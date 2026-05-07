CHAGEE เฉลิมฉลองวันชาสากล เปิดตัวเมนูระดับตำนาน BO·YA Jasmine Tie Guan Yin พร้อมชวนสัมผัสสุนทรียศาสตร์แห่งชาที่ย่านทรงวาด

CHAGEE ประเทศไทย ร่วมฉลองวันชาสากลด้วยการเปิดตัวเมนูใหม่ BO·YA Jasmine Tie Guan Yin ที่ผสานความหอมของมะลิและชาอูหลงทิกวนอิม พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปและป๊อปอัพสโตร์ที่ย่านทรงวาดเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมการดื่มชาแท้ให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่
การดื่มชาไม่ได้เป็นเพียงการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อดับกระหาย แต่คือการเดินทางย้อนกลับไปสู่รากเหง้าของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานหลายพันปี ชาหนึ่งแก้วที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่นนั้นบรรจุไว้ด้วยเรื่องราวของผืนดิน สภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และความทุ่มเทของเกษตรกรผู้ปลูกชาที่ต้องใช้ความประณีตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บยอดใบชาไปจนถึงกระบวนการคั่วและบ่ม เพื่อให้ได้รสชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยเหตุนี้ เนื่องในโอกาส วันชาสากล หรือ International Tea Day ซึ่งตรงกับวันที่ 21 พฤษภาคมของทุกปี ทาง CHAGEE หรือ ชาจี ประเทศไทย จึงมีความตั้งใจที่จะพาทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองและสัมผัสกับโลกแห่งชาในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอศิลปะแห่งการรังสรรค์ใบชาแท้ที่ผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและความร่วมสมัยได้อย่างลงตัวตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ ไฮไลต์สำคัญของการเฉลิมฉลองครั้งนี้คือการเปิดตัวเมนูพิเศษในตำรับ BO·YA Jasmine ซึ่งมีกำหนดเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเมนูนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อรสชาติที่เลิศรสเท่านั้น แต่ยังมีแรงบันดาลใจอันลึกซึ้งมาจากตำนานมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ระหว่าง ป๋อหยา นักดนตรีผู้มีพรสวรรค์ และ จื่อฉี คนตัดฟืนผู้มีความเข้าใจในเสียงดนตรีอย่างถ่องแท้ เรื่องราวนี้สะท้อนถึงปรัชญาที่ว่า สิ่งที่รังสรรค์ขึ้นด้วยความจริงใจ ย่อมพบผู้ที่เห็นคุณค่าเสมอ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ CHAGEE นำมาใช้ในการพัฒนาเครื่องดื่มแก้วนี้ โดยการผสานความหอมอ่อนโยนและบริสุทธิ์ของดอกมะลิคุณภาพเยี่ยมที่คัดสรรจากอำเภอเหิงเสี้ยน เข้ากับเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ ทิกวนอิม หรือ Tie Guan Yin ซึ่งเป็นชาอูหลงสายพันธุ์ล้ำค่าจากมณฑลฮกเกี้ยนตอนใต้ ทำให้เกิดรสชาติที่มีมิติ สลับซับซ้อน แต่ยังคงความเรียบง่ายและสดชื่น โดยผู้บริโภคสามารถเลือกสัมผัสได้ใน 2 รูปแบบ คือ BO·YA Jasmine Tie Guan Yin Milk Tea สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความนุ่มละมุนของนมที่เข้ากันได้ดีกับกลิ่นชา และ BO·YA Jasmine Tie Guan Yin Brewed Tea สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสรสแท้ของใบชาแบบบริสุทธิ์ นอกเหนือจากการนำเสนอเครื่องดื่มรสเลิศ CHAGEE ยังมุ่งหวังที่จะส่งต่อจิตวิญญาณแห่งชาผ่านคอลเลกชันสินค้าพิเศษที่ออกแบบมาอย่างประณีต เพื่อให้ผู้ที่รักใน วัฒนธรรมชา ได้ครอบครองและสัมผัสถึงสุนทรียภาพในชีวิตประจำวัน ประกอบไปด้วย Tea-Scented Charm เครื่องหอมกลิ่นชาที่ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความผ่อนคลาย Tea Icons Keychain พวงกุญแจดีไซน์เอกลักษณ์ที่สื่อถึงสัญลักษณ์ของชา และ Tea Roots Tumbler แก้วเก็บอุณหภูมิที่ออกแบบมาเพื่อรักษาคุณภาพของเครื่องดื่มให้คงความสดใหม่ ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะถูกจัดจำหน่ายในรูปแบบเซตเอ็กซ์คลูซีฟคู่กับเมนูใหม่ในช่วงเวลาพิเศษ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม CHAGEE ยังได้จัดทำสิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษที่รวบรวมองค์ความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับชาอย่างละเอียด ซึ่งจะเริ่มวางจำหน่าย ณ สาขาที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคมเป็นต้นไป เพื่อให้การดื่มชาเป็นการเปิดประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะ CHAGEE ได้เตรียมกิจกรรมที่จะเปลี่ยนการดื่มชาให้เป็นประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ โดยในวันที่ 21 พฤษภาคม จะมีการจัด Tea Blending Workshops ณ ร้านสาขาที่กำหนด ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมเรียนรู้การชิมชาและทดลองผสมชาด้วยตนเองภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ Tea Master ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นพบรสชาติที่สะท้อนตัวตนของตนเอง และในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม CHAGEE จะนำวัฒนธรรมการดื่มชาออกไปสู่พื้นที่สาธารณะผ่านกิจกรรม Pop-up ณ ย่านทรงวาด ซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของการค้าขายในสมัยโบราณ การนำความละเมียดละไมของชามาผสมผสานกับบรรยากาศของถนนทรงวาดที่มีความเก่าแก่และคลาสสิก จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกันได้อย่างน่าประทับใจ พัชราภา สารุ ผู้เชี่ยวชาญด้านชา หรือ Tea Master จาก CHAGEE ประเทศไทย ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงความสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ว่า วันชาสากล เป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนได้ลองใช้ชีวิตให้ช้าลงในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เราได้กลับมาใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆ และความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในแก้วชา ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่สั่งสมมานานนับศตวรรษ หรือศิลปะการปลูกที่ต้องอาศัยความอดทนของเกษตรกร ซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจมองข้ามไปในชีวิตประจำวัน การดื่มชาจึงเป็นเหมือนการทำสมาธิอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองและเห็นคุณค่าของธรรมชาติ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้และสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ สามารถแวะเวียนไปได้ที่ CHAGEE ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อค้นพบความหมายที่แท้จริงของคำว่า ความจริงใจในถ้วยช.
CHAGEE วันชาสากล ชาอูหลงทิกวนอิม วัฒนธรรมชา ย่านทรงวาด
