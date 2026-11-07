CIB ยึดทรัพย์บุ๋มปนัดดา ตรวจสอบเส้นเงินบริจาค เครื่องเพชรและกระเป๋าแบรนด์เนม
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักบุ๋มปนัดดา ยึดทรัพย์สินมูลค่าสูงรวมถึงเครื่องเพชร ทองคำ และกระเป๋าแบรนด์เนม เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินบริจาคอย่างละเอียด
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ดำเนินการตรวจค้นและยึดทรัพย์สินภายในบ้านพักของพิธีกรและนักบวชชื่อดัง บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผุดี เพื่อตรวจสอบที่มาของ เงินบริจาค อย่างละเอียด หลังพบปมเส้นทางการเงินจากบัญชีรับบริจาค ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ทันทีที่มีการเผยแพร่ภาพของกลางชุดแรก
รายละเอียดทรัพย์สินที่ยึดได้จากการตรวจค้น
เจ้าหน้าที่ได้นำทรัพย์สินมีค่าจำนวนมากออกมาจัดเรียงเพื่อตรวจสอบที่มาอย่างเข้มงวด โดยในชุดของกลางประกอบไปด้วยเครื่องเพชร เสื้อคลุมและชุดเครื่องประดับทองพร้อมพระเครื่องเลียนแบบทอง นาฬิกาหรูยี่ห้อดัง ทองคำแท่ง รวมถึงกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงนับสิบลายที่เจ้าหน้าที่ยึดมาเพื่อนำไปตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และเส้นทางการเงินอย่างเป็นทางการAlso readตำรวจลุยค้น 3 ชม.ครึ่ง บ้าน บุ๋ม ปนัดดา ย่านรามอินทรา 23 ยึดเอกสารลับ
กระแสสังคมซุมตรวจสอบความแท้ของของกลาง
ภาพของกลางชุดนี้ได้รับความสนใจและคอมเมนต์อย่างหนาแน่นจากชาวเน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะรายละเอียดของกระเป๋าแบรนด์เนมและนาฬิกาหรูบางรายการที่ทำให้นักวิชาการและขาเผือกสายแบรนด์เนมต่างพากันซูมดูภาพอย่างละเอียด พร้อมเข้ามาวิเคราะห์และคอมเมนต์กันอย่างดุเดือด
มีชาวเน็ตบางรายออกมาตั้งข้อสังเกตเชิงวิเคราะห์ว่า สภาพของกระเป๋าหรูบางใบหรือแบรนด์ดังบางรุ่นที่ปรากฏในภาพนั้นดูมีความแปลกตาและคล้ายคลึงกับของปลอม จนกลายเป็นอีกมุมหนึ่งของการขำขันและถกเถียงกันในคอมเมนต์ของโพสต์ดังกล่าว ขณะที่ข้อสงสัยเรื่องความแท้ของทรัพย์สินยังไม่มีการยืนยันผลตรวจจากเจ้าหน้าที่
ท่าทีผู้เกี่ยวข้องและขั้นตอนการตรวจสอบต่อไป
ทางด้าน บุ๋ม ปนัดดา ได้ทยอยออกมาชี้แจงและส่งมอบเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์แล้ว ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมจะนำทรัพย์สินทั้งหมดไปตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และเส้นทางการเงินอีกครั้งอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพิสูจน์ว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคหรือได้มาอย่างไร
ภาพรวมของคดีนี้ยังต้องติดตามผลกันอย่างใกล้ชิดว่าจะมีบทสรุปอย่างไร โดยกระบวนการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และแหล่งที่มาของเงินจะเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะชี้วัดความชัดเจนของคดีในที่สุด ซึ่งทุกฝ่ายต้องรอผลตรวจอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน่าที่ต่อไป
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