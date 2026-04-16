CFTC พึ่งพา AI รับมือภาระกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางบุคลากรลดฮวบ

ประธาน CFTC เปิดเผยต่อสภาว่า หน่วยงานกำลังใช้ AI และระบบอัตโนมัติอย่างหนักเพื่อรับมือกับภาระการกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีและตลาดการทำนายผล ท่ามกลางจำนวนพนักงานที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยยอมรับว่ามีการสืบสวนเกี่ยวกับการซื้อขายข้อมูลวงในในตลาดการทำนายผลหลายคดี ขณะที่ผู้แทนบางส่วนเรียกร้องให้สภาสนับสนุน CFTC ด้านบุคลากร งบประมาณ และอำนาจทางกฎหมายที่ชัดเจน
ไมค์ เซลิก ประธานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา หรือ CFTC ได้ขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการการเกษตรของ สภาผู้แทนราษฎร โดยเปิดเผยว่าหน่วยงานกำลังพึ่งพาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอัตโนมัติอย่างหนัก เพื่อรับมือกับความรับผิดชอบด้าน การกำกับดูแล ก้อนใหม่ที่กำลังจะถาโถมเข้ามา ท่ามกลางสถานการณ์ที่จำนวนพนักงานของหน่วยงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
ข้อมูลจากบันทึกของหน่วยงานระบุว่า พนักงานของ CFTC ประมาณหนึ่งในสี่ได้ทยอยลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งไปตั้งแต่ปี 2025 ซึ่งเป็นผลมาจากคำสั่งของรัฐบาลที่ต้องการลดขนาดและงบประมาณของหน่วยงานรัฐบาลกลางลงอย่างเด็ดขาด แต่ในขณะเดียวกัน CFTC กลับถูกคาดหวังให้เข้าไปกำกับดูแลพื้นที่ใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างตลาดคริปโตเคอร์เรนซีและตลาดการทำนายผลล่วงหน้า (Prediction Markets)
เซลิก ชี้แจงต่อสภาว่า เครื่องมืออย่าง AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากในการสอดส่องดูแลและรวบรวมข้อมูลสำหรับการสืบสวน ซึ่งทางหน่วยงานกำลังนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไปผสานรวมกับกระบวนการทำงานในหลายๆ ส่วน และเมื่อถูกตั้งคำถามถึงจำนวนพนักงานที่ลดลง เขากลับยืนยันอย่างหนักแน่นว่าตอนนี้หน่วยงานกำลังดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ทางด้าน เกล็น “GT” ทอมป์สัน ประธานคณะกรรมาธิการ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า สภากำลังโยนภาระหนักอึ้งไปให้ CFTC ทั้งในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลและตลาดการทำนายผล พร้อมทั้งขอคำยืนยันจากหัวหน้า CFTC ว่าหากถึงจุดที่หน่วยงานตระหนักว่าจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพิ่มเติม เขาจะยอมเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมาธิการ ซึ่งเซลิก ก็ได้ตอบรับคำขอดังกล่าวในทันที
ในอดีต รอสติน เบห์แนม อดีตประธาน CFTC จากพรรคเดโมแครต มักจะออกมาแย้งอยู่เสมอว่าหน่วยงานจำเป็นต้องมีกำลังคนมากกว่านี้เพื่อเข้ามาดูแลวงการคริปโต และชี้ให้เห็นว่าพวกเขายังขาดแคลนทรัพยากรในการเฝ้าระวังตลาดทำนายผลที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและครอบคลุมหัวข้อการเดิมพันที่กว้างขวางจนไร้ขีดจำกัด
ในช่วงเวลาสั้นๆ ที่เซลิก เข้ารับตำแหน่ง ตลาดทำนายผลได้เกิดข้อครหาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน (Insider Trading) ซึ่งแม้ว่าบางกรณีทางแพลตฟอร์มจะจัดการกันเองได้ แต่ตลาดก็ยังคงถูกจับตามองอย่างหนัก โดยเฉพาะการเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ และการประกาศของรัฐบาล ซึ่งมีสัญญาณบ่งชี้ว่ากลุ่มนักเทรดนิรนามจำนวนหนึ่งสามารถทำเงินได้มหาศาลจากการทายผลที่ถูกต้องแม่นยำจนผิดสังเกต นำไปสู่ข้อสงสัยที่ว่าอาจมีบุคคลวงในของรัฐบาลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
เซลิก ยอมรับว่าขณะนี้มี “การสืบสวนหลายคดี” ที่กำลังดำเนินการอยู่เกี่ยวกับตลาดทำนายผล แต่เขาปฏิเสธที่จะเปิดเผยตัวเลขที่แน่ชัดหรือระบุว่ากำลังเพ่งเล็งไปที่จุดใด เขากล่าวว่าแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจะต้องทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการป้องกันการซื้อขายข้อมูลวงใน การฉ้อโกง และการปั่นตลาดที่เกิดขึ้นใหม่นับร้อยรายการในทุกๆ วัน ในขณะที่ CFTC จะทำหน้าที่เป็นปราการด่านที่สอง พร้อมย้ำว่าหน่วยงานมีนโยบายไม่อดทนต่อพฤติกรรมผิดกฎหมายใดๆ (Zero Tolerance) และใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมดังกล่าวจะต้องเผชิญกับการลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม แองจี้ เครก ตัวแทนระดับท็อปของพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการ ได้โต้แย้งว่ากำลังคนของหน่วยงานนั้นถูกขึงจนตึงและบางเกินไป โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงบทบาทของหน่วยงานในฐานะผู้ควบคุมดูแลหลักของสองตลาดที่เติบโตเร็วและมีความผันผวนสูงที่สุด เธอเรียกร้องว่าสภาจำเป็นต้องมอบทั้งกำลังคน งบประมาณ และอำนาจทางกฎหมายที่ชัดเจนให้กับ CFTC เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
อีกหนึ่งปัญหาใหญ่คือการลดลงของบุคลากรในระดับคณะกรรมการบริหาร ตามกฎหมายแล้ว CFTC ควรจะมีคณะกรรมการทั้งหมด 5 คน ซึ่งรวมถึงกรรมาธิการจากพรรคเสียงน้อย 2 คน แต่ปัจจุบันทำเนียบขาวปล่อยให้ตำแหน่งนี้ว่างเว้น จนเหลือเพียงเซลิก นั่งบริหารงานแบบฉายเดี่ยว ซึ่งเขาถูกตั้งคำถามอย่างหนักถึงประเด็นนี้ว่าเขาจะสามารถผลักดันกฎระเบียบสำคัญๆ ในฐานะคณะกรรมการที่มีสมาชิกเพียงคนเดียวได้หรือไม่
CFTC AI คริปโตเคอร์เรนซี ตลาดการทำนายผล การกำกับดูแล การซื้อขายข้อมูลวงใน สภาผู้แทนราษฎร
