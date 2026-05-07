CHAGEE เฉลิมฉลองวันชาสากล เปิดตัวเมนูระดับตำนาน BO·YA Jasmine Tie Guan Yin พร้อมชวนสัมผัสสุนทรียศาสตร์แห่งชาที่ย่านทรงวาด

📆5/7/2026 12:44 PM
📰Thairath_News
CHAGEE ประเทศไทย ร่วมฉลองวันชาสากลด้วยการเปิดตัวเมนูใหม่ BO·YA Jasmine Tie Guan Yin ที่ผสานความหอมของมะลิและชาอูหลงทิกวนอิม พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปและป๊อปอัพสโตร์ที่ย่านทรงวาดเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมการดื่มชาแท้ให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่

การดื่มชาไม่ได้เป็นเพียงการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อดับกระหาย แต่คือการเดินทางย้อนกลับไปสู่รากเหง้าของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานหลายพันปี ชาหนึ่งแก้วที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่นนั้นบรรจุไว้ด้วยเรื่องราวของผืนดิน สภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และความทุ่มเทของเกษตรกรผู้ปลูกชาที่ต้องใช้ความประณีตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บยอดใบชาไปจนถึงกระบวนการคั่วและบ่ม เพื่อให้ได้รสชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยเหตุนี้ เนื่องในโอกาส วันชาสากล หรือ International Tea Day ซึ่งตรงกับวันที่ 21 พฤษภาคมของทุกปี ทาง CHAGEE หรือ ชาจี ประเทศไทย จึงมีความตั้งใจที่จะพาทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองและสัมผัสกับโลกแห่งชาในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอศิลปะแห่งการรังสรรค์ใบชาแท้ที่ผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและความร่วมสมัยได้อย่างลงตัวตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ ไฮไลต์สำคัญของการเฉลิมฉลองครั้งนี้คือการเปิดตัวเมนูพิเศษในตำรับ BO·YA Jasmine ซึ่งมีกำหนดเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเมนูนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อรสชาติที่เลิศรสเท่านั้น แต่ยังมีแรงบันดาลใจอันลึกซึ้งมาจากตำนานมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ระหว่าง ป๋อหยา นักดนตรีผู้มีพรสวรรค์ และ จื่อฉี คนตัดฟืนผู้มีความเข้าใจในเสียงดนตรีอย่างถ่องแท้ เรื่องราวนี้สะท้อนถึงปรัชญาที่ว่า สิ่งที่รังสรรค์ขึ้นด้วยความจริงใจ ย่อมพบผู้ที่เห็นคุณค่าเสมอ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ CHAGEE นำมาใช้ในการพัฒนาเครื่องดื่มแก้วนี้ โดยการผสานความหอมอ่อนโยนและบริสุทธิ์ของดอกมะลิคุณภาพเยี่ยมที่คัดสรรจากอำเภอเหิงเสี้ยน เข้ากับเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ ทิกวนอิม หรือ Tie Guan Yin ซึ่งเป็นชาอูหลงสายพันธุ์ล้ำค่าจากมณฑลฮกเกี้ยนตอนใต้ ทำให้เกิดรสชาติที่มีมิติ สลับซับซ้อน แต่ยังคงความเรียบง่ายและสดชื่น โดยผู้บริโภคสามารถเลือกสัมผัสได้ใน 2 รูปแบบ คือ BO·YA Jasmine Tie Guan Yin Milk Tea สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความนุ่มละมุนของนมที่เข้ากันได้ดีกับกลิ่นชา และ BO·YA Jasmine Tie Guan Yin Brewed Tea สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสรสแท้ของใบชาแบบบริสุทธิ์ นอกเหนือจากการนำเสนอเครื่องดื่มรสเลิศ CHAGEE ยังมุ่งหวังที่จะส่งต่อจิตวิญญาณแห่งชาผ่านคอลเลกชันสินค้าพิเศษที่ออกแบบมาอย่างประณีต เพื่อให้ผู้ที่รักใน วัฒนธรรมชา ได้ครอบครองและสัมผัสถึงสุนทรียภาพในชีวิตประจำวัน ประกอบไปด้วย Tea-Scented Charm เครื่องหอมกลิ่นชาที่ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความผ่อนคลาย Tea Icons Keychain พวงกุญแจดีไซน์เอกลักษณ์ที่สื่อถึงสัญลักษณ์ของชา และ Tea Roots Tumbler แก้วเก็บอุณหภูมิที่ออกแบบมาเพื่อรักษาคุณภาพของเครื่องดื่มให้คงความสดใหม่ ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะถูกจัดจำหน่ายในรูปแบบเซตเอ็กซ์คลูซีฟคู่กับเมนูใหม่ในช่วงเวลาพิเศษ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม CHAGEE ยังได้จัดทำสิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษที่รวบรวมองค์ความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับชาอย่างละเอียด ซึ่งจะเริ่มวางจำหน่าย ณ สาขาที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคมเป็นต้นไป เพื่อให้การดื่มชาเป็นการเปิดประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะ CHAGEE ได้เตรียมกิจกรรมที่จะเปลี่ยนการดื่มชาให้เป็นประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ โดยในวันที่ 21 พฤษภาคม จะมีการจัด Tea Blending Workshops ณ ร้านสาขาที่กำหนด ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมเรียนรู้การชิมชาและทดลองผสมชาด้วยตนเองภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ Tea Master ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นพบรสชาติที่สะท้อนตัวตนของตนเอง และในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม CHAGEE จะนำวัฒนธรรมการดื่มชาออกไปสู่พื้นที่สาธารณะผ่านกิจกรรม Pop-up ณ ย่านทรงวาด ซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของการค้าขายในสมัยโบราณ การนำความละเมียดละไมของชามาผสมผสานกับบรรยากาศของถนนทรงวาดที่มีความเก่าแก่และคลาสสิก จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกันได้อย่างน่าประทับใจ พัชราภา สารุ ผู้เชี่ยวชาญด้านชา หรือ Tea Master จาก CHAGEE ประเทศไทย ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงความสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ว่า วันชาสากล เป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนได้ลองใช้ชีวิตให้ช้าลงในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เราได้กลับมาใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆ และความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในแก้วชา ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่สั่งสมมานานนับศตวรรษ หรือศิลปะการปลูกที่ต้องอาศัยความอดทนของเกษตรกร ซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจมองข้ามไปในชีวิตประจำวัน การดื่มชาจึงเป็นเหมือนการทำสมาธิอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองและเห็นคุณค่าของธรรมชาติ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้และสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ สามารถแวะเวียนไปได้ที่ CHAGEE ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อค้นพบความหมายที่แท้จริงของคำว่า ความจริงใจในถ้วยช.

