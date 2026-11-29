CHANGAN เปิดตัว NEVO X SDA Future Cockpit ครั้งแรกของโลก ณ ประเทศไทย
CHANGAN Automobile จัดงาน World Premiere แสดงความคืบหน้าเทคโนโลยีห้องโดยสาร NEVO X ที่กรุงเทพฯ ย้ำความสำคัญฐานผลิตไทย
บริษัท ฉางอาน ออโตโมบิล (CHANGAN) จัดพิธีเปิดตัวนวัตกรรมห้องโดยสารแห่งอนาคต NEVO X SDA Future Cockpit เป็นครั้งแรกของโลก ณ ประเทศไทย เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ 'Mobility Living Room' ที่เปลี่ยนรถยนต์ให้กลายเป็นพื้นที่ใช้ชีวิตอัจฉริยะ การเลือกประเทศไทยเป็นฐานงานเปิดตัวระดับโลกนี้ สะท้อนสถานะสำคัญในฐานะสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และฐานการผลิตส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทในตลาดนี้
วิสัยทัศน์ห้องโดยสารแห่งอนาคตและกลยุทธ์ประเทศไทย
การเปิดตัวครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นเชิงกลยุทธ์ของ CHANGAN ที่มีต่อประเทศไทย ในฐานะตลาดยุทธศาสตร์สำคัญและศูนย์กลางนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด 'ก้าวไปข้างหน้า กับประเทศไทย' (ONWARD WITH THAILAND) เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคตที่อัจฉริยะและยั่งยืนAlso readป.ป.ช. ชี้มูล สมศักดิ์ ตาไชย อดีตเลขาฯ สกสค. รวยผิดปกติ 35.9 ล้าน ฝากเงินบัญชีลูก 19.1 ล้าน
การตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นเวทีแรกของโลกในการเผยโฉม NEVO X ไม่เพียงเป็นการโชว์ศักยภาพด้านนวัตกรรมการเดินทางยุคใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนถึงความเชื่อมั่นของ CHANGAN ที่มีต่อประเทศไทย ในฐานะตลาดยุทธศาสตร์สำคัญและศูนย์กลางนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคอย่างแท้จริง
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายบริหารระดับโลกของ CHANGAN Automobile ดีไซเนอร์ระดับตำนานผู้สร้างชื่อจากการออกแบบรถยนต์ไอคอนิกในยุคเครื่องยนต์สันดาป ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวเรือใหญ่ในการกำหนดทิศทางการออกแบบยุคยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยเน้นสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีคุณค่าและยึดผู้คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาแบรนด์ NEVO และเทคโนโลยี SDA
สำหรับ CHANGAN NEVO ถือเป็นแบรนด์หลักที่พัฒนาขึ้นเพื่อเจาะตลาดแมส ตอบโจทย์ผู้ขับขี่และครอบครัวยุคใหม่ที่มองหาโซลูชันการเดินทางอัจฉริยะที่เข้าถึงง่ายและใช้งานได้จริง
ต้นแบบ NEVO X: SDA Future Cockpit ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากเครือข่ายวิจัยและออกแบบระดับโลกของฉางอาน ทั้งในจีน ญี่ปุ่น อิตาลี สหราชอาณาจักร และเยอรมนี เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการเดินทาง
ระบบนี้ชูจุดเด่นสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับสุนทรียภาพได้อย่างกลมกลืน เน้นการสั่งการที่เป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย (Intuitive) เพื่อลดความซับซ้อนทางเทคโนโลยี ทำให้ผู้ขับขี่และยานยนต์ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวโดยไม่รบกวนสมาธิ
อีกประการหนึ่งคือการยกระดับรถยนต์จากเพียงพาหนะเดินทาง ให้กลายเป็น 'พื้นที่ใช้ชีวิต' ที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามต้องการ รองรับทั้งการพักผ่อน พูดคุย และทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
องค์ประกอบภายในห้องโดยสารและการแสดงผลในงานมอเตอร์ เอ็กโป
ระบบอัดแน่นด้วยสถาปัตยกรรมห้องโดยสารที่ปรับเปลี่ยนได้ เบาะนั่งที่คำนึงถึงสุขภาวะ ระบบแสงสร้างบรรยากาศเสมือนจริง และดิจิทัลอินเทอร์เฟซอัจฉริยะ เพื่อตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบาย สุขภาพ และการเรียนรู้ตลอดเส้นทาง
NEVO X: SDA Future Cockpit และรถยนต์พลังงานใหม่อัจฉริยะ ทุกรุ่นจาก CHANGAN จะพร้อมจัดแสดงให้สาธารณชนได้สัมผัสที่บูธ A06 อาคาร ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานมอเตอร์ เอ็กโป ครั้งที่ 43
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