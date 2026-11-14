CHANGE2561 ประกาศผลงานใหม่ Love Trap กับดักกระรต นำแสดงโดย ลูกหมี และ ซอนย่า
CHANGE2561 เปิดตัวซีรี่ย์ใหม่ Love Trap กับดักกระรต แนวโรแมนติคคอเมดี้ผสมแอ็กชัน สืบสวนและลักทรัพย์ อัญมณี โดยมี ลูกหมี ปัญญาพัชร และ ซอนย่า ศรณย์ภักตร์ นำทีมนักแสดง พร้อมเปิดเผยรายชื่อนักแสดงครั้งแรกอย่างเป็นทางการ
บริษัท CHANGE2561 แถลงข่าวอย่างเป็นทางการในการเปิดตัวโปรเจกต์ซีรี่ย์เรื่องใหม่ภายใต้ชื่อ Love Trap กับดักกระรต โดยเป็นความร่วมมือกันอีกครั้งระหว่างผู้กำกับและ โปรดิวเซอร์ ชื่อดังอย่าง ฉอด สายทิพย์ และ เอส วรฤทธิ์ ซึ่งตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ให้กลายเป็นอีกหนึ่งผลงานคุณภาพของบริษัทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครบทุกรสชาติ สำหรับงานแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยภายในงานมีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของเรื่อง และเปิดตัวนักแสดงหลักในลุคตัวละครครั้งแรกเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ
แนวเรื่องผสมผสานโรแมนติคและแอ็กชันสืบสวน
Love Trap กับดักกระรต จัดอยู่ในหมวดหมู่ของซีรี่ย์แนว Girls' Love ที่มีการผสมผสานระหว่างแนวโรแมนติคคอเมดี้ เข้ากับเรื่องราวของแอ็กชันและการสืบสวนสอบสวนได้อย่างลงตัว ตัวเรื่องดัดแปลงมาจากนิยายที่มีชื่อเสียงซึ่งเขียนโดยนักเขียนนามปากกา Serenista เนื้อหาภายในเรื่องสอดแทรกความสนุกของภารกิจการสืบสวนสอบสวน การไล่ล่า และปริศนาเกี่ยวกับการโจรกรรมอัญมณีล้ำค่า โดยแต่ละตัวละครต่างมีปริศนาหรือความลับซ่อนอยู่เบื้องหลังที่เชื่อมโยงกันAlso readละคร Love Bound รักนี้ตีตรา ออมสิน โฟค บททดสอบความรักหลังแฉความจริง
นักแสดงนำและผู้ร่วมกองกลับมาเจอกันอีกครั้ง
การกลับมาร่วมงานกันในคราวนี้ถือเป็นการร่วมงานกันครั้งที่ 4 ของ คู่รักหน้าจออย่าง ลูกหมี ปัญญาพัชระ และ ซอนย่า ศรณย์ภักตร ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นทั้งสองได้สร้างปรากฏการณ์ความนิยมจากซีรี่ย์เรื่อง AFFAIR รักเล่นกล, Harmony Secret ดีลลับฉบับเล่นlesh และ คุณแฟนบ้านนอก Hometown Romance ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆ อย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะกลับมาพบกันใน Love Trap กับดักกระรต ในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ยังมีการประกาศรายชื่อนักแสดงคนอื่นๆ ร่วมด้วย
รายชื่อนักแสดงและทีมงานเบื้องหลัง
ในส่วนของนักแสดงนำประกอบด้วย ฟาย อภิสรา และ จินี อรนลิน ที่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง พร้อมกับนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากมายอาทิเช่น พิม ซอนย่า, จืด แสงทอง, แจ๊บ เพ็ญเพชร, ไมเคิล กิติศักดิ์ และ ฮอลลี่ อัพสราไลลา ซึ่งทุกคนได้รับบทเป็นตัวละครที่มีบทบาทสำคัญในเรื่อง การกลับมาของนักแสดงหน้าเก่าและหน้าใหม่ในครั้งนี้ ทำให้คาดหวังได้ว่าซีรี่ย์เรื่องนี้จะได้รับความนิยมไม่แพ้เรื่องก่อนๆ ของ CHANGE2561
ความคาดหวังและแนวโน้มของวงการ
การประกาศเปิดตัว Love Trap กับดักกระรต ในครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำสถานะของ CHANGE2561 ในฐานะผู้ผลิตคอนเทนต์คุณภาพที่เข้าใจใจผู้ชมในสายงานซีรีส์ไทย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงที่มีความชื่นชอบในแนวเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างความรัก ความสนุก และปริศนา การเปิดตัวนักแสดงหลักและรายละเอียดของเรื่องในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกระแสความสนใจก่อนที่ซีรี่ย์จะออกอากาศจริง
รายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการผลิต
สำหรับขั้นตอนต่อไปของการผลิตนั้น ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของฉอด สายทิพย์ และ เอส วรฤทธิ์ สองผู้กำกับและโปรดิวเซอร์แถวหน้าของวงการ ซึ่งมีการวางเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าต้องการสร้างซีรีส์เรื่องนี้ให้โดดเด่นและแตกต่างจากซีรีส์อื่น ๆ ในตลาด การเปิดเผยนักแสดงในลุคตัวละครครั้งแรกในงานแถลงข่าววันที่ 12 พฤศจิกายน จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญต่อการสร้างความคาดหวังและดึงดูดความสนใจจากแฟน ๆ ซีรีส์ รวมถึงสื่อมวลชนให้ติดตามผลงานชิ้นใหม่อย่างใกล้ชิดในอนาคต
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