บิ๊กมูฟ 3 แม่ทัพยักษ์ธุรกิจหมื่นล้าน 'มาม่า อนันดา แฟลช' ลงทุนแบรนด์เครื่องดื่ม CHAGEEบิ๊กมูฟ 3 แม่ทัพยักษ์ธุรกิจหมื่นล้าน 'มาม่า อนันดา แฟลช' ลงทุนแบรนด์เครื่องดื่ม CHAGEEไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA) ได้ขยายพอร์ตโฟลิโอธุรกิจ ผ่านบริษัทย่อย ไทยเพรซิเดนท์ เบเวอร์เรจ ถือหุ้นโดย TFMAMA , คมสันต์ แซ่ลี จาก Flash Express และ ชานนท์ เรืองกฤตยา จาก อนันดา เข้าไปลงทุนในแบรนด์ CHAGEE ประเทศไทย ในสัดส่วน 51% วงเงิน 142 ล้านบาท
คมสันต์ ลี - บิ๊กอนันดา ผนึกกำลังทุ่ม 142 ล้าน ปิดดีลซื้อหุ้นร้านชาดัง CHAGEEคมสันต์ ลี - บิ๊กอนันดา ผนึกกำลังทุ่ม 142 ล้าน ปิดดีลซื้อหุ้นร้านชาดัง CHAGEEเจ้าพ่อมาม่า ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ซุ่มจับมือคมสันต์ ลี จาก Flash Express และ ชานนท์ เรืองกฤตยา จาก อนันดา ตั้งบริษัทใหม่ ก่อนควัก 142 ล้าน ลุยลงทุนซื้อหุ้นร้านชายี่ห้อดัง 'CHAGEE'
CHAGEE มหานคร Tea Bar สูงที่สุดในโลก เสิร์ฟ Teaspresso วิวหลักล้านCHAGEE มหานคร Tea Bar สูงที่สุดในโลก เสิร์ฟ Teaspresso วิวหลักล้านเปิดตัว CHAGEE มหานคร “Tea Bar สูงที่สุดในโลก” เสิร์ฟวัฒนธรรมชาสมัยใหม่ เชื่อมโยงผู้คนด้วยเมนูซิกเนเจอร์ Teaspresso ชาพรีเมียมจากยูนนาน ท่ามกลางวิวหลักล้านบนชั้น 74
จีนครองเจ้าตลาดชาโลก หนุน 'CHAGEE' รุกไทย ปั้นตลาดชาไลฟ์สไตล์พรีเมียมจีนครองเจ้าตลาดชาโลก หนุน 'CHAGEE' รุกไทย ปั้นตลาดชาไลฟ์สไตล์พรีเมียมจีนตอกย้ำบทบาทผู้นำตลาดชาโลก ส่งออกครึ่งปีแรกโต 5.88% ขณะที่เทรนด์ “ชาเพื่อสุขภาพ” ขยายตัวแรงในเอเชีย ดันแบรนด์ชานำเข้าเร่งขยายสาขาในไทย “CHAGEE” ชูวัฒนธรรมชา–สุขภาพ–ไลฟ์สไตล์ จับกลุ่มคนรุ่นใหม่ และเร่งกลยุทธ์สร้างประสบการณ์พรีเมียมเจาะหัวเมืองใหญ่
มัดรวมประเด็นร้อนธุรกิจปี 68 ข้อพิพาท-สงครามแข่งขัน-บิ๊กดีล-ปิดกิจการมัดรวมประเด็นร้อนธุรกิจปี 68 ข้อพิพาท-สงครามแข่งขัน-บิ๊กดีล-ปิดกิจการ'เนสท์เล่VSมหากิจศิริ' แยกทางกันคือเรื่องร้อนโลกธุรกิจ สงครามสุกี้เดือดทะลุปรอทแข่งจนกำไรหดถ้วนหน้า บิ๊ก'มาม่า' ควงคมสันต์ ลี อนันดาฯ ซื้อหุ้น CHAGEE ในไทย 'หงส์ไทย' เจอปมใหญ่ ธุรกิจปิดตำนานท่ามกลางเศรษฐกิจไม่ดี เหล่านี้คือบทสรุปแห่งปี 2568
CHAGEE บุก ICONSIAM เตรียมเปิดแฟลกชิปแห่งแรกในไทย-เปิดเมนูใหม่ ชวนลุ้น Meet-and-Greet ซุปตาร์เกาหลี ‘Bae In Hyuk’ 1 ก.พ. นี้CHAGEE บุก ICONSIAM เตรียมเปิดแฟลกชิปแห่งแรกในไทย-เปิดเมนูใหม่ ชวนลุ้น Meet-and-Greet ซุปตาร์เกาหลี ‘Bae In Hyuk’ 1 ก.พ. นี้CHAGEE แบรนด์ชาระดับนานาชาติ เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในประเทศไทย กับการเปิดตัวจุดหมายปลายทางของคนรักชา “CHAGEE ICONSIAM” แฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในกรุงเทพฯ ณ ศูนย์การค้า ICONSIAM ชั้น G โซน The Veranda พร้อมเปิดตัวเมนูใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ CHAGEE ICONSIAM...
