CHANGEshowbiz ประกาศคอนเสิร์ต THE DREAM CHASERS รวม 8 ตำนานศิลปิน
CHANGEshowbiz ยืนยันจัดคอนเสิร์ต THE DREAM CHASERS วันที่ 15-16 พ.ค. 67 ที่พารากอน ฮอลล์ รวม 8 ศิลปินคุณภาพจาก 3 เวทีประกวดชั้นนำ พร้อมเปิดขายบัตร 27 ก.พ. 67
CHANGEshowbiz แถลงข่าวการกลับมาของคอนเสิร์ต THE DREAM CHASERS คอนเสิร์ตคนล่าฝัน โดยเป็นการรวมตัวกันของ 8 ศิลปินคุณภาพที่สร้างตำนานจาก 3 เวทีประกวดร้องเพลงที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ เพื่อมอบความสุขและความทรงจำดีๆ ให้แก่แฟนเพลงทั่วประเทศอีกครั้ง
คอนเสิร์ตสุดพิเศษนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ถึง 16 พฤษภาคม 2570 ณ พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน โดยเป็นการยืนยันการจัดงานอย่างเป็นทางการหลังจากที่แฟนเพลงรอคอยมานาน ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแสดงทั่วไป แต่เป็นการนัดพบครั้งประวัติศาสตร์ของศิลปินและแฟนคลับที่เติบโตมากับเวทีประกวดเหล่านี้Also readสยามพิวรรธน์ผนึก 19 ศิลปิน จัดนิทรรศการ 'PIECES OF A DREAM' ปันรายได้ให้ยูนิเซฟ
8 ตำนานศิลปิน 3 เวทีประกวดชื่อดัง
รายชื่อศิลปิน 8 คนที่จะขึ้นเวทีประกอบไปด้วย แก้ม วิชญาณี, กัน นภัทร, จิ๋ว ปิยนุช, ว่าน ธนกฤต, อ๊อฟ ปองศักดิ์, ซานิ นิภาภรณ์, ป๊อบ ปองกูล, และ ไอซ์ ศรัณยู ซึ่งทั้งหมดคือศิลปินระดับตำนานที่แจ้งเกิดจาก 3 เวทีประกวดร้องเพลงชั้นนำของประเทศ โดยมีผู้จัดคือ CHANGEshowbiz ภายใต้การดูแลของ พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
การรวมตัวของทั้ง 8 ศิลปินในครั้งนี้นับเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่แต่ละคนแยกย้ายกันไปสร้างความสำเร็จในเส้นทางดนตรีของตนเอง โดยพวกเขาจะมาถ่ายทอดบทเพลงแห่งความทรงจำผ่านการแสดงสดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความรู้สึก ทำให้ผู้ชมได้สัมผัสกับความอบอุ่นและความสนุกสนานเหมือนย้อนเวลากลับไปอยู่ในบรรยากาศวันวานอีกครั้ง
บรรยากาศถ่ายทำ KV และความหวังจากผู้จัด
ล่าสุด CHANGEshowbiz ได้เปิดเผยบรรยากาศการถ่ายทำชิ้นงานKV และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ต THE DREAM CHASERS คอนเสิร์ตคนล่าฝัน ซึ่งเต็มไปด้วยความคึกคักและความสดใสตั้งแต่เริ่มงานจนจบการถ่ายทำ โดยเหล่าศิลปินต่างพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและสร้างเสียงหัวเราะตลอดการทำงาน ทำให้บรรยากาศเบื้องหลังดูอบอุ่นและเป็นกันเอง
พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ผู้ดูแลโครงการ มองว่าการกลับมารวมตัวกันในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงผลงานของศิลปินแล้ว ยังเป็นการเชื่อมโยงความรู้สึกของ "คนล่าฝัน" หรือตัวศิลปินเอง และ "คนที่เคยร่วมส่งฝัน" หรือแฟนเพลงที่คอยสนับสนุนพวกเขาตลอดมา ผ่านบทเพลงที่คุ้นเคยและเรื่องราวประทับใจที่ไม่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลา
กำหนดการจำหน่ายบัตรและการติดตามข่าวสาร
สำหรับแฟนเพลงที่ต้องการเก็บความทรงจำดีๆ ไว้ด้วยกัน ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการและคอนเสิร์ตครั้งนี้ เนื่องจากตั๋วจะเปิดจำหน่ายพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2570 โดยช่องทางเดียวที่เปิดให้ซื้อตั๋วคือแพลตฟอร์ม THAITICKETMAJOR เท่านั้น
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุด และข้อมูลอื่นๆ ของคอนเสิร์ต THE DREAM CHASERS คอนเสิร์ตคนล่าฝัน ได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ CHANGEshowbiz ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์วงการเพลงไทยอีกครั้งในครั้งนี้นะครับ
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