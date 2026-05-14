CME Group เปิดตัวฟิวเจอร์ดัชนี Nasdaq CME Crypto Index ในวันที่ 8 มิ.ย. 2569 โดยอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดอนุพันธ์ชั้นนำของโลก ประกาศแผนเปิดตัวสัญญาฟิวเจอร์ของดัชนี Nasdaq CME Crypto Index ในวันที่ 8 มิ.ย. 2569 โดยยังอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล ถือเป็นสัญญาฟิวเจอร์แบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด (market-cap weighted) ครั้งแรกของ CME ที่ให้นักลงทุนเข้าถึงตะกร้าสินทรัพย์ดิจิทัลหลายชนิดในครั้งเดียว แทนที่จะซื้อขายเหรียญเดี่ยว ดัชนีดังกล่าวประกอบด้วยIt will be the first market-cap weighted crypto futures contract, giving traders regulated exposure to a broader basket of digital assets instead of a single token.Giovanni Vicioso หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์คริปโตระดับโลกของ CME Group ชี้ว่าสัญญาฟิวเจอร์ใหม่นี้จะมอบวิธีป้องกันความเสี่ยงหรือรับ Exposure ต่อตลาดคริปโตในภาพรวมแบบที่ถูกกำกับดูแล คุ้มค่า และสะดวกสำหรับลูกค้า ขณะที่ Sean Wasserman หัวหน้าฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์ดัชนีของ Nasdaq ยืนยันว่าความต้องการเกณฑ์วัดผลที่สะท้อนภาพรวมตลาดด้วยมาตรฐานการกำกับดูแลและความโปร่งใสเดียวกันกับสินทรัพย์ดั้งเดิมนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความสัมพันธ์ระหว่าง CME Group และ Nasdaq นั้นมีมาอย่างยาวนานเกือบ 30 ปี นับตั้งแต่การเปิดตัวฟิวเจอร์ดัชนี Nasdaq-100 ในปี 2539 และได้ต่อยอดความร่วมมือด้านคริปโตอีกครั้งในเดือน ม.ค. 2569 ด้วยการรีเปิดตัวดัชนี Nasdaq CME Crypto Index อย่างเป็นทางการ ปัจจุบัน CME รายงานว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในกลุ่มฟิวเจอร์คริปโตที่ถูกกำกับดูแลพุ่งขึ้น 43% เมื่อเทียบกับต้นปี สะท้อนความต้องการที่แท้จริงจากตลาด
