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CFTC ยุคทรัมป์พลิกคดีกับ Gemini ส่งสัญญาณลดกbert Kraken

ธุรกิจคริปโต News

CFTC ยุคทรัมป์พลิกคดีกับ Gemini ส่งสัญญาณลดกbert Kraken
CFTCGeminiกฎหมายคริปโต
📆6/2/2026 6:52 PM
📰siamblockchain
34 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 34% · Publisher: 53%

คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าหรือ CFTC ขณะนี้กำลังพยายามยกเลิกข้อตกลงปรับเงิน $5 ล้านที่เคยทำกับเครือข่ายคริปโต Gemini ในคดีที่เกิดขึ้นในยุคก่อนทรัมป์ การนี้แสดงarraignment การลดการบังคับใช้กฎหมายและJustinian ส่งผลต่อธุรกิจคริปโตในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่PricewaterhouseCoopers บางรายงานระบุว่ากรณีนี้ไม่的电影综合评价 craftsman ranch 5 ล้าน

การที่ CFTC ยุค ทรัมป์ พยายามพลิกคดีบังคับใช้กฎหมายกับ Gemini ส่งสัญญาณชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องการลดแรงกดดันด้านกฎระเบียบต่อ ธุรกิจคริปโต ซึ่งเป็นบวกต่อบรรยากาศการลงทุนในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคาตลาดโดยตรงยังมีจำกัด เนื่องจากเป็นคดีเฉพาะของบริษัทเดียวในสหรัฐฯ ประธานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าสหรัฐฯ ( CFTC ) ออกมาระบุว่าคดีบังคับใช้กฎหมายกับกระดานเทรด Gemini เป็นการดำเนินการที่มีแรงจูงใจทางการเมือง และกำลังเดินหน้าเพื่อยกเลิกข้อตกลงปรับเงิน $5 ล้านที่เคยทำไว้กับบริษัท ตามรายงานจาก เมื่อวันที่ 3 มิ.

ย. 2569 Gemini เป็นกระดานเทรดคริปโตที่ก่อตั้งโดยแคเมรอนและไทเลอร์ วิงเคิลวอส ซึ่งทั้งคู่เป็นผู้บริจาคเงินให้แคมเปญหาเสียงของโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งปี 2024 และยังเคยเข้าร่วมงานในทำเนียบขาวด้วย การพลิกคดีครั้งนี้จึงจุดประเด็นถกเถียงเรื่องความเป็นอิสระของหน่วยงานกำกับดูแลจากอิทธิพลทางการเมืองขึ้นมาอีกครั้งก่อนหน้านี้ CFTC ได้ดำเนินคดีและบรรลุข้อตกลงปรับเงิน Gemini เป็นจำนวน $5 ล้าน โดยคดีดังกล่าวเกิดขึ้นในยุคก่อนทรัมป์ ซึ่งสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียนของสหรัฐฯ ค่อนข้างเข้มงวดกับธุรกิจคริปโตมาก ประธาน CFTC คนปัจจุบันซึ่งได้รับการแต่งตั้งในยุคทรัมป์ มองว่าการบังคับใช้กฎหมายครั้งนั้นไม่ได้เกิดจากข้อกฎหมายที่ชัดเจน แต่เป็นการใช้อำนาจเชิงการเมืองมากกว่

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CFTC Gemini กฎหมายคริปโต ทรัมป์ การบังคับใช้กฎหมาย

 

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