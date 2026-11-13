CHANGE2561 ลุยหนังรักสืบสวน Love Trap คู่ ลูกหมี-ซอนญ่า พร้อมเปิดภาพฟิตติ้งครั้งแรก
CHANGE2561 เตรียมส่งซีรีส์แนวรักคอมเมดี้ผสมสืบสวน Love Trap กับดักร้อยกะริต นำแสดงโดยลูกหมี ปัญญาพชร และซอนญ่า ศรันยภัทร์ หลังสร้างปรากฏการณ์ความนิยมจากผลงานก่อนหน้า
ช่อง CHANGE2561 เตรียมเดินหน้าเต็มตัวกับการผลิตซีรีส์แนวโรแมนติคคอมเมดี้ผสมแอ็กชันและสืบสวนสอบสวนเรื่องใหม่ titled " Love Trap กับดักร้อยกะริต" โดยเน้นนำเสนอเนื้อหาที่ครบรสทั้งความรัก ความตื่นเต้น และปริศนาอาชญกรรมอัญมณีล้ำค่า ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการรักษาและขยายฐานผู้ชมในประเทศไทยและตลาดนานาชาติหลังจากความสำเร็จล้นหลามจากผลงานในอดีต
การกลับมาของคู่เคมีล้นจอที่ครองใจแฟนทั่วโลก
การกลับมาครั้งนี้ของซีรีส์ดังกล่าวเป็นการสร้างการจับใจอย่างชัดเจนด้วยการนำนักแสดงชั้นนำคู่เก๋าอย่าง "ลูกหมี ปัญญาพชร" และ "ซอนญ่า ศรันยภัทร์" กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหลังสร้างปรากฏการณ์ความนิยมอย่างสูงสุดจากซีรีส์ก่อนหน้านี้ ได้แก่ "AFFAIR รักเล่นกล" "Harmony Secret ดีลลับฉบับเล่นเล่ห์" และ "คุณแฟนบ้านนอก Hometown Romance" ซึ่งทำให้ทั้งคู่กลายมาเป็นคู่ขวัญที่ครองใจผู้ชมทั่วมุมโลกและกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการสร้างซีรีส์คุณภาพระดับสูงAlso readเตือนภัยโรคไข้หูดับ นครราชสีมาพบผู้ป่วย 76 ราย เสียชีวิต 9 ราย เน้นย้ำหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ
การกลับมาร่วมงานกันในโปรเจกต์ล่าสุดไม่ธรรมดาเพราะทั้งคู่ออกแบบบทบาทใหม่ที่มีความท้าทายสูง โดยพลิกคาแรคเตอร์มาเผชิญหน้ากันด้วยเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในความลับล่อลวง พาแฟน ๆ เข้าสู่เกมรักสุดอันตรายที่ผู้ชมไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าใครจะเป็นฝ่ายล่าและใครจะเป็นฝ่ายตกหลุมพราง ซึ่งเป็นการออกแบบพล็อตเรื่องที่ต้องการให้ผู้ชมติดตามอย่างใกล้ชิดทุกอณู
บทบาทตัวละครและความขัดแย้งเชิงลึกของนักแสดงนำ
ในบทบาทของ "ลูกหมี ปัญญาพชร" นั้นได้สวมบทเป็น "เพิร์ธ" อดีตตำรวจสืบสวนสาวสวยที่มีบุคลิกเข้มแข็ง จริงจัง และรักความยุติธรรมอย่างแรงกล้า ซึ่งได้ผันตัวมาเปิดสำนักงานนักสืบส่วนตัวและรับภารกิจสำคัญในการตามล่า "พอล ตัน ดิมอนด์" และชุดอัญมณีล้ำค่าที่ถูกโจรกรรมไปจากกรณีสำคัญ โดยตัวละครนี้สื่อถึงความเด็ดขาดและความสามารถเฉพาะตัวที่ต้องการการพิสูจน์อีกครั้งในสนามที่แตกต่างจากเดิม
ในขณะที่ "ซอนญ่า ศรันยภัทร์" ได้พลิกโฉมบทบาทมาแสดงเป็น "เรน" หญิงสาวหน้าหวานที่มีบุคลิกสดใสและดูไร้พิษภัย แต่ภายในกลับซ่อนความฉลาดเจ้าเล่ห์และไหวพริบไว้ภายใต้รอยยิ้มชวนหลงใหล ซึ่งบทบาทนี้ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่เข้ามาปั่นป่วนทั้งภารกิจและจิตใจของนักสืบสาว โดยความสัมพันธ์เริ่มต้นจากความไม่ไว้วางใจและค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปเป็นความใกล้ชิดท่ามกลางสถานการณ์ที่กดดันและมีความเสี่ยงสูง
