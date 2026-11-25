CIA และ ODNI โดนโจมตีไซเบอร์ ข้อมูลโอเพนซอร์ซรั่ว
CIA และ ODNI ถูกโจมตีทางไซเบอร์ทำให้ข้อมูลวิเคราะห์ข่าวกรองแบบโอเพนซอร์ซรั่วไหล ยืนยันไม่มีข้อมูลลับรัฐกระทบ ท่ามกลางวิกฤตเทคโนโลยีสหรัฐฯ
หน่วยงานข่าวกรองชั้นนำของสหรัฐอเมริกาอย่างสำนักงานข่าวกรองกลาง ( CIA) และสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ ( ODNI) กำลังตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบงานภายใน โดยสื่อสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยรายละเอียดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ข้อมูลบางส่วนซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในระดับความลับสูงเกิดการรั่วไหลออกมา ท่ามกลางบรรยากาศความไม่มั่นคงทางเทคโนโลยีที่กำลังสั่นคลอนความเชื่อมั่นต่อโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
ขอบเขตความเสียหายข้อมูลวิเคราะห์ข่าวกรอง
ข้อมูลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ดังกล่าว เป็นข้อมูลจำพวกที่ไม่จัดอยู่ในชั้นความลับ ซึ่งถูกจัดเก็บและใช้งานในระบบที่เจ้าหน้าที่ของ CIA และ ODNI นำไปใช้ในการวิเคราะห์ข่าวกรองจากแหล่งข้อมูลเปิด หรือที่เรียกว่า Open-source intelligence อย่างไรก็ตาม สำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐ (ODNI) ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่า ขอบเขตความเสียหายยังไม่มีข้อมูลใดที่เป็นความลับของรัฐได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้Also readสื่อสหรัฐฯ เผย ผอ.CIA ดอดพบผู้นำตาลีบัน-กลาโหมเตือนอาจอพยพคนไม่หมด
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ODNI ยืนยันเพิ่มเติมว่าขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่สำคัญรวมถึงระบบจัดเก็บข้อมูลลับยังคงทำงานได้ตามปกติและไม่มีความหยุดชะงักใดๆ เกิดขึ้น ขณะที่สำนักงานข่าวกรองกลาง (CIA) ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้โดยตรงต่อสื่อมวลชน ทำให้ยังขาดรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ในรอบนี้
ที่มาและเบื้องหลังการเจาะระบบ
รายงานข่าวนี้ซึ่งอ้างอิงแหล่งข้อมูลจำนวน 4 ราย ยืนยันว่าทั้ง CIA และ ODNI ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์อย่างชัดเจน แต่ในขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุการณ์เจาะระบบดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด หรือมีผู้รับผิดชอบหรือกลุ่มแฮกเกอร์ใดที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการนี้ นอกจากนี้ ยังไม่มีความแน่นอนว่าปัญหาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่
ก่อนหน้านี้ สำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐ (ODNI) ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานข่าวกรองทั้งหมด 17 แห่งของสหรัฐอเมริกา รวมถึงสำนักงานข่าวกรองกลาง (CIA) ได้มีการทุ่มงบประมาณลงทุนอย่างหนักในงานด้านข่าวกรองจากแหล่งข้อมูลเปิดมาเป็นเวลาหลายปีอย่างต่อเนื่อง โดยมักมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลประเภทที่ไม่จัดอยู่ในชั้นความลับ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงลึก
บริบทวิกฤตเทคโนโลยีและการโจมตีไซเบอร์
เดอะนิวยอร์ก ไทม์ส (The New York Times) ถือเป็นสำนักข่าวรายแรกที่เปิดเผยข้อมูลการโจมตีทางไซเบอร์ต่อหน่วยงานข่าวกรองแห่งนี้ ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดใน سلسلةของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และความล้มเหลวทางเทคโนโลยีที่สร้างความสั่นสะเทือนให้แก่ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง
แม้ในเบื้องต้นการโจมตีต่อ CIA และ ODNI จะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแฮ็กฐานข้อมูลอาชญากรรมครั้งใหญ่ของสำนักงานสืบสวนสอบสวนกลาง (FBI) แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับวิกฤตระบบเทคโนโลยีขัดข้องครั้งใหญ่หลายเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างตั้งแต่ภาคการธนาคาร หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ (NSA) ไปจนถึงระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ
ผลกระทบต่อเนื่องต่อภาคประชาชนและรัฐบาล
ความเชื่อมั่นของชาวอเมริกันที่มีต่อเทคโนโลยีซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตประจำวันกำลังสั่นคลอนอย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ระบบการบินทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาต้องหยุดชะงักเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังจากเกิดระบบขัดข้องครั้งใหญ่ ทำให้เที่ยวบินหลายพันเที่ยวต้องล่าช้าหรือถูกยกเลิก โดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) ตรวจสอบพบว่าต้นตอของปัญหามาจากเราเตอร์ตัวหนึ่งในรัฐอาร์คันซอ
นอกจากนี้ ระบบของบริษัท Microsoft ยังเกิดปัญหาขัดข้องจนส่งผลให้ผู้ใช้งานทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือสำคัญในการทำงานได้ ได้แก่ อีเมล Outlook และการประชุมผ่านโปรแกรม Teams ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่หน่วยงานต่างๆ ของสหรัฐฯ กำลังเผชิญอยู่และจำเป็นต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน
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