุดเด่นหลักของแพลตฟอร์ม CMU DAP คือความสามารถในการชำระราคาแบบ Atomic Delivery versus Payment (DvP) ซึ่งทำงานอยู่บนโครงสร้างบล็อกเชน ระบบนี้ช่วยส่งมอบตราสารหนี้และชำระเงินมูลค่าธุรกรรมไปในขั้นตอนเดียวกันอย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระทั้งด้านเงินทุนและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดAlso readChiang Mai Marathon 2026 งานวิ่งเพื่อสุขภาพและสังคม ครั้งที่ 9
แพลตฟอร์มดังกล่าวได้เชื่อมต่อกับระบบชำระเงินแบบเรียลไทม์ (RTGS) ของฮ่องกงโดยตรง พร้อมกันนั้นยังรองรับการชำระเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำการชำระราคาได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือหยุดพักในเทศกาลต่างๆ และสามารถดำเนินการได้ผ่านหลายสกุลเงิน simultaneously ผ่านโทเคนเงินสดที่สร้างขึ้นมาเฉพาะสำหรับระบบนี้
ธนาคารชั้นนำ 10 แห่งเริ่มใช้งานจริงแล้ว
กลุ่มผู้ใช้งานรายแรกที่ใช้บริการแพลตฟอร์ม CMU DAP คือธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มากกว่า 10 แห่ง ได้แก่ Bank of China (Hong Kong), HSBC, Standard Chartered Bank (Hong Kong) และ DBS Bank (Hong Kong) การเข้าร่วมของสถาบันการเงินชั้นนำเหล่านี้ยืนยันถึงความพร้อมและความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีใหม่ซึ่งได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางฮ่องกง
แผนขยายสู่สินทรัพย์จริงและกองทุนรวม
CMU OmniClear ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบกลางมีความชัดเจนในแผนการขยายขอบเขตแพลตฟอร์ม CMU OmniClear วางแผนจะขยายการรองรับแพลตฟอร์มออกนอกเหนือจากตราสารหนี้ทั่วไป ไปยังกลุ่มกองทุนรวมและสินทรัพย์จริงที่แปลงสภาพเป็นโทเคน (RWA) ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม Distributed Ledger Technology (DLT) ภายนอกด้วย
นอกจากนี้ยังรวมถึงการรองรับเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่แปลงเป็นโทเคนและ Stablecoin ที่อ้างอิงสกุลเงินจริงและผ่านการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฮ่องกง ซึ่งเป้าหมายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างระบบนิเวศทางการเงินดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์
ประวัติศาสตร์การออกพันธบัตรดิจิทัลฮ่องกง
ก่อนหน้านี้ฮ่องกงเคยมีการออกพันธบัตรสีเขียวโทเคนของรัฐบาลมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดย utilizes แพลตฟอร์ม GS DAP ของ Goldman Sachs และมีระบบ CMU ดูแลการชำระราคาเพียงอย่างเดียว จากนั้นจึงได้ออกรุ่นที่สองมูลค่าราว 6,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งแตกต่างจากโครงการล่าสุดที่ฮ่องกงมีแพลตฟอร์มการจัดการของตนเอง
ก่อนหน้านี้ยังมีการทดลองซื้อขายตั๋วเงินคลังแบบโทเคนในปีนี้เพื่อทดสอบระบบและประเมินความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งเป็นก้าวสำคัญก่อนการเปิดตัวแพลตฟอร์ม CMU DAP อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy