CME Group เตรียมเปิดตัวสัญญาฟิวเจอร์ความผันผวน Bitcoin ในปี 2569

CME Group ประกาศแผนเปิดตัวสัญญาฟิวเจอร์ความผันผวน Bitcoin ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงด้านความผันผวนของ Bitcoin ได้โดยตรง โดยอ้างอิงดัชนี CME CF Bitcoin Volatility Index (BVX)
ตลาดอนุพันธ์ ระดับโลกอย่าง CME Group ได้ประกาศความพร้อมในการเปิดตัว สัญญาฟิวเจอร์ ความผันผวน Bitcoin ( Bitcoin Volatility Futures ) ซึ่งมีกำหนดการในวันที่ 1 มิถุนายน 2569 โดยการเปิดตัวนี้ยังคงขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง สัญญาฟิวเจอร์ นี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งในตลาด เนื่องจากมีความสามารถในการแยกความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ความผันผวน ของ Bitcoin ออกจากทิศทางราคาของ สินทรัพย์ดิจิทัล นี้โดยตรง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักลงทุนที่ต้องการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น Giovanni Vicioso ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์คริปโตระดับโลกของ CME Group ได้แสดงความคิดเห็นว่า ผู้เข้าร่วมตลาดคริปโตจำนวนมากกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้รับการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ดิจิทัล ต่างๆ การเปิดตัว สัญญาฟิวเจอร์ ความผันผวน Bitcoin นี้จึงตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ลงทุนในตลาดนี้ได้อย่างตรงจุด ในขณะเดียวกัน Sui Chung ซีอีโอของ CF Benchmarks ก็ได้แสดงมุมมองว่า การเปิดตัว สัญญาฟิวเจอร์ นี้เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา Bitcoin ให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในวงกว้างมากขึ้น ทำให้ Bitcoin สามารถดึงดูดนักลงทุนได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ สัญญาฟิวเจอร์ ความผันผวน Bitcoin ของ CME Group จะอ้างอิงดัชนี CME CF Bitcoin Volatility Index หรือที่เรียกว่า BVX ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัด ความผันผวน โดยนัย (implied volatility) ของ Bitcoin ในช่วงเวลา 30 วันข้างหน้า ดัชนี BVX นี้จะคำนวณจากข้อมูลสมุดคำสั่งซื้อขายออปชั่น Bitcoin บน CME แบบเรียลไทม์ และมีการเผยแพร่ข้อมูลทุกวินาทีในช่วงเวลาตั้งแต่ 21:00 น.
ถึง 06:00 น.
ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายคึกคักมากที่สุด ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสัญญาฟิวเจอร์ความผันผวน Bitcoin กับฟิวเจอร์ราคา Bitcoin ทั่วไปคือ สัญญาฟิวเจอร์ราคา Bitcoin จะให้ผลตอบแทนตามทิศทางราคาของ Bitcoin ในขณะที่สัญญาฟิวเจอร์ความผันผวน Bitcoin จะให้ผลตอบแทนตามระดับความผันผวนของตลาด Bitcoin แทน การเปิดตัวสัญญาฟิวเจอร์ความผันผวนนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายตัวของ CME Group ในตลาดคริปโตอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2568 CME Group และ CF Benchmarks ได้ร่วมกันประกาศการเปิดตัวดัชนีความผันผวน BVX และ BVXS ซึ่งเริ่มมีการเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2568 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 CME Group ยังได้ประกาศแผนการให้บริการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่นคริปโตตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 การเปิดตัวสัญญาฟิวเจอร์ความผันผวน Bitcoin ในวันที่ 1 มิถุนายน จึงเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนที่ครบวงจรสำหรับ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดและดึงดูดนักลงทุนสถาบันให้เข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น การมีเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายและได้รับการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของตลาดคริปโตโดยรวม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินโลกในอนาค
