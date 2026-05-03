CLARITY Act: ก้าวสำคัญสู่กฎหมาย Stablecoin ในสหรัฐฯ

ร่างกฎหมาย CLARITY Act กำลังเดินหน้าในสภาคองเกรสสหรัฐฯ โดยมุ่งเน้นการควบคุมผลตอบแทน Stablecoin และสร้างกรอบกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับคริปโตเคอร์เรนซี
ร่างกฎหมาย CLARITY Act กำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในสภาคองเกรสสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างกรอบกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับ Stablecoin และกระดานเทรดคริปโตเคอร์เรนซี ข้อตกลงขั้นสุดท้ายของร่างกฎหมายนี้เน้นที่การควบคุมผลตอบแทนจาก Stablecoin โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยกแยะระหว่างผลตอบแทนแบบ passive (จากการถือครองเพียงอย่างเดียว) และผลตอบแทนที่มาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ (activity-based rewards) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด ร่างกฎหมายนี้ถูกเสนอโดย ส.
ว. Thom Tillis (พรรครีพับลิกัน) และ ส. ว.
Angela Alsobrooks (พรรคเดโมแครต) โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการใช้งานคริปโตเคอร์เรนซีและการปกป้องผู้บริโภค สาระสำคัญของ CLARITY Act คือการห้ามการจ่ายผลตอบแทนแบบ passive ที่เทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ซึ่งหมายความว่าผู้ถือ Stablecoin อย่าง USDT หรือ USDC จะไม่สามารถได้รับผลตอบแทนจากการถือครองเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป ข้อจำกัดนี้ครอบคลุมทั้งผู้ออก Stablecoin และกระดานเทรดคริปโตที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายยังเปิดโอกาสให้มีรางวัลที่ผูกกับกิจกรรมที่แท้จริง เช่น การชำระเงิน การโอนเงิน โปรแกรมสะสมคะแนน บริการสมาชิก การให้สภาพคล่อง การวางหลักประกัน การกำกับดูแล การ validate ธุรกรรม และการ staking ซึ่ง Faryar Shirzad ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Coinbase มองว่าข้อตกลงนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เนื่องจากยังคงรักษาสิทธิ์ในการได้รับรางวัลจากการใช้งานคริปโตเคอร์เรนซีอย่างแท้จริง คณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายอย่างเป็นทางการ (Markup) ในสัปดาห์ที่ 11 พฤษภาคม 2569 โดยมีเป้าหมายที่จะสรุปและอนุมัติร่างกฎหมายภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ปัจจุบัน Polymarket ประเมินโอกาสที่ CLARITY Act จะผ่านในปี 2569 ไว้ที่ 55% นอกจากนี้ ร่างกฎหมายยังกำหนดให้หน่วยงาน US Treasury และ CFTC จัดทำกรอบการเปิดเผยข้อมูลและรายการกิจกรรมที่อนุญาตภายใน 1 ปีหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายนี้ก็เผชิญกับเสียงคัดค้านจากหลายฝ่าย Crypto Council for Innovation (CCI) แสดงความกังวลว่าข้อจำกัดใน CLARITY Act นั้นเข้มงวดเกินไปเมื่อเทียบกับร่างก่อนหน้าอย่าง GENIUS Act และอาจลดแรงจูงใจในการใช้งานคริปโตเคอร์เรนซี ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อย่าง JPMorgan และ Bank of America อาจคัดค้านร่างกฎหมายนี้ เนื่องจากกังวลว่าผลตอบแทนจาก Stablecoin อาจดึงดูดเงินฝากออกจากระบบธนาคารแบบดั้งเดิม แม้ว่าการห้ามผลตอบแทนแบบ passive อาจดูเหมือนเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้บางราย แต่โดยรวมแล้ว CLARITY Act ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับระบบนิเวศ Stablecoin ในระยะยาว เนื่องจากจะสร้างความชัดเจนทางกฎหมายที่ตลาดต้องการ และช่วยให้ Stablecoin สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้กรอบกฎหมายที่เหมาะสม สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือผลการพิจารณา Markup ในสัปดาห์ที่ 11 พฤษภาคม และท่าทีของ CCI รวมถึงธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อกระบวนการอนุมัติร่างกฎหมายนี
Stablecoin CLARITY Act Cryptocurrency US Treasury CFTC กฎหมายคริปโต ผลตอบแทน Stablecoin
