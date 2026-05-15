CLICX: First Virtual Bank in Thailand

CLICX, a leading digital bank in Thailand, has been granted the first Virtual Bank license, marking a significant milestone in the country's financial history. The bank, formed through a partnership between KTB, AIS, and OR, aims to revolutionize the financial sector by providing accessible and user-friendly banking services without branches. This move signifies the industry's transition to a digital banking era, enhancing financial inclusion and empowering individuals to manage their finances effectively.
ครั้งแรกของไทย!
‘CLICX’ ได้รับอนุญาตเป็น Virtual Bank รายแรก ประกาศความพร้อมพลิกประวัติศาสตร์การเงินไทย ผสานพลัง KTB–AIS–OR เพื่อบริการทางการเงินที่เข้าถึงง่ายธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาภายใต้ความร่วมมือของ 3 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ KTB, AIS และ OR สร้างหมุดหมายครั้งสำคัญให้กับอุตสาหกรรมการเงินไทย หลังได้รับอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา หรือ Virtual Bank จากธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นแท่น Virtual Bank รายแรกของประเทศ พร้อมเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของระบบการเงินไทย ด้วยธนาคารไร้สาขาที่เกิดจากพลังความร่วมมือขององค์กรไทยเพื่อยกระดับโอกาสทางการเงินให้คนไทยเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ปลอดภัย และตอบโจทย์ชีวิตมากขึ้น การได้รับอนุญาตในครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของ ‘CLICX’ ในการก้าวสู่ธุรกิจธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทั้งด้านเทคโนโลยี ความปลอดภัย มาตรฐานการให้บริการ และความเข้าใจต่อพฤติกรรมทางการเงินของผู้ใช้งานยุคใหม่ จึงไม่ใช่เพียงการเกิดขึ้นของผู้เล่นรายใหม่ในตลาดการเงิน แต่คือก้าวยุทธศาสตร์สำคัญที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมธนาคารไทย สู่บริการทางการเงินดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย คล่องตัว ปลอดภัย และเข้าใจชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริ
