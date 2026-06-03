CHANEL เตรียมบุกซิดนีย์! จัด Replica แฟชั่นโชว์ Cruise 2027 ครั้งแรกในออสเตรเลีย

CHANEL ประกาศจัดแฟชั่นโชว์ Cruise 2027 ในรูปแบบ Replica ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 5 พ.ย. นี้ หลังเปิดตัวครั้งแรกที่บียาริตส์ พร้อมคอนเฟิร์มโชว์ Métiers d'art 2027 ที่โรมในเดือนธันวาคม
ชาแนล ( CHANEL ) กำลังจะสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในวงการ แฟชั่น อีกครั้ง กับการประกาศจัด แฟชั่น โชว์ Cruise 2027 ในรูปแบบ Replica ณ เมือง ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ หลังจากที่ได้เผยโฉมคอลเล็กชันนี้ครั้งแรกที่เมืองบียาริตส์ (Biarritz) ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา การตัดสินใจนำโชว์ Cruise 2027 มาจัดที่ออสเตรเลียถือเป็นครั้งแรกที่แบรนด์จะจัด แฟชั่น โชว์แบบเต็มรูปแบบในประเทศนี้ แม้ก่อนหน้านี้ชาแนลจะมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับออสเตรเลียผ่านทางแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกอย่างมาร์โกต์ ร็อบบี (Margot Robbie), นิโคล คิดแมน (Nicole Kidman) และเจค็อบ เอลอร์ดี (Jacob Elordi) ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอม Bleu de Chanel รวมถึงไคลี มิโน้ก (Kylie Minogue) นักร้องระดับตำนานที่ร่วมร้องเพลง Come Into My World เวอร์ชันใหม่ในแคมเปญกระเป๋า CHANEL 25 ล่าสุด การจัดโชว์ครั้งนี้ยังสอดคล้องกับฤดูกาลอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะเมื่อคอลเล็กชัน Cruise 2027 วางจำหน่ายในช่วงปลายปี ออสเตรเลียกำลังเข้าสู่ฤดูร้อนพอดี ทำให้ แฟชั่น โชว์นี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลอง แฟชั่น แต่ยังเป็นการต้อนรับสภาพอากาศที่เหมาะสมที่สุดอีกด้วย แม้ยังไม่มีการประกาศสถานที่จัดงานอย่างเป็นทางการ แต่หลายสถานที่ใน ซิดนีย์ ถูกจับตาว่าอาจเป็นตัวเลือก อาทิ อ่าว ซิดนีย์ (Sydney Harbour) ที่มีสะพานฮาร์เบอร์ (Harbour Bridge) อันเป็นสัญลักษณ์, ศูนย์ศิลปะการแสดง ซิดนีย์ โอเปร่าเฮาส์ (Sydney Opera House) ซึ่งเป็นมรดกโลก หรือหาดบอนได (Bondi Beach) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีศักยภาพในการสร้างความตระการตาไม่แพ้โชว์แรกที่บียาริตส์ ซึ่งจัดขึ้นที่พระราชวังจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 (Palais de l'Impératrice) ริมมหาสมุทรแอตแลนติก การเลือกสถานที่ใน ซิดนีย์ จะสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสและออสเตรเลีย รวมถึงการตีความใหม่ของดีไซเนอร์แมทเทีย บลาซี ( Matthieu Blazy ) ที่ต้องการสื่อถึงความคลาสสิกและความทันสมัยผสมผสาน หลังจากโชว์ใน ซิดนีย์ เพียงไม่ถึงหนึ่งเดือน ชาแนลจะจัดแสดงคอลเล็กชัน Métiers d'art 2027 ในวันที่ 2 ธันวาคมที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคอลเล็กชันที่สำคัญที่เน้นย้ำถึงงานฝีมืออันประณีตของช่างฝีมือในเครือ Métiers d'art โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอเทคนิคการปัก การทำเครื่องประดับ และการเย็บปักถักร้อยที่ไม่เหมือนใคร การเลือกกรุงโรมเป็นสถานที่จัดงานยังสะท้อนถึงความหลงใหลในประวัติศาสตร์และศิลปะของบลาซี ซึ่งคาดว่าจะผสมผสานแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณเข้ากับความร่วมสมัย การประกาศจัดโชว์ทั้งสองครั้งนี้ตอกย้ำถึงกลยุทธ์ของชาแนลในการขยายอิทธิพลไปทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรป โดยใช้ แฟชั่น เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แฟน แฟชั่น ทั่วโลกต่างรอคอยที่จะได้เห็นว่าแบลซีจะนำเสนอวิสัยทัศน์ของเขาผ่านคอลเล็กชัน Cruise และ Métiers d'art อย่างไร และการตอบรับของตลาดออสเตรเลียจะเป็นอย่างไรต่อการมาถึงของชาแนลในครั้งนี.
ชาแนล (CHANEL) กำลังจะสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในวงการแฟชั่นอีกครั้ง กับการประกาศจัดแฟชั่นโชว์ Cruise 2027 ในรูปแบบ Replica ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ หลังจากที่ได้เผยโฉมคอลเล็กชันนี้ครั้งแรกที่เมืองบียาริตส์ (Biarritz) ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา การตัดสินใจนำโชว์ Cruise 2027 มาจัดที่ออสเตรเลียถือเป็นครั้งแรกที่แบรนด์จะจัดแฟชั่นโชว์แบบเต็มรูปแบบในประเทศนี้ แม้ก่อนหน้านี้ชาแนลจะมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับออสเตรเลียผ่านทางแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกอย่างมาร์โกต์ ร็อบบี (Margot Robbie), นิโคล คิดแมน (Nicole Kidman) และเจค็อบ เอลอร์ดี (Jacob Elordi) ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอม Bleu de Chanel รวมถึงไคลี มิโน้ก (Kylie Minogue) นักร้องระดับตำนานที่ร่วมร้องเพลง Come Into My World เวอร์ชันใหม่ในแคมเปญกระเป๋า CHANEL 25 ล่าสุด การจัดโชว์ครั้งนี้ยังสอดคล้องกับฤดูกาลอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะเมื่อคอลเล็กชัน Cruise 2027 วางจำหน่ายในช่วงปลายปี ออสเตรเลียกำลังเข้าสู่ฤดูร้อนพอดี ทำให้แฟชั่นโชว์นี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองแฟชั่น แต่ยังเป็นการต้อนรับสภาพอากาศที่เหมาะสมที่สุดอีกด้วย แม้ยังไม่มีการประกาศสถานที่จัดงานอย่างเป็นทางการ แต่หลายสถานที่ในซิดนีย์ถูกจับตาว่าอาจเป็นตัวเลือก อาทิ อ่าวซิดนีย์ (Sydney Harbour) ที่มีสะพานฮาร์เบอร์ (Harbour Bridge) อันเป็นสัญลักษณ์, ศูนย์ศิลปะการแสดงซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ (Sydney Opera House) ซึ่งเป็นมรดกโลก หรือหาดบอนได (Bondi Beach) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีศักยภาพในการสร้างความตระการตาไม่แพ้โชว์แรกที่บียาริตส์ ซึ่งจัดขึ้นที่พระราชวังจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 (Palais de l'Impératrice) ริมมหาสมุทรแอตแลนติก การเลือกสถานที่ในซิดนีย์จะสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสและออสเตรเลีย รวมถึงการตีความใหม่ของดีไซเนอร์แมทเทีย บลาซี (Matthieu Blazy) ที่ต้องการสื่อถึงความคลาสสิกและความทันสมัยผสมผสาน หลังจากโชว์ในซิดนีย์ เพียงไม่ถึงหนึ่งเดือน ชาแนลจะจัดแสดงคอลเล็กชัน Métiers d'art 2027 ในวันที่ 2 ธันวาคมที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคอลเล็กชันที่สำคัญที่เน้นย้ำถึงงานฝีมืออันประณีตของช่างฝีมือในเครือ Métiers d'art โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอเทคนิคการปัก การทำเครื่องประดับ และการเย็บปักถักร้อยที่ไม่เหมือนใคร การเลือกกรุงโรมเป็นสถานที่จัดงานยังสะท้อนถึงความหลงใหลในประวัติศาสตร์และศิลปะของบลาซี ซึ่งคาดว่าจะผสมผสานแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณเข้ากับความร่วมสมัย การประกาศจัดโชว์ทั้งสองครั้งนี้ตอกย้ำถึงกลยุทธ์ของชาแนลในการขยายอิทธิพลไปทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรป โดยใช้แฟชั่นเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แฟนแฟชั่นทั่วโลกต่างรอคอยที่จะได้เห็นว่าแบลซีจะนำเสนอวิสัยทัศน์ของเขาผ่านคอลเล็กชัน Cruise และ Métiers d'art อย่างไร และการตอบรับของตลาดออสเตรเลียจะเป็นอย่างไรต่อการมาถึงของชาแนลในครั้งนี
CHANEL Cruise 2027 ซิดนีย์ แฟชั่นโชว์ Matthieu Blazy
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