จุดดึงดูดใจของซีรีส์นี้คือการจับคู่คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วแต่กลับเข้ากันได้อย่างลงตัว ผ่านภาพฟิตติ้งครั้งแรกที่เผยให้เห็นเสน่ห์ใหม่ทั้งความสวย ความเท่ และออร่าความเป็นคู่เคมีที่เพียงแค่มองตากันก็สร้างความจินตนาการถึงโมเมนต์ชวนฟินที่จะเกิดขึ้นจริงในเนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นการออกแบบที่ตอบโจทย์ผู้ชมสายรักคอมเมดี้ผสมระทึกขวัญได้ตรงจุด
ทีมนักแสดงเสริมและเบื้องหลังการผลิตซีรีส์
นอกจากคู่รักหลักแล้ว ซีรีส์ "Love Trap" ยังขนทัพนักแสดงคุณภาพมากมายมาร่วมสร้างสีสันให้กับเรื่องราวจนคับคั่ง โดยมีการยืนยันการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของอีกคู่ Girl's Love ระดับแถวหน้าอย่าง "เฟย อภิสรา" และ "จีนี่ อรนลิน" ที่พร้อมเสิร์ฟเคมีแบบใหม่แตกต่างจากเดิมแต่เข้ากันได้อย่างลงตัวและสร้างความลุ้นตามให้ผู้ชมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตความสัมพันธ์ในซีรีส์ให้มีความหลากหลายและซับซ้อนขึ้น
เพื่อเสริมความเข้มข้นของเนื้อหา ทีมผู้สร้างยังได้เสริมทัพด้วยนักแสดงรับเชิญมากฝีมือจากวงการบันเทิงหลายด้าน ได้แก่ พิม โซเนีย, จี้ด แสงทอง, แจ๊บ เพ็ญเพชร, ไมเคิล เกียรติศักดิ์ และฮอลลี่ อัปสราไลลา ซึ่งจะมาเติมเต็มมิติของเรื่องราวให้สนุกและมีสีสันยิ่งขึ้น การเลือกนักแสดงที่มีเคมีเข้ากันจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนอารมณ์ของผู้ชมในแต่ละช่วงเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาทผู้กำกับและทิศทางการผลิตชิ้นเอกของสถานี
ซีรีส์เรื่องนี้ได้อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจาก "พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา" และ "พี่เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย" สองผู้กำกับมากฝีมือที่มีชื่อเสียงด้านการสร้างซีรีส์คุณภาพสูง ซึ่งทั้งสองท่านตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ให้เป็นอีกหนึ่งในผลงานชั้นดีของ CHANGE2561 ที่ครบรสทั้งความโรแมนติก ความตลกขบขัน ความตื่นเต้นเร้าใจ และความสัมพันธ์ที่คาดเดาไม่ได้ เพื่อมอบความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบให้กับแฟน ๆ ที่รอคอย
ภาพฟิตติ้งที่เปิดเผยออกไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เป็นสัญญาณชัดเจนถึงความน่าจับตามองของซีรีส์เรื่องนี้ โดยไม่ได้มีเพียงความงามของนักแสดงเป็นจุดขาย แต่ยังซ่อนปริศนาและความสัมพันธ์ที่ยากจะคาดเดา โดยเฉพาะเกมรักของสองสาวที่ต้องเผชิญกับอันตราย ความลับ และความรู้สึกที่ยากจะควบคุมได้ในขณะที่ติดตามล่าอัญมณีล้ำค่า ซึ่งผู้ชมจะได้ร่วมไขปริศนาว่าใครคือผู้ล่าและใครคือผู้ติดกับดักในที่สุด
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